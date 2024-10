3 odlični tematski koktajl bari v središču Budimpešte, kjer lahko uživate v domiselnih pijačah

Ni dvoma, da je Okrožje VII polno posebnih lokalov, njihova paleta pa je vsako leto bolj pisana. To velja tudi za bare, zato smo zbrali najbolj zanimive koktajl bare v središču Budimpešte, kjer lahko uživate v posebnih pijačah!

Hotsy Totsy Budapest

Hotsy Totsy Budapest je znan po izjemnem vzdušju, neprimerljivi ponudbi in predanosti izdelavi koktajlov ter je uvrščen med 500 najboljših barov na svetu. Edinstveno vzdušje bara spominja na obdobje prohibicije v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in goste s pristnim vzdušjem speakeasyja popelje v preteklost. Bar je opremljen s starinskim dekorjem, razpoloženjsko razsvetljavo in glasbo iz obdobja od dvajsetih do petdesetih let prejšnjega stoletja, kar ustvarja prijetno in nostalgično vzdušje. To edinstveno vzdušje dopolnjuje prav tako edinstven meni koktajlov, kmalu pa bo na voljo tudi povsem nov meni pijač, ki ga je navdihnila arhitektura razcveta 20. let prejšnjega stoletja. Koktajle so navdihnile znane stavbe, kot so Empire State Building, Chrysler Building in stavba newyorške borze. Te resnično edinstvene pijače boste lahko prvič poskusili 9. oktobra od 18. ure dalje, seveda v lokalu Hotsy’s, kjer bodo razkrite vse nejasne podrobnosti.

1075 Budimpešta, Síp utca 24.

Rumpus TIKI BAR

Vstopite v eksotični čarobni svet bara Rumpus TIKI BAR in srkajte najboljše koktajle, ki jih barmani pripravljajo iz čudovitih vrčev in kozarcev tiki. Poleg tradicionalnih tiki koktajlov po preizkušenih receptih bar, ki ga navdihujejo Havaji, ponuja tudi izbor trendovskih kreacij podjetja Rumpus ter tiki koktajle po meri, prilagojene vašemu okusu. Ko so pijače v vaših rokah, se morate le še prepustiti svetu tikija, uživati v barvitih naravnih materialih in veselih latino melodijah v ozadju!

1075 Budimpešta, Király utca 19.

Jardín Cocktail Bar

Stopite skozi vrata bara Jardín Cocktail Bar, ki so ga navdihnili bujni vrtovi, kjer je bila vsaka podrobnost zasnovana tako, da gostom pričara mir in prefinjenost. Jardínova zavezanost ustvarjalni umetnosti je značilna za njihovo pripravo koktajlov, saj ustvarjajo pijače, ki so inovativne in brezčasne. Od koktajla do koktajla ustvarjajo popolno harmonijo okusov, pri čemer jih ne moti, da vsaki kreaciji dodajo jajčne beljake, sirup iz koriandrovih semen, sečuanski poper ali celo ptičjo solato. Pred prihodom se je vredno poglobiti tudi v to, kako postreči svoje kreacije, saj so enkratne!

1072 Budimpešta, Dob utca 16.