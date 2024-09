9 razburljivih jesenskih zmenkov in aktivnosti v Budimpešti, ki jih lahko doživite skupaj

Če ste že preverili vse tipične zmenke in nimate ideje, kje bi preživeli nekaj časa sami, je ta izbor namenjen prav vam! Ne glede na to, ali gre za dejavnost v zaprtih prostorih ali kulinarično doživetje, ne boste razočarani.

Pobeg z roko v roki: Locked Room & AROOM

Sobe pobega Locked Room in AROOM sta med najbolj priljubljenimi doživetji pobega v Budimpešti, kjer sta pustolovščina in izziv zagotovljena. Locked Room ponuja 6 različnih tematskih sob, od kriminalnih trilerjev do skrivnostnih zgodb, kjer šteje vsaka minuta. AROOM pa igralce navdušuje z realistično scenografijo in ustvarjalnimi izzivi, naj gre za bančni rop ali skrivnosti pozabljene cerkve, in sicer v 8 misijah. Eno je gotovo: logika, timsko delo in hitro razmišljanje so nujni, da se pravočasno izmuznete in dokončate misijo!

1061 Budapest, Király utca 14. | 1061 Budapest, Székely Mihály utca 4.

Sladkarije v vseh količinah: sladki medvedek

Za romantične jesenske zmenke je obvezna torta z rogovi, eden najboljših krajev zanjo pa je pisano obarvani mestni park. Slaščičarna Sladki medvedek pa odlično opravlja oboje, pri čemer je eden od njihovih sloganov: ne računajte kalorij, ampak čas, ki ga preživite skupaj ob pripravi rogača! Posebej za pare ponujajo izbor različic Rogovega fondija, ki so na voljo z različnimi okusi in prelivi – za tiste, ki se radi posladkajo z romantiko, se stisnejo k drugemu in poskusijo svoje rogove. Sladki medvedek je celo odlična izbira za dvojni zmenek, saj lahko izbirate med več različicami Rogovega Fondueja.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

Ulična hrana na Donavi: StadtWien

Poskusite specialitete prve budimpeštanske restavracije z burgerji na Donavi, ki se nahaja na prav posebni lokaciji na ladji Stadt Wien. S 120 kvadratnih metrov velike panoramske terase lahko uživate v čudovitem razgledu na ikonične budimpeštanske znamenitosti: Kip svobode, stavbe budimpeštanskega grajskega okrožja in parlament, vse v osupljivi harmoniji, ki dopolnjuje doživetje. Na voljo so različni sveže pečeni burgerji, tortilje in obilne, a zdrave sklede poke, ki jih spremljajo okusne kave, limonade ali celo koktajli. Odličen večer za zmenek za tiste, ki ljubijo križarjenje in gastronomska doživetja!

1052 Budimpešta, Akadémia 2

Spektakularni kultni program: Muzej svetlobne umetnosti

Najnovejša razstava Muzeja svetlobne umetnosti, Fantomska vizija – Mednarodni izbor globokih tokov zaznavanja, je zdaj odprta za javnost. Na razstavi so predstavljena dela več kot 35 umetnikov, in sicer z umetniškimi deli, interaktivnimi instalacijami in nenehno spreminjajočimi se projekcijami z uporabo najnovejših dosežkov znanosti in tehnologije. Izjemen vizualni svet ponuja vpogled v vzorce možganskega valovanja, sanje, ki jih vizualizira umetna inteligenca, skrita komunikacijska omrežja v naravi, razkriva pa tudi plasti naše resničnosti, ki presegajo meje vsakdanjega zaznavanja. Obeta se odličen jesenski termin, ne zamudite ga!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Gugalnica na Donavi: restavracija Vén Hajó

Restavracija Stari čoln je idealen kraj za romantične večerje, kjer lahko v prijetnem okolju, plavajočem na Donavi, uživate v kateri od odličnih jedi. Z nedavno prenovljenim menijem, ki na novo predstavlja tradicionalne madžarske okuse, so nastale legendarne jedi, v katerih lahko gostje uživajo. Preživite resnično romantičen večer skupaj, uživajte v panoramskem pogledu na Budimpešto, okusni hrani in nepozabnih doživetjih! Vsekakor je vredno rezervirati mizo, kar lahko storite s klikom TUKAJ!

1052 Budapest, Akadémia 2 ponton

Vznemirljivi pobegi: ugrabitev časa

V osrčju Budimpešte na pare (ne le) v sodelovanju z ekipo Time Heist čaka pet povsem novih tematskih sob pobega, ki so jih navdihnile znane televizijske oddaje. Oba obožujeta serijo The Big Money Heist, zanima vaju obratni svet, želita se preizkusiti v igri Squid Game, želita zdrsniti v London leta 1800 in odkriti skrivnost lady W? Ali pa se preizkusite v fantazijskem svetu mečev, urokov in eliksirjev na temo čarovnika, da bi pobegnili. Ne glede na to, kaj vas zanima, se lahko vsak dan v tednu preizkusite v eni od iger pobega in preverite, kako lahko v najtežjih situacijah resnično sodelujete.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

Magična destinacija za zmenke: Magic II

Po izjemno uspešnem dogodku The Magic, ki ga je navdihnil Harry Potter, so se čarovniški vajenci lani pojavili še na enem prizorišču. Čarobni grad v 6. okrožju vsak dan v tednu z odprtimi rokami sprejema ljubitelje čarovniškega sveta s celodnevnim brunch menijem, čarobnimi različicami sladic, kadilskimi napitki in neverjetnimi alkoholnimi napitki ob večerih. Vse to spremlja osupljiva notranjost, kjer je vsak kotiček prostora poln čarobnih podrobnosti – čarobnih bitij, animiranih slik, dimnih kotlov – in posebnega vzdušja, ki vas bo zagotovo očaralo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Raj kraft piv: vrt piv Horizont

Pivnica Horizont, najnovejši biser na rimski obali, je svoja vrata odprla konec avgusta. To novo prizorišče ni le raj za kraft piva, temveč tudi prava oaza na bregu Donave, kjer se lahko sprostite in doživite življenjski slog Hazy Queen! Na voljo vam bo najmanj 15 različnih piv Horizont, vključno s šestimi svežimi dobrotami na točilnem pultu, ki vam jih bodo prinesli naravnost iz njihove obrtniške pivovarne v Budimpešti. Za dodatno razburjenje pa poskusite njihove pivske koktajle! Prav tako ni nič narobe, če pridete lačni, saj imajo neverjetno ponudbo ulične hrane, kot so različice fish’n chips, okusni burgerji in lososovi psi. Kot nalašč za druženje, vendar je treba opozoriti, da je pivski vrt odprt od četrtka do nedelje od 12. do 23. ure!

1039 Budimpešta, Losonc utca 13.