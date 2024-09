16 zanimivih literarnih večerov in jesenskih programov o poeziji v Budimpešti

Ponujamo vam izbor omembe vrednih literarnih večerov in dogodkov, povezanih s poezijo, na katere morate biti pozorni v Budimpešti v prihodnjih dneh in mesecih.

Csaba Szendrői – #olvasniszabad, gosta: Dóra Mencseli in Dodi Lázár // Kulturno-umetniški center K11 (19. september 2024)

Csaba Szendrői, pesnik, z nagrado Artisjus nagrajeni tekstopisec, pevec, frontman skupine Elefánt, je leta 2020 izumil gibanje „prosto branje“. Njegov namen je spodbujanje branja, samorazvoja in vpliva branja na posameznikovo osebnost, zavest in mišljenje. Njegov cilj ni nuditi prave terapije, temveč bralcem preprosto ponuditi orodja, ki jim bodo pomagala, da bodo od branja na sebi lasten način dobili kar največ. Na dogodkih brez branja skupnemu branju sledi predstava. Na septembrski predstavi se bosta Csabi Szendrői in Dóra Mencseli (Radio Petőfi) pogovarjala z Dodijem Lázárjem (Kornél Esti, brata Lázár).

Jesen v literaturi – glasbeni literarni večer | Po sledeh preteklosti // Virág Benedek Ház (2024. 20. september)

Pisano listje, dobra vina, čudovite letine – a ko rečemo jesen, jo pogosto povezujemo z odhodom letnega časa. A naši pesniki, pisatelji, celo ljudska poezija in ljudske pesmi nas opominjajo, da nič ni črno-belo, vse ima svojo lepoto. Trije umetniki (Andrea Básti, Rebecca Kovács Éva, László Pelsőczy) so se pod imenom gledališča Formiusz lotili zbiranja in deljenja teh misli z današnjimi ljudmi, saj se moramo v tem hitrem svetu ustaviti, razmisliti in v tem primeru s pomočjo literature uživati v enem od biserov narave, jeseni.

Večer POKET Radnóti // Kulturno-umetniški center K11 (26. september 2024)

Letos mineva 80 let od smrti Miklósa Radnótija. Na pogovoru bosta sodelovala literarni zgodovinar Győző Ferencz in pisatelj Gábor Schein, gledališki umetnik Dávid Vizi pa bo interpretiral Radnótijeve pesmi in dnevniške zapise Fanni Gyarmati. Večer bo ponudil vpogled v pretresljiv svet Borijevega zvezka in Abdaijevih dokumentov, s fotografijami pa bo obudil tudi idilo in igrivost, ki sta tako značilni za njegove pesmi.

Mednarodni literarni in kulturni festival PesText // Three Ravens (26.-28. september 2024)

Letošnjo jesen bo javnost že šestič imela priložnost spoznati pomembne osebnosti sodobne svetovne književnosti na Mednarodnem literarnem in kulturnem festivalu PesText, ki ga organizira Madžarsko združenje za zaščito in upravljanje avtorskih pravic (MISZJE) v sodelovanju s Kulturno agencijo Petőfi (PKÜ). Program festivala vključuje branja in razprave, strokovne delavnice, koncerte in razstave.

Moje življenje: Krisztián Grecsó // Atrij (27. september 2024)

Krisztián Grecsó bo na tem zabavnem večeru govoril samo o sebi. Predvsem o tem, kako je sploh postal pisatelj. O svojem otroštvu v Szegváru, o svojih trapastih dekletih, o zabavnih umetniških poskusih na področju ljudskega plesa, slikarstva in lahke glasbe. In potem o svojih prvih neodločenih literarnih korakih, ki so počasi pripeljali do škandala z zvezkom Pletykaanyu. Na večeru pa bo govora tudi o njegovem zasebnem življenju, poroki, bolezni, posvojitvi hčerke in mnogih drugih stvareh, ki so oblikovale njegovo osebnost.

Literarna kavarna – János Lackfi // Kulturni center Óbuda (27. september 2024)

János Lackfi, pisatelj, pesnik in prevajalec, je izdal oseminšestdeset knjig poezije in proze, polovico za odrasle, polovico za otroke. Že dvanajsto leto zapored je skupaj z Danielom Gryllusom gostil Pesniški dvor Kaláka v dolini umetnosti Kapolcs. Njegova humoristična knjiga esejev o identiteti, uspešnica v 40.000 izvodih z naslovom Kakšni so Madžari? je bila prevedena v angleščino, vietnamščino in bolgarščino. Med drugim je prejel nagrade Attila József, Gyula Illyés, Tibor Déry, Prima Primissima in madžarsko nagrado Babérkoszorúja. Je štipendist Térey János.

Kakor je – Subjektivni literarni sprehod v Józsefvárosu (28. september 2024)

Pogled pisatelja na življenje v Józsefvárosu, povzet po romanih. Edina Sári nam predstavi svoje okrožje VIII, ki je bližje Magdolni, predvsem pa Orczyju. S svojimi stavbami, parki, tržnicami, okrožjem Orczy, pasjimi @fromi. Takšna, kot je!

Večer Sally Rooney – pogovor s Krisztiánom Nyáryjem, Luco Nyáryjem in Lizo Nyáry // Kulturni center MOM (3. oktober 2024)

Ime Sally Rooney je sinonim za ironično kroniko življenja tistih, ki trpijo zaradi krize srednjih let. Prikazuje življenja tistih, ki vedo, kako je biti odrasel na papirju, v resnici pa ne. Avtorica je najbolj priljubljen in avtentičen literarni portret generacije Y. Krisztián Nyáry, Luca Nyáry in Liza Nyáry kot intelektualni predstavniki dveh različnih generacij poskušajo z odličnimi vprašanji voditelja Péterja Szűcsa izslediti fenomen Rooney. Pogovor je navdihnila četrta knjiga Sally Rooney, Intermezzo, v kateri se srečata dve generaciji Z in tri generacije Y. Posebnost večera je, da Liza Nyáry še nikoli ni nastopila s svojo sestro in očetom.

Literarni večer Miklósa Radnótija: Sprašujem se, kako živim // JCC Budimpešta – Bálint House (6. oktober 2024)

Radnótijeve čudovite pesmi proti izključevanju in sovraštvu, o želji po miru in ljubezni do življenja. Poleg njegovih znanih pesmi boste slišali tudi nekatere manj znane pesmi ter odlomke iz njegovega dnevnika in korespondence. Besedila so podkrepljena z glasbo in slikovnim ozadjem. Predstava skupine Theatrum Társulat.

Povej mi, Atika! – Miklós Vecsei H. in Gergely Balla: József Attila večer // MOMkult (10. oktober 2024)

Kaj nam pomeni József Attila? Poznamo njegovo življenje. Imamo njegove najljubše pesmi. Njegove verze si v toku svojega življenja na novo razlagamo in interpretiramo. Toda le redko razmišljamo o uničujoči strasti in želji po ljubezni, ki sta živeli v njem. „Attila József je z močjo norosti včasih z eno samo besedo segel globlje kot kdor koli pred njim“ – je v svoj dnevnik zapisal Sándor Márai. Iz te globine črpa Miklós H. Vecsei, iz katere skuša prikazati pesnikovo življenje, njegove ljubezni in pesniške odlomke. Igra je na repertoarju gledališča Vígszínház od leta 2018, v gostujoči različici pa nastopa tudi frontman Platona Karatajeva Gergely Balla.

Jesenski literarni festival Margo 2024 // Millenáris (10.-13. oktober 2024)

Najnovejše sodobne knjige iz domovine in tujine, pogovori in podpisovanje knjig z avtorji, večerni glasbeno-literarni nastopi, najboljša prva knjiga proze – vse to lahko pričakujete na jesenskem literarnem festivalu Margo 2024 od 10. do 13. oktobra v Millenárisu v Narodnem gledališču plesa.

WH: Sena | Márkos | Gryllus | G Szabó | Varga: Shakespearovi soneti // MáraiKult (12. oktober 2024)

WH prinaša Shakespearove sonete in pesmi v današnji glasbeni svet. Na koncertih se mešajo abstraktni hiphop, sodobni jazz, govorjena beseda, sodobna improvizacijska glasba, klangfarbe musik, free jazz in različne reference na glasbeno zgodovino, medtem ko se zdi, da na zgovorna, pogosto spolno nabita besedila, napisana za renesančnega človeka, skoraj 450 let ni vplivalo.

Ženske in literatura, ženske v literaturi na prelomu stoletja // Knjižnica FSZEK Üllői út (15. oktober 2024)

Ob 120-letnici FSZEK bo gostja Noémi Szécsi, avtorica več del o zgodovini kulture. Med pisanjem svojih knjig se je potopila v zasebno življenje ljudi, ki so živeli na začetku devetdesetih let 20. stoletja, iz česar je nastal blog Fishbone Spinning. Njeno predavanje nam bo omogočilo vpogled v to, kaj so naši predniki brali na prelomu stoletja. Kdo so bili zvezdniški avtorji tistega časa? Kdo so bile bralke in bralci?

Bálint + Jordán = 160 – večer Ferenca Molnára // Rózsavölgyi Szalon Arts & Café (18. oktober 2024)

András Bálint in Tamás Jordán. Osemdesetletnika, ki sta prijatelja že od svojega sedmega leta. Bila sta soseda in sošolca. Postala sta igralca. Vodila sta tudi gledališča. Dve legendarni osebnosti velike generacije. V skupni predstavi pripovedujeta zgodbe o sebi in svoji strasti do gledališča. Ferenc Molnár, pisatelj nekdanje budimpeške buržoazije, včasih „poseže“ v njun pogovor.

Szívdesszert – glasbeno-literarni večer kitaristov Dániela Varrója in Györgyja Molnára // Kulturni dom Pestszentimrei (18. oktober 2024)

Dániel Varró je ena najvidnejših osebnosti sodobne madžarske književnosti, ki je svoj talent izkazal v številnih žanrih. S svojimi pesmimi in prevodi, napisanimi v njegovem neponovljivem slogu, je postal eden najbolj znanih in priljubljenih pesnikov našega časa. Pred kratkim, jeseni leta 2023, je izšla njegova nova knjiga Za goro Masat 2, ki so jo nestrpno pričakovali že vrsto let in je že doživela velik uspeh pri otrocih in njihovih starših. Z njegovim najljubšim kantavtorjem Györgyjem Molnárom že več kot deset let po državi nastopata s predstavo uglasbenih pesmi, ki v paleti programov glasbene literature izstopa tudi s svojim edinstvenim in sodobnim slogom.

Literarium – Večer Simona Mártona // Müpa Budimpešta (28. november 2024)

Márton Simon je eden najbolj vznemirljivih in ustvarjalnih pisateljev sodobne madžarske književnosti ter opredeljujoča osebnost srednje generacije. Slammer, performer, pesnik, ki je že od samega začetka stopal po lastni poti in ima zdaj na tisoče privržencev in bralcev. Štiri zbirke, ki jih je doslej izdal, so doživele velik uspeh in ni naključje, da so dosegle za današnje pesniške knjige nenavadno visoko naklado. Poezijo objavlja od leta 2004, že deset let pa redno nastopa na pesniških slam dogodkih. Izdal je album z eksperimentalno govorjeno besedo in končal magistrski študij japonologije. To bo intenziven, hiter, presenetljiv in razburljiv večer.