Uživate lahko v intimnih jesenskih počitnicah v edinstvenih gredah Bükk

Drevesne hiše so bile med prvimi, ki so odprle svojo nastanitev v nadstrešku v slikoviti dolini potoka Kánya, skrite v Bükku. Koče s skandinavskim vzdušjem pričakujejo tiste, ki se želijo sprostiti z neverjetnim udobjem, dobesedno v objemu narave.

Noszvaj je popolna destinacija za jesensko sprostitev ter fizično in duševno pomladitev, saj tiste, ki pridejo sem, čakajo neštete gozdne pohodniške točke: med drugim lahko obiščete Szilvásvárad, se zapeljete s čolnom po jezeru Tisa ali celo raziščete mesto Eger. Poleg aktivne sprostitve je idealna lokacija tudi za ljubitelje pasivne sprostitve, saj lahko s Treehouses Noszvaj doživite nepozabno doživetje.

Udobni leseni kotički globoko v gozdu

Medtem ko so kotički, ki spominjajo na otroštvo, zgrajeni na drevesnih deblih ali krošnjah, v Ameriki že zelo priljubljeni, v Evropi še niso tako razširjeni, a v osrčju Noszvaja jih lahko preizkusite na kar najbolj atmosferski način.

V čarobni namestitvi lahko izbirate med tremi različnimi, osupljivo modernimi paviljoni za počitek brez oblačka, vsi pa so opremljeni s panoramskim jacuzzijem. Lesene koče so bile zasnovane posebej za pare, kjer je poskrbljeno za mirno in intimno sprostitev, tako da bo namesto vrveža vsakdanjega življenja tišino zmotilo žvrgolenje ptic.

Hiške na drevesu za popolno sprostitev

Izbirate lahko med skupno tremi različnimi lesenimi kraljestvi na tem območju, namestitve brez otrok in hišnih ljubljenčkov pa vas bodo navdušile s posebnim dizajnom in edinstvenim šarmom.

Prvih je svoja vrata odprlo pet listnatih hišic, opremljenih z lastno teraso in zunanjim jacuzzijem, ki pričakujejo tiste pare, ki si želijo napolniti baterije v popolnem miru, v mehkem naročju narave, v objemu gozda, daleč od drug drugega.

Sledili so 10 metrov visoki razgledni stolpi, ki vabijo v jacuzzi na strešni terasi, ki sta v okolici kar dva. Razgledni stolpi v velikosti apartmajev s štirimi zvezdicami so se zamislili v arhitekturnem studiu, ki je osvojil tudi madžarski paviljon na 15. beneškem bienalu, zato se bodo s svojo domačo notranjostjo in neponovljivostjo ukradli v srca vseh gostov. zunanjost.

Nazadnje je bila linija dopolnjena z edinstveno oblikovano Cabin, ki obljublja vonj po lesu, ki v ekskluzivnem dizajnu, posebej zasnovanem za pare, čaka tiste, ki bi se radi sprostili v zasebnem jacuzziju s pogledom na jezero ali v panoramski infrardeči luči. savna.

Udobje na najvišji ravni

V duhu maksimalnega udobja vas bo po prebujanju na mostu pred hišo čakal zaboj z zajtrkom, tako da sveže pecivo, šunke, siri, smetane, sadje, pomarančni sok in kava poskrbijo za popoln začetek dneva. , ne da bi morali stopiti v stik z nikomer.

Seznam razvajanj pa se tu še ne konča: zasebna masažna kad in savna s čudovitim pogledom na jezera še dodatno okrepita intimno sprostitev.

Tudi ponudba hotelskega doživetja je slaba, saj je na voljo več vrst nebeških vinskih večerij, vznemirljive ture s konji, adrenalinsko padalstvo in lov, če pa želite raziskovati okolico na dveh kolesih, lahko zahtevate tudi kolo brezplačno.

Namigi za izlete po Treehouses

• Grad De la Motte

• Nosvajska jamska bivališča

• Dolina potoka Kánya

• Ódorvár

• Suba luknja

• Učna pot Hudičev stolp

• Millennium Lookout

• Soteska s kamnitim prahom

• Naravoslovna pot Szomolyai Huptárkövek

• Veliki Egej