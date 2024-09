Podeželske dogodivščine: 8 nepogrešljivih zakladov v Rákosmentéju

Predmestna idila in vzdušje socialistične dobe sta združena v največjem budimpeštanskem okrožju, kjer lahko najdete kulturne, zgodovinske in gastronomske zaklade ter fascinantne naravne dragocenosti.

Hiša Renée Erdős – muzejska zbirka in razstavna dvorana

Leta 1895 zgrajena stavba je ena najlepših v Rákosmente, v kateri je med letoma 1927 in 1944 živela Renée Erdős, genialna pesnica, kot jo je imenoval Ady. Nekdanji dom pesnice, znane po svojih drznih, erotičnih pesmih, je zdaj razstavni prostor, zato lahko z ogledom stalnih razstav v pravljični vili spoznate lokalno zgodovino, etnografijo, nekdanje prebivalce in močvirje Merzse v Rákosmente.

1174 Budapest, Báthory u. 31.

Župnijska cerkev svetega Janeza Nepomuka v kraju Rákoscsaba

Najstarejša od številnih cerkva v Rákosmente je v Rákoscsabi, ki jo je leta 1740 zgradil takratni zemljiški gospod. Stavba, zasnovana v baročnem slogu, je svojo sedanjo obliko dobila konec 18. stoletja, sem pa je bil prenesen tudi glavni oltar, domnevno iz Zsigmondove kapele v Budavárju. Njeni zidovi so prizorišče neštetih zgodb, a morda najbolj nepozabna je poroka Móra Jókaia in Róze Laborfalvi 29. avgusta 1848.

1171 Budimpešta, Péceli út 229.

Bartókova glasbena hiša v kraju Rákoshegy

Melodije resne glasbe nas vabijo v Bartókovo glasbeno hišo v Rákoshegyiju, kjer 4 do 10 krat na mesec v komorno zasnovani koncertni dvorani zazvenijo opojne melodije. Glasbeni center ponuja tudi popotovanje skozi kulturno zgodovino, saj sta v Glasbeni hiši tudi spominski sobi Béle Bartóka in Emila Petrovicsa. In izbira imena ni naključna, saj je Béla Bartók v tej hiši živel in ustvarjal med letoma 1912 in 1920.

1174 Budimpešta, Hunyadi u. 50.

Slaščičarna Végvári

Če si želite sladkega, brezovega, brezovega potovanja, potem je slaščičarna Végvári Confectionery v okrožju XVII, ki ima za seboj več kot 120-letno zgodovino, pravi kraj za vas. Poleg tradicionalnih receptov so tudi v koraku s časom in vas osupnejo s široko paleto nebeških slaščic in popolnoma naravnih izdelkov.

1174 Budimpešta, Baross u. 49.

1173 Budimpešta, Ferihegyi út 64.

1174 Budapest, Pesti út 40.

1174 Budapest, Kvasz András u. 36.

1164 Budimpešta, Felsőmalom u. 3/a.

Picerija in sladoledarna Pozzo d’oro

V piceriji Pozzo d’oro bi potrebovali več kot štiri roke, da bi prešteli jedi na meniju, ki poleg pic na osnovi paradižnika in kremnega sira vključuje tudi gurmanske dobrote. Na srečo Pozzo d’oro ni le pizzerija količine, temveč tudi kakovosti, zato lahko ugriznete v dolgo vzhajano testo po individualnih receptih, pečeno v peči na drva, in se počutite kot na neapeljskih ulicah.

1172 Budimpešta, Aranykút u. 40.

Bolšji trg na ulici Bakancsos

Ulični bolšji trg Bakancsos nas vabi na lov za zakladom in vznemirljivo nostalgijo hkrati, kjer lahko vsako soboto in nedeljo dobite najbolj nepričakovane izdelke. Starinske ure, kovanci, porcelan, glasbeni instrumenti, otroške igrače in vinilne plošče so le nekateri od ponujenih izdelkov. Poleg nenavadnih dragocenosti pa si lahko v restavraciji Bakancsos Buffe privoščite tudi okusen prigrizek.

1173 Budimpešta, Madárdomb Köz (sejmišče Flamingo)

Merzse-marsh

Močvirje Merzse, edini sodobni glasnik močvirij na peščanski strani Budimpešte, vabi vso družino na pustolovsko jesensko potepanje z neokrnjenim vodnim svetom. Na 6 km dolgi učni poti s 15 postajami odkrijte njegovo bogato rastlinstvo in živalstvo, zaščitene vrste ptic in celo močvirske želve. Zahvaljujoč večnadstropnemu razglednemu stolpu v bližini vhoda lahko čarobno pokrajino občudujete tudi od zgoraj.

Gozdna pot Keresztúr

Ko vstopite v gozd Keresztúr, se vam odpre zakladnica doživetij, saj se lahko sprehodite po 5 km dolgi učni poti s 15 postajami, ki jo spremlja petje ptic in pisano listje dreves. Na poti so postavljene usmerjevalne table, ki v izjemno zabavnem slogu predstavljajo zanimivosti območja. Ko boste utrujeni, se lahko spočijete na eni od klopi ob ognjiščih.