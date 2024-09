Velika jesenska pohodniška tura: 5 budimpeštanskih pohodniških trgovin, kjer lahko dobite najbolj edinstvene zaklade

Z nastopom jeseni je čas za osvežitev garderobe, novi puloverji in jakne pa niso le trajnostni nakup, ampak tudi odličen način za iskanje edinstvenih zakladov, ki jih zagotovo ne boste videli pri drugih, ki se sprehajajo po ulici.

Gizmo Vintage

V središču mesta, nedaleč od trga Blaha Lujza, boste našli na videz majhno trgovino Gizmo Vintage, ki ima kljub videzu le eno nadstropje. Skrbno izbrana ponudba sezonskih oblačil in dodatkov vključuje široko paleto vintage oblačil, kavbojk, knjig, kaset, plošč, čevljev in retro relikvij iz 90. let.

1085 Budimpešta, Somogyi Béla utca 16.

Humana Vintage

Humana Vintage je osupljivo edinstvena zbirka retro oblačil, ki je z razlogom osvojila ljubezen Budimpeščanov: s stalno posodobljeno zalogo, idealnimi cenami in edinstvenimi kosi je hitro postala priljubljena. Trgovina z vintage oblačili, ki ima v prestolnici dve lokaciji, je vredna jesenskega obiska, saj ponuja široko paleto retro jaken, pletenih puloverjev, ekstravagantne obutve in bleščečih plaščev.

1085 Budimpešta, József körút 74.

1052 Budimpešta, Károly körút 8.

LoveChild Vintage Budimpešta

LoveChild Vintage Budapest je otrok LoveBug Vintage, priljubljen tako med domačini kot tujci, in se nahaja v središču mesta ter ponuja običajno kakovost za lovce na zaklade. Velik del ponudbe sestavljajo zakladi s tujih potovanj, ki jih je skrbno izbrala lastnica trgovine, zato boste poleg oblačil našli tudi pisane drobnarije, dekorativne predmete in posebne dodatke.

1065 Budimpešta, Hajós utca 19.

Szputnyik shop

Trgovina Szputnyik je ena od klasičnih trgovin v središču mesta, ki skozi vse leto ponuja kreativen izbor rabljenega in dizajnerskega blaga, vključno z dodatnimi oblačili, zvezki, drobnarijami in sončnimi očali. Skrbno izbrana ponudba bo tudi to jesen osredotočena na tople puloverje in dodatke, za novo sezono pa lahko izberete tudi klobuk Fjallraven ali škornje Dr. Martens.

1074 Budimpešta, Dohány utca 20.

Vedd-add-vidd – Trgovina s socialnimi donacijami

Avgusta 2022 se je v sosesko Körszálló preselila trgovina z donacijami, kjer si lahko ogledate stalno posodobljeno ponudbo izdelkov in celo darujete v dobrodelne namene. Poleg široke ponudbe oblačil, dodatkov in obutve trgovina ponuja tudi izbor vsakodnevnih izdelkov, sezonska oblačila pa so vedno na obešalnikih, zato je na voljo cela vrsta pletenih puloverjev, dežnih jopičev in toplejših hlač. Če ne kupujete samo zato, da bi podprli ta plemeniti namen, lahko oddate tudi rabljena, kakovostna oblačila in tako podprete vzdrževanje in trajnost trgovine.

1026 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 45/b