Različne dejavnosti ob odprtju mostu Esztergom septembra letos

Most Marije Valerije, zgrajen leta 1895, je bil med prvo in drugo svetovno vojno razstreljen, po več kot 50 letih pa je bil leta 2001 obnovljen. Od takrat prebivalci Esztergoma in Parcanyja vsako leto praznujejo dan odprtja mostu.

21. septembra želijo združiti prebivalce obeh bregov Donave na dogodku, imenovanem Zajtrk na mostu. Na mostu bo postavljenih 23 miz – kar simbolizira 23. obletnico obnove mostu, pri katerih bosta javna oseba iz Esztergoma in civilist iz Parikánya delila zajtrk in se pogovarjala o svojih izkušnjah z mostom čez mejo.

Ostali gostje bodo izbrani na podlagi natečajnega postopka in bodo imeli priložnost sodelovati v smiselnih pogovorih ter ob okusnem zajtrku deliti lepoto skupne zgodovine.

Zadnji konec tedna v septembru pa bo veselje do teka v okviru Festivala mostu prinesel most Maria Valeria. 28. septembra bo potekal obsežen 4-kilometrski tek in hoja po mostu, 29. septembra pa bosta sledila polmaraton in četrtmaraton. Navdušeni tekači so dobrodošli!