Čudovita poplavna pot uro hoje od Budimpešte

Če iščete poseben kraj za začetek jesenske sezone, se morate odpraviti le do mesta Rácalmás, kjer lahko v nenavadnem okolju raziskujete poplavno ravnico.

Na 4,5 km dolgem Velikem otoku na desnem bregu Donave je nastala poplavna pot Rácalmás s 17 postajami za odkrivanje redke flore in favne lagune. Rácalmás v svoji čudoviti okolici ponuja široko paleto izletov, med katerimi je eden najzanimivejših nedavno prenovljena pot.

Pot je dolga približno eno uro, na njej pa so informativne table o rastlinskem in živalskem svetu območja ter opis poplavnega sadovnjaka, gozda, trstičja, močvirja in celo razvoja otoka.

Za nižinska in obalna območja zaščitenega otoka je značilna zelo edinstvena flora, za katero je zaslužna Donava, ki se izliva večkrat na leto. Med redkimi vrstami, ki jih je mogoče videti, so črni topol, značilno drevo gozdička, in številne bele trave.

Poleg bogate flore je zanimiva tudi favna, saj v mokrišču živijo redke in ogrožene živali, kot so močvirska sklednica, triton in vidra.