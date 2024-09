Popolna jesenska predjed: mini isler iz Szilvalekvárosa (recept)

Eden najbolj priljubljenih sadežev poznega poletja in zgodnje jeseni so slive, iz katerih najpogosteje pripravljamo slivove cmoke, slivove pite ali različna slivova mestna peciva. Zdaj smo iz nje pripravili marmeladno poslastico, in sicer mini isler, polnjen s cimetovo slivovo marmelado, za katero se zagotovo ne boste pritoževali, razen da bo prehitro pošla.

Sestavine (za približno 30-35 kosov)

Za testo:

• 200 g fine moke

• 100 g moke za štrudelj

• 200 g masla ali margarine

• ½ mk. sode bikarbone

• 1 majhno jajce

• 100 g sladkorja v prahu

• ščepec soli

Za marmelado:

• 250 g sliv

• 30 g sladkorja

• ½ mk. mletega cimeta

• 10 g škroba ali vanilijevega pudinga v prahu

• 0,5 dl vode

Za čokoladni obliv:

• 300 g temne čokolade

• olje za kuhanje

Priprava:

1. Najprej zgnetite testo za linguine tako, da moko zmešate z maslom, nato ga pregnetite z drugimi sestavinami, da dobite homogeno testo, in ga za vsaj 1 uro postavite v hladilnik, da počiva.

2. Medtem ko se testo hladi, pripravimo slivovo armelado. Slive narežemo na majhne kocke, dodamo sladkor in cimet, kuhamo v ponvi, dokler se ne zmehčajo, in jih s paličnim mešalnikom pretlačimo do gladkega. Nato škrob ali kremo v prahu zmešamo z vodo in dodamo marmeladi. Zavrite in odstavite, da se ohladi.

3. Pečico segrejte na 180 stopinj. Testo na pomokani površini raztegnite na približno 3 mm, z rezalnikom s 4,5 cm izrežite kroge in jih pecite približno 10 minut, da postanejo svetli.

4. Ohlajene krožnike lingvinov napolnite z marmelado in jih postavite v pločevinko, da se naslednji dan nekoliko zmehčajo, tako da jih lahko shranite za več dni.

5. Ko se zmehčajo, nad soparo stopimo čokolado, dodamo malo olja, da postane tekoča, in vanjo potopimo linške rezine.

6. Ko se čokolada strdi, jih lahko pojeste po dva po dva. Uživajte v svojem obroku

Za recept se zahvaljujemo Melaniji Gál!