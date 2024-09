Gala koncert MVM ZENERGIA je tudi letos prinesel edinstveno umetniško doživetje

Družba MVM je že devetič organizirala koncert vseh umetnosti MVM ZENERGIA, ki je vključeval klasično in popularno glasbo, vizualna doživetja in literaturo.

Občinstvo je 31. avgusta 2024 od 18.30 dalje lahko v udobju svojega doma ali koncertne dvorane Müpa Budapest uživalo v edinstvenih nastopih Jánosa Balázsa, Follow The Flow, Kati Kovács, Márte Sebestyén, Petre Gubik, Jánosa Lackfija, Kristófa Barátija in Lászla Fenyőja. Na odru dobrodelnega gala koncerta je svoj madžarski debi doživel tudi samograjoči klavir Steinway Spirio.

MVM svojemu posebnemu koncertu MVM ZENERGIA vsako leto doda nove elemente in izvajalce. Na letošnjem, že devetem dogodku, je bila na sporedu klasična in popularna glasba iz kultnih filmov ter uspešnice Kati Kovács in Follow The Flow v edinstvenih aranžmajih, ustvarjenih za to priložnost, ki so jih izvedli umetniki, ki še nikoli niso skupaj nastopili na odru.

Nastopili so János Balázs, Follow The Flow, Kati Kovács, Márta Sebestyén, Petra Gubik, Kristóf Baráti in László Fenyő, János Lackfi pa je predstavil pesmi, ki jih je napisal za dogodek in so nastale po navdihu izvedenih del.

„Tako kot lahko filmska glasba vzbudi čustva in nam pričara nasmeh na obraz, si MVM prizadeva z energijo izboljšati naš vsakdan. Ta zaveza se odraža v projektu MVM ZENERGIA, ki poteka že deveto leto in ne uteleša le strasti do glasbe, temveč podpira tudi kulturo, talente in fundacije, ki si prizadevajo za plemenite cilje, inovacije in ustvarjanje vrednosti“ – je v svojem pozdravnem govoru dejal Károly Mátrai Mátrai, generalni direktor skupine MVM.

Na Madžarskem je bil na odru MVM ZENERGIA prvič predstavljen klavir Steinway Spirio. Posebnost instrumenta je, da predvaja skladbe, ki so jih posneli umetniki, pri čemer note igra na tradicionalen način s kladivi in strunami. János Balázs je na nenavadnem klavirju izvedel več skladb iz svetovno znanih filmov skupaj z lastnimi posnetki, na večeru pa so se zvrstile tudi Chopinove in Lisztove klasike, uspešnice Follow The Flow in Kati Kovács.

„Tudi tokrat so bile vstopnice za podpornike razprodane rekordno hitro, kar je prisrčen odsev poslanstva MVM ZENERGIA. Lepoto klasične glasbe in vrednote drugih zvrsti želimo približati vse širšemu občinstvu. Edinstven glasbeni program, raznoliki in mednarodno priznani izvajalci ter vizualna podoba koncerta so del tega cilja, ki bo pomembno prispeval k doseganju mlajših generacij“ – je dejal János Balázs, Kossuthove nagrade nagrajeni pianist, umetniški vodja in orkestrator koncerta.

Gostitelj koncerta MVM ZENERGIA je bil ponovno Ádám Bősze. Glasbeni program je tudi letos zaznamovalo edinstveno vizualno doživetje, ki se je ujemalo s skladbami in ga je ustvaril vizualni direktor MVM ZENERGIA Ambrus Törőcsik.

„Biti del tako posebnega dogodka, na katerem smo lahko izvajali svoje pesmi v novi preobleki in s posebnimi vizualnimi elementi ter aktivno sodelovali tudi v preostalem delu glasbenega šova, je bila za nas izjemna izkušnja“ – je povedal Follow The Flow.

MVM je tudi letos celoten izkupiček od prodanih vstopnic namenil v dobrodelne namene. Javnost je lahko do 31. avgusta na spletni strani mvmzenergia.hu z glasovanjem izbrala organizacijo, ki naj jo MVM podpre.

Na podlagi več tisoč glasov je bilo za upravičenca izbrano madžarsko združenje InDaHouse, ki podpira prikrajšane otroke, ki živijo v vaseh v Borsodu, na individualnih in skupinskih razvojnih srečanjih ter jim tako pomaga, da postanejo odgovorni in samouresničeni odrasli.

Za več informacij obiščite spletno stran mvmzenergia.hu.