5 zanimivih razstav po vsej državi, ki si jih morate ogledati septembra

Obet jeseni prinaša željo po počasnejših dejavnostih, ki jo lahko zadovoljite z obiskom ene ali dveh raznolikih razstav! Od Debrecena do Pécsa – po vsej državi je na ogled nekaj zanimivih razstav.

Best of BILLUFEST // Galerija Bényi, Debrecen (do 15. septembra 2024)

Do 15. septembra si lahko v galeriji Bényi v Debrecenu še vedno ogledate izjemno uspešno razstavo ilustracij, ki tokrat ponuja reprezentativen izbor najboljših del z budimpeštanskega festivala ilustracij (Billufest) leta 2023. Nagrajena dela v treh kategorijah: ilustracije literature za odrasle in otroke, znanstvene ilustracije in slikanice brez besedila (pregledovalniki, zvitki, tihe knjige) si lahko podrobneje ogledate na razstavi, ki je v centru Kölcsey na voljo brezplačno.

Zakladi Tibeta // Hírös Agóra, Kecskemét (do 19. septembra 2024)

V kulturnem in mladinskem centru Hírös Agóra v Kecskemétu bo skoraj dva tedna na ogled razstava „Zakladi Tibeta“, ki predstavlja izbor del iz duhovne in kulturne dediščine tibetanskega budizma. Razstavljeni eksponati niso le zadnji ostanki pretekle kulture, temveč prenašajo tudi brezčasne vrednote. Brezplačno razstavo, ki ponuja vpogled v budistično vizijo, bo spremljal program pogovorov učencev mojstra meditacije lame Oleja Nydahla.

Brez naročil! – film in razstava v spomin na leto 1989 // FOTON, Veszprém (19. september – 17. oktober 2024)

19. septembra se odpravite v avdiovizualni center FOTON na odprtje razstave in projekcijo filma. Ob 35. obletnici padca železne zavese si boste lahko ogledali dokumentarni film Brez ukazov, nato pa si boste v povezavi s filmom lahko ogledali razstavo grafik Istvána Orosza, grafičnega umetnika in režiserja, nagrajenega z nagradama Kossuth in Munkácsy, ter Ferenca Cakója, nagrajenega s Kossuthovo nagrado za uporabno grafiko in režiserja animiranega filma, ki bo predstavil svoje lepte in homoanimacijske podobe. Dogodek je brezplačen, vendar se je treba na projekcijo prijaviti.

Na mestnem obzidju – razstava Jacquesa Villegléja // Galerija m21, Pécs (do 22. septembra 2024)

Na Madžarskem bodo prvič na ogled dela francoskega umetnika Jacquesa Villegléja, predhodnika poparta in glasnika ulične umetnosti. Na razstavi „Na stenah mesta“ v galeriji m21 v Pécsu je na ogled več kot 140 del, ki pripovedujejo zgodbo o 74 letih dela. Villeglé je s svojimi kolaži iz raztrganih plakatov, nalepk in grafitov, ki jih je našel na ulici, prvi v muzej prenesel ulično poezijo, ki so jo ustvarjali anonimni ljudje. V galeriji je na ogled še ena razburljiva razstava urbane umetnosti v okviru festivala Street Up.

Razstava železniških modelov // Csili, Budimpešta (27. in 28. september 2024)

27. in 28. septembra so obiskovalci v Kulturnem centru Csili v Pesterzsébetu na interaktivni razstavi lahko pokukali v miniaturni svet tramvajev in železnic. Poleg miz z nadzorovanim terenom bodo na ogled sejem in model tramvaja H0, miniaturne železnice H0e in velike železnice H0. Vstopnice za odrasle so na voljo za 2000 HUF, za otroke pa za 1500 HUF.