CicaPest: 5 fantastičnih lokacij in programov za ljubitelje mačk v Budimpešti

Kdor ima rad mačke, ne more biti slab človek – pravi moder pregovor, ljubiteljem mačk pa tudi v Budimpešti ni treba dolgčas, saj jih čakajo številne razburljive zanimivosti in programi.

Skulpture mačk v mestu

Če bi se radi strasti do mačk prepustili med sprehodom po mestu, vas čakajo tri posebne destinacije. Ne preseneča, da sta dva od teh tudi del VII. okrožju, na Univerzi za veterinarsko medicino, tako da zlahka odkrijete oboje. Po zaslugi slavnega umetnika Mihályja Kolodka so kip Garfielda, najljubšega lenega mačka mnogih, ki se reži s svojim značilnim nasmeškom, postavili na eno od zadnjih ograj univerze, ki se je pojavila 19. junija 2023. Izbira datuma ni naključna, saj je pred natanko 45 leti, 19. junija 1978, v javnosti debitiralo prvih nekaj sličic stripa Jima Davisa.

Drugi mačji kip je v spomin na ljubljeno mačko univerze Marci, ki je 12 let lepšala vsakdanje življenje kampusa s svojim čudovitim predenjem. Njegov bronasti kip v naravni velikosti je našel dom na strani stavbe “O” na ulici István, delo, financirano z javnimi donacijami, je ustvaril kipar András Kontur.

Če želite videti tretji kip mačke v mestu, se morate sprehoditi do Kálvin tér, kjer lahko v podzemni najdete mačko v zelo zanimivi kompoziciji. Med dvema izhodoma je relief iz rdečega marmorja, ki ga je leta 1980 izdelal Gyula Illés. Delo z naslovom Rojstvo mesta spominja na leta 1794 porušena vrata Kecskemét, na katerih naj bi bil po govoricah ovekovečen umetnikov lastni tabernakelj.

Cat Café Budimpešta

Če bi se radi osvežili med predečimi mačkastimi mačkami ali si oddahnili od vrveža vsakdana, se odpravite v Cat Café Budapest na polovici ulice Révay, ki je 5 minut hoje oddaljena od trga Deák Ferenc in ima pravo mačji imperij. V kavarni živi 15 čistokrvnih in rešenih mačk, ki so skoraj kadarkoli na voljo za božanje in igro. Če želite kavo, piškote ali vino začiniti s predenjem, to združite s pomirjujočo družbo ljubkih mačk!

1065 Budimpešta, ulica Révay 3.

Mačji muzej Budimpešta

Prvi mačji muzej v Budimpešti ne bi smel manjkati na seznamu vseh ljubiteljev mačk! Razstava se ponaša s posebno zbirko slik, ki prikazujejo mačke, dela pa se spreminjajo sezonsko, zato se boste želeli vrniti vsako sezono. Poleg galerije lahko dobite vpogled v skrivnostni svet mačk, sodelujete v razburljivem kvizu, si ogledate ekskluzivni film, na voljo pa je tudi kotiček za sprostitev, kjer se lahko sprostite v mačji družbi.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26/a

Mačja pivnica

Na pol poti med Csigo in Hintalójem se skriva lovišče domačinov, mačka, in ime obvezuje, tako da očarljivi ljubljenček odmeva v raznolikem dekorju. V prijetno galerijo je dovoljen vstop le bos, kjer se lahko tudi mi udobno namestimo v viseči mreži ali med mačjimi pufi. V gastropubu, ki je ob vikendih zaprt, sezonske vegetarijanske jedi spremljajo malo pivovarsko pivo, ekološka vina in gostoljubje.

1085 Budimpešta, Bérkocsis utca 23.

Divje mačke v divjem parku Budakesz

Če bi namesto domačih radi spoznali divje mačke, se odpravite v Budakeszi Vadaspark, le 20 minut od središča Budimpešte, kjer lahko srečate dve veliki mački. Szilveszter in Félix sta stara stanovalca objekta in čeprav se pogosto skrivata, ju lahko, če ste dovolj pozorni, ujamete.

Vsakdanje življenje živalskega parka je v začetku poletja razburkal prihod prišleka, zgodbo o prisrčnem Szaffiju pa lahko Facebookovci spremljajo iz tedna v teden. Cilj opazovanja malega divjega mačka je, da ga čez čas ponovno vključimo v naravo, zato ga ni mogoče videti v živo, a zaradi novih objav in slik se lahko vsak stopi od njega.

2092 Budakeszi, 02.10/12.