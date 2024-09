5 udobnih brunaric in koč za idilično jesensko bivanje

Narava, ki sije v čudovitih barvah, ni vredna le izleta, ampak tudi bivališča. Zelene hiše in koče, ki so vse bolj priljubljene po vsej državi, odlično združujejo udobje s čudovitim okoljem.

Treehouses Well Butter

Drevesne hiše so bile med prvimi, ki so odprle svojo nastanitev v ravni krošnje v čudovitem Noszvajonu, skritem v Bükku. Koče, prežete s skandinavskim vzdušjem, pričakajo tiste, ki si želijo napolniti baterije v neposredni bližini čudovite jesenske narave z neverjetnim udobjem in zasebnostjo. V čarobni namestitvi lahko izbirate med tremi različnimi, modernimi rastlinjaki, od katerih je vsak opremljen s panoramskim jacuzzijem in je namenjen izključno intimni sprostitvi parov. Poleg tega so možna tudi razburljiva doživetja, pa naj bo to vinska večerja, vožnja z električnim kolesom ali lov.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

Pristanišče Kormorán, Tiszafüred

Stran od mestnega hrupa, ob pravljičnem jezeru Tisa, vas pričakujejo nenavadni, čebulasto kupolasti, čudoviti rastlinjaki, ki se na svojih 6-metrskih nogah popolnoma ujemajo z naravo. Neverjetno udobni rastlinjaki imajo vse, kar potrebujete za maksimalno sprostitev, uživate pa lahko tudi v svežem zraku in žvrgolenju ptic iz jacuzzija na terasi. Možnosti programov je skoraj neskončno: lahko se zapeljete s čolnom po jezeru, se sprehodite pod drevesi, pojeste obilno ribjo juho ali pa se sprostite na obali in opazujete jesensko selitev vojske ptic.

5358 Tiszafüred, ulica Hunyadi

Koče StagLand, dolg teden

V Hoszsúhetényju, v eni od koč s čarobnim razgledom, le nekaj korakov od slikovitih pohodniških poti vzhodnega Mecseka, lahko najdete pravi mir, če želite raziskati ta del države. StagLand svoje goste spravi z nog z dvema neverjetno udobnima gorskima kočama z motivom jelenov, ki ju navdihuje bližina narave in vodita ob upoštevanju trajnostnih vidikov. Poleg čudovite namestitve bo za vašo maksimalno sprostitev poskrbel zasebni wellness, ki ga sestavljajo lastna finska savna, hidromasaža na pokriti terasi in masažna kad.

7694 Hosszúhetény, Hegyalja utca 16/a

Zöld Fészek Lombház, Lovasberény

Nedaleč od Velenjskega jezera se za majhnimi zelenimi vratci med razvejanim deblom hrasta skriva z vsem udobjem opremljena koča. Nahaja se v nežnem naročju narave, daleč od hrupa, domiselno opremljena notranjost nastanitve odlično prenaša vzdušje gozdnih brunaric in zagotavlja maksimalno udobje. Z zgornje terase hiše se lahko celo sprostite v gugalnem stolu in občudujete panoramo gorovja Vértes ali zvezdnato nebo. Na terasi pod kočo pa vas vabi viseča mreža za dve osebi, da se malo romantično pocrkljate.

8093 Lovasberény, Diós utca, hrsz. 4021

Slowood Cabins, Balatonszepezd

Slikovito visokogorje Balatona je samo po sebi mirna destinacija. Če bi radi za nekaj dni postali eno z naravo, bodo udobne hišice Slowood Cabins, ki se nahajajo v bližini Blatnega jezera, odlična izbira za vas. Zahvaljujoč posebni leseni oblogi kabin, zasnovanih s pristopom počasnega bivanja, in ogromnim steklenim oknom lahko med branjem v postelji ali pitjem kave v dnevni sobi uživate v čudovitem svetu gozda, notranji prostori pa odlično odražajo čistost in kakovostne rešitve zunanjosti. Sprostitev naredita še popolnejšo senčna terasa in zasebni jacuzzi, lokalna košara za piknik, ki prispe zjutraj, pa je le češnja na torti.

8252 Balatonszepezd, Tűzoltó utca 30-34.