Nova serija zabavnih družinskih koncertov, ki bodo to jesen pripovedovali o veselju do glasbe

Orkester Danubia vas to jesen vabi na poseben koncert, na katerem bo uživala vsa družina. Premierna izvedba skladbe The Music Lover bo 14. septembra ob 10.00 in 11.30 v Glasbenem centru v Budimpešti.

Če vsak dan začnete z glasbo, če glasbo poslušate na avtobusu, v šoli, v kopalnici ali med pisanjem domače naloge, če se vam vsak dež in dež s kukavičkami spremeni v simfonijo, potem ste pravi ljubitelj glasbe! Tako živi naš glavni junak, ljubitelj glasbe.

Je smešen, neroden, otroški lik, čigar ves dan je „glasba“, ki najde glasbo, ritem in melodijo v naravnih zvokih okoli sebe: jutranje umivanje zob je zanj jazzovski ritem, zvonjenje ure ali požirek čaja je glasba. Glasba mu daje občutek varnosti in zadovoljstva, hkrati pa svet in ljudi okoli sebe posluša v skladu s svojim stališčem ali pa tudi ne – kar med zabavnim koncertnim nastopom privede do številnih smešnih situacij.

A Zeneimádó // Budapest Music Center (14. september 2024)

Ljubitelj glasbe v zgodbi, ki jo je z veliko mero humorja upodobil igralec János Szemenyei, je preveč zatopljen vase in na koncu občinstvo sooči z dejstvom, da je njegova nepozornost do drugih, pomanjkanje sodelovanja z vrstniki, ovira pri vzpostavljanju pravih odnosov. Do konca zgodbe bodo otroci, ki bodo prisluhnili koncertu, izkusili moč skupnosti, sodelovanja in kako je glasba lahko ne le osebno zatočišče, ki prinaša veliko veselja, temveč tudi skupni jezik, ki povezuje ljudi.

Glasbo za koncert je napisal orkester Danubia po naročilu skladatelja, dobitnika nagrade Ferenca Erkla, Balázsa Horvátha in Rezsőja Otta, medtem ko je predstavo režiral in v njej nastopil János Szemenyei, dobitnik zlate glasbene nagrade in nagrade Artisjus ter madžarskega zlatega križa za zasluge. Dirigent, umetniški vodja: Máté Hámori