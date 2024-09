15 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici v prvem jesenskem mesecu

Po poletni vročini vas bolšji sejmi v prestolnici in njeni okolici v začetku jeseni vabijo na lov za zakladom. Vsak konec tedna v septembru lahko brez izjeme iščete najbolj kul dodatke in zaklade, ki čakajo na novo življenje.

Skupnostno razkladanje v mestu Békásmegyer (7. september 2024)

7. septembra od 9. ure zjutraj bo pred centrom skupnosti Békásmegyeri vrsta raztovornikov prodajala predmete za novo življenje in nov dom. To je enkratna priložnost, da se domov vrnete s predmeti v odličnem stanju!

19. festival garažnih sejmov Wekerlei (7. september 2024)

7. septembra bo spet potekal dolgo pričakovani festival Wekerlei Garage Fair Festival. 55 lokacij v Wekerleiju bo na široko odprlo svoja vrata, da boste lahko izbirali med bogato ponudbo otroških predmetov, starih kuhinjskih pripomočkov, knjig, porcelana in starin.

Vintage Market | Mad Kert (8. september 2024)

8. septembra bo v Mad Kertu potekal prav poseben dogodek. En dan bo na prizorišču potekala vintage in oblikovalska tržnica z dragocenostmi, avtomobili iz starih časov, edinstvenimi motorji, didžeji in 16 točilnimi pipami za pivo.

Veliki jesenski bolšji sejem | Dunavarsány (14. september 2024)

Veliki jesenski bolšji sejem bo potekal 14. septembra od 8. do 12. ure v Dunavarsányju, na dvorišču kulturnega doma in knjižnice. Poleg ugodnih cen vsega, kar vam srce poželi, boste lahko našli tudi že davno pozabljene zaklade iz otroštva, zaželene predmete, knjige, igrače, oblačila in obutev.

Sejem skupnosti Gardrób | ELTE Gömb Aula (14., 29. september 2024)

Če ste v Budimpešti in iščete navdih za jesensko garderobo, se ob sobotah, 14. in 29. septembra, odpravite v avlo ELTE Lágymányosi. Na sejmu garderobne skupnosti v Gömb Auli bodo na voljo vsi dodatki, sezonska oblačila in čevlji, ki jih potrebujete, da bo vaša garderoba zvezda jesenske sezone.

Bolšji sejem Veresi (15. september 2024)

15. septembra bo na glavni ulici Veresegyháza spet živahno na bolšjem sejmu. Ulica bo spet prepredena s tržnim blagom, starinami, zakladi, ki čakajo na nov dom, knjigami in kdo ve koliko drugimi zakladi.

Bolšji trg Terézváros (15. september 2024)

Vsak mesec jeseni boste lahko na sončno nedeljo na trgu Hunyadi v Terézvárosu lovili zaklade. Izjemno uspešen bolšji sejem, ki je primeren zaključek vikendov, bo ponovno odprt 15. septembra, ko boste lahko izbirali med najboljšimi starinskimi predmeti, knjigami, igračami, športno opremo in modnimi izdelki.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerlei (15. september 2024)

15. septembra se že drugič v tem mesecu odpravite v Wekerletelep. Naslednji Wekerlei Flea Market and Handicraft Fair bo potekal od 9. do 13. ure, na njem pa boste lahko našli zaklade, ki so vam tako pri srcu.

Bolšji sejem | Kulturni center na trgu Marczibányi (21. september 2024)

Lovci na zaklade in strastni zbiratelji se 21. septembra udeležite pisanega bolšjega sejma v kulturnem centru na trgu Marczibányi. To soboto bodo ljubitelji glasbe poleg tržnice lahko uživali tudi na sejmu plošč.

ReMarket skupnostni bolšji sejem (21. in 22. september 2024)

Na srečo nam septembra ne bo treba zamuditi skupnostnega bolšjega trga ReMarket na ulici Budafoki út, ki bo tokrat trajal dva dni. 21. in 22. septembra, od 10. do 17. ure, bodo na voljo zakladi, starine, edinstveni predmeti in zgodbe, ki jih boste lahko odnesli domov.

Taksonyjev bolšji sejem ob koncu sezone (22. september 2024)

V kraju Taksony, ki je na dosegu roke, bo 22. septembra potekal bolšji sejem ob koncu sezone. Po prvih dveh priljubljenih dogodkih ni bilo presenečenje, da bo potekala tretja izvedba priljubljene prireditve.

Bolšji sejem | Tündérkert vrt (22. september 2024)

Predzadnjo nedeljo v septembru je vsekakor vredno pustiti prosto, saj bo na otoku Molnár v Soroksárju ponovno organiziran bolšji sejem. Če že dolgo iščete zaklade, je 22. september pravi dan za obisk Tündérkert vrta!

Garažna razprodaja | Sosedska tržnica v mestu Budafok (28. september 2024)

V soboto, 28. septembra, bo na tržnici sosedov v Budafoku polno prodajalcev in čudovitega blaga. Na garažni razprodaji in bolšjem sejmu boste lahko od 9. do 13. ure od lokalnih prebivalcev kupili vse stvari, ki jih drugi cenijo.

Bolšji sejem v Budi (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata bolšjega sejma v Budi pozdravljajo nestrpne lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek, ki bi ga odnesli domov, ali pa imate nekaj iz preteklosti, po čemer že dolgo hrepenite, si je vredno vzeti dopoldne za resno raziskovanje.

Bolšji sejem na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji sejem na ulici Bakancsos, ki ima več kot dve desetletji dolgo zgodovino, še vedno ni izgubil svoje patine: je stalno mesto, kjer prodajalci in kupci ob koncu tedna izmenjujejo najboljše in najsvetlejše zaklade, ki so nekoč ležali na podstrešjih. Vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.