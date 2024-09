Senčni jesenski sprehod po očarljivem kletnem hribu nedaleč od Budimpešte

Ni boljšega načina za začetek jeseni kot prijeten sprehod po očarljivi vrsti kleti, kjer doživetje kronajo nebeška vina.

Ob vznožju hriba Pince v kraju Páty, ki se dviga ob cesti v Biatorbágy, se v senci akacije in jesena skriva resnično edinstven kulturni in zgodovinski zaklad. Območje sestavlja skoraj 300 v zemljo vkopanih kleti, v katerih lahko raziskujete drobne ulice na zaporednih ravneh in ob tem občudujete stavbe s kamnitimi in ometanimi pročelji.

V vinski regiji Etyek-Buda je bilo včasih veliko takšnih kletnih vasi, vendar je bila večina uničena, zato je postala še bolj neponovljiva destinacija. Večina očarljivih kleti je bila zgrajena v petdesetih letih 19. stoletja in se je, potem ko so preživele zgodovinske viharje, sredi devetdesetih let 20. stoletja začela njihova renesansa.

Čeprav lahko še vedno najdete prazne stavbe, je večina kleti ponovno zasedenih, zaradi pomanjkanja vinogradov pa se vino ponovno prideluje iz grozdja, ki se običajno ne prideluje lokalno. Zato je več kleti, ki ponujajo degustacije vina, ki jih ne smete zamuditi, če ste na tem območju.