Podeželski mir: 5 posebnih krajev za popolno sprostitev v naši državi

Prišel je prvi jesenski mesec, babje poletje je še vedno v polnem razmahu, zato je čas, da si po poletni naglici začnete organizirati sproščujoč podaljšani vikend. Pripravili smo vam nekaj odličnih krajev za bivanje v naši državi, kjer vam sprostitve ne bo manjkalo.

Hotel in restavracija Mandilla ****, Köveskál

Obiskovalci od blizu in daleč bodo navdušeni nad Mandillo, ki se nahaja v pravljični pokrajini Balatonskega višavja, kjer lahko vsakdo doživi ne le neprekinjen umik, telesno in duševno polnjenje, temveč tudi sredozemske okuse. V dveh stavbah hotela je na voljo skupno 10 sob, vsaka v sodobnem podeželskem slogu, z naravno notranjostjo in sproščujočim udobjem. Mandilla gostom ponuja odličen način, da si napolnijo baterije in se sprostijo v bazenu in savni, z masažo ali zajtrkom s šampanjcem za začetek dneva. Ko govorimo o doživetjih, ne smemo pozabiti na gastronomske užitke, ki jih ponuja restavracija Mandilla s široko paleto okusnih mediteranskih jedi. Na meniju se izmenjujejo sveže pripravljene pice, domače testenine in italijanske jedi, ki jih spremljajo odlični koktajli in najboljša vina z območja Blatnega jezera.

8274 Köveskál, Városkút utca 2.

Andrássy Kúria & Spa, Tarcal

V Tarcalu, v osrčju kraja Tokaj-Hegyalja, se nahaja dvorec Andrássy Kúria s petimi zvezdicami, zgrajen leta 1700, kjer lahko uživate v sproščujočih počitnicah v družinskem vzdušju in gastronomskem doživetju. Dvorec trenutno ponuja 53 sob, čudovit wellness, jamsko kopel in savne za vašo telesno in duševno sprostitev. Gostje se lahko do konca septembra čofotajo v velikem zunanjem bazenu dvorca, za družine pa je na voljo tudi nedavno dokončano otroško igrišče. K splošnemu doživetju prispevata tudi regionalna kuhinja Bobajka v sodobni preobleki, ki jo je priporočil Michelin, in izjemna vinska karta, ki se odlično ujema s hrano. Vredno je spremljati Bobajkine socialne medije, saj jeseni nenehno pripravljajo degustacijske večere, vredno pa je obiskati tudi Martinovo ponudbo. Češnja na torti pa je, da je v okolici še veliko zanimivih krajev, ki jih lahko raziskujete!

3915 Tarcal, Fő utca 94.

Casa Christa, Balatonszőlős

Sedem očarljivih prešernovih hišic Casa Christa vas pozimi in poleti pričakuje z odprtimi vrati, da se sprostite in napolnite baterije v prvem agroturizmu (podeželskem turizmu) v državi. Vsaka od prenovljenih prešernovih hiš v toskanskem slogu z lastnim wellnessom, s spektakularno kletjo, prostorom za sprostitev, finsko ali infrardečo savno in bazenom za potop, vse to pa ob osupljivi panorami balatonskega višavja, poskrbi za nepozabno doživetje. O gostoljubnosti Casa Christa priča dejstvo, da so lastniki poleg lanske in letošnje Michelinove nagrade Bib Gourmand prejeli tudi naziv ljubke restavracije leta, ki ga podeljuje Dining Guide. Gostje lahko zdaj v čudovitem okolju okusijo sezonske kompozicije, ki jih iz odličnih sestavin pripravljajo nagrajeni in izkušeni kuharji, v paru z vini lokalnih in nacionalno priznanih vinarjev.

8233 Balatonszőlős, Izabella út

Gyopár Lodge, Orosháza

V Gyopárosfürdőju, daleč od mestnega hrupa, najdete pet prijetnih hišic, ki sta jih pred nekaj leti zasnovala zakonca Szőllősi. Njun cilj pri ustvarjanju hiše Gyopár Lodge je bil omogočiti drugim, da odkrijejo to barvito pokrajino, gostom pa dati priložnost, da se za nekaj časa odmaknejo od sveta. Trenutno sta na voljo za najem dve štirisobni (smetanova in mentolova) in tri dvosobne (koralna, indigo in lešnik) hišice, cena pa vključuje obilen zajtrk. Okolje je zelo čisto in družinam prijazno, z velikim zunanjim vrtom in celo bazenom. Letošnjo jesen vas na kraju samem čakajo tudi zanimive dejavnosti, na primer delavnica iz kvašenega kruha ali izdelave pice in nogometnih žogic.

5904 Orosháza, Tópart utca 19.

Pálos Resort, Zalacsány

Prijetna nastanitev Pálos Resort, ki je blizu naravi, se nahaja na robu gozda poleg zdravilišča, zato se lahko popolnoma sprostite na 10 hektarjev velikem družinskem posestvu daleč od mestnega hrupa. Objekt je bil v letih 2018 in 2021 izbran za enega od 28 najboljših krajev za bivanje v Evropi, kar glede na osupljivo lokacijo in odlične zmogljivosti ne preseneča. Na voljo so dvoposteljne sobe v glavni stavbi in družinski apartmaji v sosednji stavbi, za tiste, ki si želijo malce safari vzdušja, pa so v Safari Lodgeu ločene zasebne masažne kadi, iz katerih je odličen razgled na srne v gozdu ob posestvu, ki pridejo ven vsak večer pred sončnim zahodom.

8782 Zalacsány, Örvényeshegy 42.