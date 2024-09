Priljubljeni filmski festival CineFest v Miskolcu doživlja svojo obletnico

Od 6. do 14. septembra bo mednarodni filmski festival CineFest Miskolc potekal že dvajsetič in v teh dveh desetletjih je prerasel svoj sloves v mestu. Številni oboževalci se vsako leto vračajo iz vse države, da bi si ogledali najnovejše tuje in madžarske filme, ki so bili premierno prikazani na Madžarskem.

Letos bodo v Miškolcu prikazani najzanimivejši in najbolj cenjeni filmi iz Cannesa, Berlina, Benetk ali Karlovih Varov, če pa vas zanimajo najnovejši madžarski filmi, jih boste tukaj našli tudi vi.

Jubilejni tekmovalni program vključuje tudi najnovejša dela znanih filmskih ustvarjalcev iz prejšnjih let festivala, kot so Sean Baker (Anora), Szabolcs Hajdu (One Percent Indian) in Yorgos Lanthimos (Races of Grace).

Festival ima letos tudi novo sekcijo celovečernih filmov: East of Europe predstavlja sodobne vzhodnoevropske filme, med njimi slovaško, češko in madžarsko koprodukcijo Emma and the Death’s head Butterfly z Alexandro Borbély v glavni vlogi.

Ob 20. obletnici je organizatorjem uspelo začeti tudi enega najpomembnejših projektov, prenovo rojstne hiše Imreja Pressburgerja, oskarjevca, rojenega v Miskolcu, ki ne bo služila le kot spomenik, temveč bo gostila tudi začasne mednarodne umetniške projekte, kulturne dogodke in delavnice.

Poleg projekcij bodo v sodelovanju z Univerzo v Miskolcu organizirani tudi dogodki na prostem, med drugim številni koncerti.

Podroben program: cinefest.hu