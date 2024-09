7 jesenskih dejavnosti in doživetij, ki so na seznamu „bucket-list“, s katerimi boste priča preobrazbi narave

Jesen je čudovit letni čas, ko lahko uživamo v vsakem programu, kjer smo lahko priča spremembam in ciklom narave. Ne zamudite teh odličnih dejavnosti s seznama vedra in se napolnite za preostanek leta!

Večerni sprehod med jelenjo rjuho (14. september 2024)

14. septembra se lahko odpravite na popoldanski do zgodnji večerni sprehod ob jezerih Siki, kjer boste imeli priložnost opazovati ptice, spoznavati jezerske ptice in zvečer prisluhniti jesenski pesmi rogačev. Med 5-kilometrskim pohodom boste z enega od opazovalnih stolpov v narodnem parku Körös-Maros morda celo zagledali rujnega jelena. Potrebna je predhodna prijava na kontaktnih podatkih na spletni strani.

Doživite nabiranje na posestvu rakitovca Esbana (do 14. septembra)

Jesen je sezona žetve, obiranje sadja in zelenjave pa je odlična izkušnja, zato je vredno izkoristiti sezono. Posestvo Esbana v Tápiószentmártonu vas na primer vabi na nenavadno doživetje obiranja, kjer boste lahko v košarah in zabojih obirali koristni rakitovec. Seveda bo žetvena izkušnja vključevala tudi obisk posestva, degustacijo dobrot iz rakitovca in nepogrešljivo vožnjo s traktorjem.

Somračen sprehod po divjini v času nabiranja krvomočnice (18. september 2024)

18. septembra se pridružite vodniku na lahkem 2 km dolgem pohodu po grmovju Kraljevega vrha. Med večernim sprehodom boste imeli priložnost opazovati ptice v grmovju, ki se zbirajo in se selijo, ko si utirajo pot skupaj s spreminjajočo se naravo. Na srečo se v tem letnem času na noč pripravljajo jate več sto modrih sinic, ki opazovalcem nudijo nenavaden pogled. Potrebna je predhodna prijava na kontaktnih podatkih na spletni strani.

Jesenski pohod za piščančke na travnikih Páhi (21. september 2024)

Za razliko od večine rastlin jesenska piščal jeseni razgrne svoje čudovite cvetne liste, o čemer se lahko prepričate 21. septembra na vodenem izletu po narodnem parku Kiskunság. Na 8-kilometrskem pohodu konec septembra ne boste lahko občudovali le listja, ki se obarva, temveč tudi rožnate cvetove travnikov, ki jih boste prehodili med programom. Vstopnice lahko kupite na spletni strani narodnega parka.

Jesenska pustolovska tura na otok Kányaváry (21. september 2024)

21. septembra se lahko preizkusite v vodnih dogodivščinah na otoku Kányaváry v kraju Kis-Balaton. Na 2-2,5-urnem izletu lahko občudujete jesenski pravljični svet otoka, včasih glasne, včasih tihe prebivalce zalivov ter pisano kavalkarado dreves in narave, ki se spreminja v jesen, sedeč v kanujih, le streljaj od vodne površine. Med ogledom ne boste imeli priložnosti le opazovati, temveč boste izvedeli tudi veliko zanimivosti o svetu in nastanku Blatnega jezera.

Jesenski izlet ob mesečini na Badacsonyju (19. oktober 2024)

V vseh letnih časih, a še bolj pravljično jeseni, vas Badacsony 19. oktobra vabi na poznopopoldansko in zgodnje večerno turo. Pohod ob mesečini vam ne bo razkril le številnih zanimivih dejstev, skrivnosti in zgodb o gori, temveč boste lahko ob koncu ture z vrha razgledne ploščadi Kisfaludy občudovali osupljive večerne luči Blatnega jezera. S seboj prinesite svetilko in vir svetlobe, predhodno pa se lahko prijavite na navedenih kontaktnih podatkih.

Jesenska selitev ptic na jezeru Tisa (26., 27. oktober 2024)

Navdušene ljubitelje narave konec oktobra čaka še eno doživetje, celodnevni izlet s kanuji po jezeru Tisa. Tokrat boste lahko uživali v jesenski pokrajini okoli porečij Valki in Poroszlói ter v jesenski selitvi ptic. Program je kot nalašč za tiste, ki si želijo napolniti baterije in se sprostiti v naravnem vzdušju, pri čemer je dovolj časa za opazovanje sončnega zahoda in podrobno opazovanje spreminjajoče se narave.