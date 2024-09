Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih morate v septembru preizkusiti v mestu

Septembra se v Budimpešti odpira nekaj novih lokalov, ki prinašajo nove okuse v gastronomijo prestolnice. Če iščete nekaj novega, jih preizkusite!

Bazilika Tigre

Pustite za seboj vrvež v središču mesta in stopite v eksotični svet bazilike Tigre! Dom perujsko-japonske fuzijske kuhinje, znane tudi kot nikkei, v Budimpešti bo vaše čute zapeljal z vzdušjem porečja Amazonke, kakovostno izbiro koktajlov in skrbno izbranim menijem iz svežih sestavin, ki ga ob četrtkih in sobotah zvečer spremlja klavirska glasba v živo. Steak wagyu na žaru, piščančji rezanci miso iz voka, krompirček kimči, karpačo iz hobotnice in nabodala iz tofuja – Tigre basilica vas bo pričakala s tem in še veliko več!

1051 Budimpešta, Szent István tér 16.

Sosedski bistro

V enem najbolj atmosferičnih predelov mesta, na trgu v palačni četrti Mikszáth, se je odprl bistro Neighbour, ki je povrnil čast svojemu nekoliko omadeževanemu imenu. Na terasi, kjer se lahko sončite na poletnem soncu, ni velik trik pozabiti na skrbi vsakdanjega življenja in se prepustiti občutku soseda: samo sedite in uživajte v odlični bistro hrani, osvežilnih pijačah, toplem soncu in dobri sosedski postrežbi. Pri tem vam bodo pomagali dnevni meni v času kosila ter izbor burgerjev, tapasov, toplih sendvičev in koktajlov zunaj časa kosila.

1088 Budimpešta, Krúdy utca 2.

Bruschetta Bistro & Bar

Nova zvezda v zalivu Marina Bay prinaša italijanski pridih na obale Donave: med številnimi prednostmi Bruschetta Bistro & Bar je treba izpostaviti prvovrstno lokacijo, meni s pristnimi talijanskimi jedmi ter široko izbiro vin in koktajlov. Tagliatelle s tartufi in starano govedino, pica diavola po neapeljsko s penečim Peronijem, tiramisu z espresso martinijem, vse to ob slastni žganici. Za popolno druženje s prijatelji ali romantično večerjo ni potrebno nič več!

1138 Budimpešta, Meder utca 12.

Harat’s Pub Budapest

Letošnjo jesen se bo gastronomska paleta Budimpešte obogatila z novo barvo: septembra se bo na trgu Kálvin odprla prva madžarska poslovalnica največje svetovne verige irskih pubov. V lokalu, ki spominja na tradicionalne irske pube, bo na voljo 15 pip s pivom in več kot 120 žganih pijač, ob koncih tedna pa bodo za pravo pub vzdušje poskrbeli nastopi žive glasbe. Če se želite počutiti kot na smaragdnem otoku, ne da bi zapustili mesto, ali pa si privoščiti sočen burger s pivom Guinnessa, je Harat’s pravi kraj za vas!

1091 Budimpešta, Kálvin tér 9.

Restavracija Bilanx

Zgodba restavracije Bilanx sega dobrih deset let nazaj, ko se je eden od dveh dobrih prijateljev iz Baje, Péter Horváth, zaobljubil, da se bo v tujini pri kuharskih mojstrih z Michelinovimi zvezdicami učil kuharskih veščin, drugi, Balázs Jobbágy, pa mu je obljubil, da bo po vrnitvi skupaj z njim odprl restavracijo. Rezultat je Bilanx, restavracija v slogu majhnih krožnikov s čisto drznim, sodobnim dizajnom, ki se odraža v jedeh, kot so foie gras, postrežen s pulisco in kandirano melonovo lupino, sardelno maslo Normandije ter samorodne snežne gobe s sirovo omako in omako Tokaj. Ne glede na to, kaj boste izbrali, vam je zagotovljeno neprekosljivo kulinarično doživetje.

1051 Budimpešta, Mérleg utca 10.

Monalizza

Monalizza se skriva na ulici Lónyay in je ljubezensko pismo dvema mladima kuharjema neapeljski pici. Lokal, ki sta ga zasnovala Bernárd Bársony in Csaba Fogarassy, je hitro postal priljubljen v soseski, predvsem zaradi svojega nevsiljivo sproščenega vzdušja in skromnega pristopa fantov k izdelavi pic. Monalizza vam pričara nasmeh na obraz z osmimi različnimi vrstami pic, ki jih pripravljajo v peči na drva, na voljo pa je tudi možnost edinstvene kombinacije prelivov. Vsem so skupne kakovostne italijanske sestavine, sveža lokalna zelenjava in umetniška pozornost do vsake podrobnosti.

1095 Budimpešta, Lónyay utca 15.

Taverna Simaliba v središču mesta

Taverna ni tipična zvrst v središču mesta, vendar tudi SIMALIBA, ki se je odprla ob ulici Váci utca, ni tipična taverna. To ni le prostor, kjer oživljajo priljubljene jedi naših babic in dedkov: tradicionalni recepti so predstavljeni v sodobni notranjosti in s sodobnim pristopom. Hortobágyjeve palačinke s teletino, palačinke s postrvjo in hrenom, file karpatskega zobata z gobovo smetanovo omako in kozicami, cesarske drobtine z domačo slivovo marmelado – seznam je dolg, vendar so najbolj ponosni na jedi iz gosi. V zidovih restavracije SIMALIBA čar prejšnjega stoletja ni zaprašen spomin, temveč živo, dihajoče gastronomsko doživetje.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Bar Enigma

Najnovejši koktajl bar v središču mesta, Enigma, se nahaja med trgom Szabadság in Donavo in je skrito zatočišče za vse, ki se želijo sprostiti. V elegantnem, a intimnem prostoru je vsak požirek uganka, ki čaka na rešitev, mejo med resničnostjo in domišljijo pa še bolj zabrišejo aromatični oblaki dima iz vodnih kadi. Enigmini mešalci so odlični pripovedovalci zgodb: z le nekaj sestavinami lahko ustvarijo kapljajoče zgodbe, ki razkrivajo skrivnosti o nas in svetu okoli nas. Rezervirajte mizo v Enigmi in se pridružite poznavalcem!

1051 Budimpešta, Nádor utca 26.