6 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti v septembru za dober začetek sezone

Gledališka sezona 2024/2025 se je začela, in kot ste lahko pričakovali, je september za ljubitelje gledališča v Budimpešti že poln dobrot. Od komornih predstav do premier velikih imen – tukaj je nekaj najbolj pričakovanih predstav te jeseni!

Globok dih

Septembra ljubitelje gledališča v Jurányijevi hiši čaka razburljiva predstava. Vsestranska Hanna Pálos, ki jo poznamo z velikih odrov gledališča Katona József, bo tokrat občinstvu spregovorila v veliko bolj intimnem jeziku, iz ganljive bližine v komorni dvorani Jurányi. Igralka pripoveduje zgodbo o ločitvi, vendar se igra v enem dejanju ukvarja tudi z iskanjem samega sebe, utišanjem in soočanjem. Globok zrak je nastal po istoimenskem romanu Rite Halász, ki je leta 2021 prejel nagrado Margó za književnost.

Jurányi House | Datum odprtja: 12. september 2024.

Primerno za odvračanje pozornosti

Dokumentarna gledališka predstava o skritih mehanizmih spletnega prostora in komodifikaciji naše pozornosti v Trafo to jesen. V režiji Kristófa Kelemena svoje osebne zgodbe in izkušnje z občinstvom delijo novinar, tik-tak, instabloger, podkaster, igralec in aktivist. Igralci s pomočjo občinstva iščejo odgovore na vprašanje, kako v današnjem spletnem okolju predstaviti in narediti prepoznaven svoj namen. Igra temelji na delu Bertolta Brechta z naslovom Pravna država.

Trafó | 12. september 2024.

Igra na gradu

Eno najbolj znanih in zagotovo najuspešnejših iger Ferenca Molnára, v kateri igrajo Róbert Alföldi, Zsolt László, Eszter Balla, Samu Puskás in Zoltán Schmied, v režiji Tamása Puskása pa bo to jesen predstavljena v Centralnem gledališču. Kaj naj stori dramatik, ko mladi skladatelj in njegov prijatelj ujameta njegovo zaročenko in flagrante? Soočiti se mora z gotovim, resničnost mora preoblikovati v fikcijo. To je resen izziv za gospoda Turaja, slavnega dramatika, ki z briljantno rešitvijo in iskrivim humorjem reši mladeničev angažma.

Central Theatre | Premiera: 14. september 2024.

Balázs Horváth – Rezső Ott – János Szemenyei: Častitelj glasbe

Častitelj glasbe je smešen, neroden lik, čigar ves dan je „glasba“, ki glasbo, ritem in melodijo odkriva v naravnih zvokih okoli sebe: jutranje umivanje zob je zanj jazzovski ritem, srkanje čaja je glasba. Hkrati posluša svet, ljudi okoli sebe, s svojega zornega kota ali pa jih ne posluša – kar med zabavnim koncertnim nastopom privede do številnih smešnih situacij. Na koncu lahko občinstvo skupaj z otroki doživi, da je glasba lahko ne le osebno zatočišče, temveč tudi skupni jezik, in da lahko druženje v skupnosti in skupno delo prineseta veliko veselja.

Glasbeni center Budimpešta | 14. september 2024.

ZAČETEK/PRIZORIŠČE

Predstava Začetek/konec gledališke skupine Loupe je zabavna komedija s srčnimi trenutki, ki temelji na istoimenski igri irskega dramatika Seana O’Caseyja. Cirkuška gledališka predstava, v kateri igrajo Áron Molnár, Tamás Mohai in Eszter Földes, nas popelje v življenje Luce in Peti, ki pričakujeta svojega prvega otroka. Peti se boji obveznosti, vendar je morda še bolj strašljivo, če se ne zaveže. Dilema sodobnih parov in težave pri prevzemanju odgovornosti se odražajo tudi v tej igri v enem dejanju, ki jo med gledanjem morda spoznamo tudi sami.

Kulturni center na trgu Marczibányi | 18. september 2024.

Liliomfi

Nekateri se morda spomnite jr. Attile Vidnyánszkyja in Miklósa H. Vecseija na zelo uspešno priredbo igre Liliomfi, ki je bila dolgo časa na sporedu v gledališču Latinovits v Budaörs. Mladi ustvarjalni duo bo ponovno uprizoril komedijo Ede Szigligeti, ki je bila napisana v samo dveh dneh in je ena najbolj uprizarjanih komedij v madžarski dramatiki. Komična različica bo zagotovo polna humorja in upanja, ki ga gledališčniki vedno zelo potrebujejo. Tamása Keresztesa bomo videli v naslovni vlogi, ob njem pa še nekaj priznanih umetnikov gledališča Vígszínház.

Vígszínház | Datum premiere: 21. september 2024.