4 prijetne terase v Budimpešti, kjer si lahko privoščite septembrsko siesto

Septembra se vam ni treba posloviti od dobre sieste, ki jo greje indijansko poletno sonce. Preživite prijetno popoldne ali večer na eni od najbolj atmosferičnih teras v Budimpešti in uživajte v novem jesenskem doživetju!

Retro Lángos

Retro Lángos je iz skromnega bifeja postal nepogrešljiva restavracija v Budimpešti in ima posebno mesto v srcih ne le Budimpeščanov, temveč tudi tistih od blizu in daleč. Retro Lángos s svojo impozantno teraso v vrvežu ulice Bajcsy-Zsilinszky út navdušuje poznavalce in poznavalke z eno najbolj ikoničnih jedi madžarske kuhinje in njenimi neštetimi različicami.

V času indijanskega poletja lahko na terasi, obdani z bujnim rastlinjem in zaščiteni z nadstreški, ob tradicionalnem receptu lángosa poskusite različne dobrote. Če iščete sodobno, a intimno notranjost za uživanje v palačinkah z različnimi prelivi ali v različici brez glutena, laktoze in veganske hrane, vam ni treba iti daleč, saj so vrata restavracije Retro Pancakes odprta.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

Arioso Café & Brunch

V cvetličarni Arioso se počutite, kot da ste vstopili v raj na zemlji, prav tako pa tudi v kavarni, ki se skriva za cvetličarno na ulici Király in je obdana s skrivnostnim vrtom. Na Ariosovi pravljični terasi lahko uživate v skodelici odlične kave in sezonsko spreminjajoči se odlični hrani z menija, medtem ko se predajate toplim žarkom indijanskega poletja. Terasa, imenovana tudi zelena oaza, je odličen kraj za pozno kosilo ob katerem koli času dneva sredi cvetja, ptičjega petja in posebnega vzdušja s palačinkami, nebeškimi hrenovkami in odličnimi bageljami, obogatenimi s sezonskimi dobrotami.

1075 Budimpešta, Király u. 9.

Tereza

Na ulici Nagymező bo od 26. do 29. septembra potekal največji festival Tex-Mex v enem najbolj atmosferičnih vrtov v središču mesta. Tereza prinaša indijansko poletje s kavalkarado pisanih jedi, sveže zelenjave, sušenega mesa in posebnih začimb v objemu tortilj. Zadnji konec tedna v septembru lahko pričakujete razkošen meni Tex-Mex z živo glasbo, tombolo in pinato. In če se želite na festivalu Tex-Mex z živo akustično glasbo spraviti v pravo razpoloženje, vas vsak torek na Taco Tuesday čaka posebna ponudba s taco.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 3.

The Garden Café

Le streljaj od Madžarskega narodnega muzeja, skrita za vrati hiše Brody House, je očarljiva, a osamljena kavarna The Garden Café odličen kraj za popoldansko sprostitev ob okusnem obroku in pijači. Kavarna The Garden Café, ki vsak dan v tednu spremeni v praznovanje, je popoln kraj, kjer se lahko prepustite nepozabnemu vzdušju sproščenih brunchev in prijateljskih druženj. Na njihovi z rastlinami obloženi terasi lahko praznujete indijansko poletje z belgijskimi čokoladnimi palačinkami, cilbirjem ali turškimi poširanimi jajci, domačo granolo in odličnimi kavami.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor u. 10.