6 odličnih jesenskih razstav v Budimpešti v septembru

Kulturni koledar glavnega mesta septembra zaživi, med najpomembnejšimi dogodki pa so razburljive razstave, ki bodo popestrile naporne delavnike. S temi izjemnimi razstavami vnesite v jesen malo kulture!

Javna razstava ARC // Bull Park (13. september – 13. oktober 2024)

Javna razstava ARC, ki je vsako leto zelo uspešna, bo ponovno potekala v parku Bikás v mestu Újbuda. Razstava, ki bo predvidoma trajala en mesec od 13. septembra, bo tudi tokrat brezplačno na voljo javnosti 24 ur na dan. Na natečaj za plakat je prispelo 730 prispevkov, ki so vsi odražali letošnjo temo. Najbolj ustvarjalni, vsestranski in razmišljujoči plakati bodo septembra letos na ogled v javnem parku, saj jesen brez ARC ne bi bila popolna.

World Press Photo // Biodome (20. september – 27. oktober 2024)

Od 20. septembra do 27. oktobra, vsak dan v tednu, si bodo obiskovalci lahko ogledali najboljše novinarske fotografije preteklega leta na razstavi World Press Photo, ki bo potekala na novi lokaciji v avli Biodome ob budimpeštanskem živalskem vrtu. Na razstavi bodo predstavljene najboljše in najpomembnejše tiskovne in dokumentarne fotografije na svetu, kar bo gledalce spodbudilo, da stopijo izven kroga novic in kritično razmišljajo o pomembnih svetovnih vprašanjih.

Anna Fabricius: Tu je delo, kje je dom? // Muzej Kassák (do 27. oktobra 2024)

Fascinantna fotografska razstava omogoča vpogled v vsakdanje življenje „nevidnih“ gostujočih delavcev z Daljnega vzhoda, zaposlenih v kmetijstvu ali proizvodnji. Začasna razstava muzeja Kassák se osredotoča na integracijo, občutek odsotnosti, družinsko ljubezen in odgovornost, ki so avtentično podani v predrugačenih podobah dela v tovarni, ki jih je ustvarila Anna Fabricius. Prispevek ljudi, ki živijo daleč od svojih družin, k naši družbeni blaginji in skrb za svoje bližnje sta prisotna v tem edinstvenem izboru.

Družba predmetov – zbirke pisateljev // Literarni muzej Petőfi (do 15. decembra 2024)

Kaj so zbirali najbolj znani madžarski pisatelji v preteklosti in kaj zbirajo danes? Ali na primer veste, kateri od naših znanih pesnikov 20. stoletja je bil ljubitelj plišastih medvedkov? Na začasni razstavi Literarnega muzeja Petőfi lahko med drugim prek njihovih osebnih zbirk spoznate Árona Tamassija, Endreja Adyja, Zsolno Ugron in Anno Szabó. Ogledate si lahko tudi vrata hiše Ferenca Karinthyja v vasi Mädchenfalus, okrašena s podpisi njegovih sodobnikov, in dele zbirke kravat Ervina Lázárja, medtem ko se vam razkrivajo skriti kotički notranjega sveta pisateljev.

Poštarke nekoč in danes // Poštni muzej (do konca leta 2024)

Kot del stalne razstave v Poštnem muzeju na ulici Benczúr se je na dan žena v velikem slogu odprla začasna razstava „Poštarice nekoč in danes“, s katero so se poklonili poštarkam, ki so imele pomembno vlogo v zgodovini madžarske pošte. V skromno velikem muzejskem prostoru v drugem nadstropju palače so na ogled številni edinstveni eksponati, ki vas popeljejo v srečne čase miru, med drugim tudi stara poštna vozila. Poleg spoznavanja posameznih življenj žensk, ki so delale na pošti, lahko odkrijete tudi skrivnosti stavbe.

Biserno življenje – Ljudski nakit v 21. stoletju // Hiša tradicij (do 30. junija 2025)

Zbirka nakita iz 20. in 21. stoletja, ki ga navdihujejo ljudski motivi, iz Hiše tradicij – Madžarskega muzeja ljudske umetnosti in obrti bo prvič na ogled v razstavnem prostoru kleti buda Vigadó, ki je bila nekoč vinska klet. Edinstven izbor nakita si je mogoče ogledati izključno z vodenim ogledom ob vnaprej napovedanih urah v skupinah do 15 oseb. Naslednjih nekaj tednov lahko to izjemno muzejsko doživetje doživite ob sobotah dopoldne.