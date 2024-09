5+1 kul kavarn v Budimpešti za ljubitelje koles in kolesarjenja

S septembrskim evropskim dnevom brez avtomobila je kolesarjenje spet deležno večje pozornosti. Ob tej priložnosti smo pripravili izbor posebnih krajev, v katerih se združuje strast do kolesarjenja in kave.

Dynamo Bike & Bake

Podjetje Dynamo Bike & Bake, ki že desetletje domuje v odmaknjeni, mirni ulici na trgu Kálvin, pod eno streho združuje dve strasti. Pekarna se nahaja na ulici Képíró in ponuja najboljše slaščice in sezonske dobrote ter kolesa za izposojo. Če že nekaj časa načrtujete raziskovanje prestolnice na dveh kolesih, Dynamobake ni le kraj, kjer boste našli pravo kolo, temveč tudi popolne sladice in pijače za potepanje žeje za začetek in konec vaše poti.

1053 Budimpešta, Képíró u 6.

Bringiton coffee & bikes

Bringiton coffee & bikes je eno najpomembnejših zbirališč za kolesarje v prestolnici, ki se nahaja v XIII. okrožju Budimpešte. Kavarna, ki se nahaja le streljaj od središča mesta, je odprta tako za izkušene kolesarje kot za kolesarje začetnike in ponuja široko paleto električnih in tradicionalnih koles. Pri kolesih ne manjka posebnih kav in slastnega peciva, zato se je vredno ustaviti za osvežilni postanek med postanki.

1134 Budimpešta, Taksony u. 7.

Mesterbike & coffee

Če ste med sprehodom po ulici Mester utca žejni dobre kave, vam ni treba iti predaleč ali bolje rečeno kolesariti. V kavarni Mesterbike & coffee na ulici Mester utca 11 lahko v prijetnem okolju, obkroženi z odličnimi kolesi in kolesarskimi pripomočki, popijete svojo najljubšo osvežilno pijačo. In če ste razpoloženi za daljši odmor, vam v Mesterbike nudijo strokovno svetovanje o sveže pečenih rogljičkih, paniniju in veganskem pecivu.

1095 Budimpešta, Mester u. 11.

Brunch zajtrk ponovno septembra

Klub madžarskih kolesarjev bo 17. septembra ponovno organiziral nacionalni kolesarski zajtrk. Sodelujoče lokacije so navedene na spletni strani Pripelji kolo v službo! za več informacij o dogodku na Facebooku pa kliknite tukaj.

Grinta Bike & Cafe

Najnovejši novo odprti lokal v našem izboru je Grinta Bike & Cafe v 2. okrožju, ki je dobil ime po Attilu Valterju, četrtouvrščenem kolesarju na olimpijskih igrah v Parizu. Olimpijski prvak ni le kolesarski navdušenec, ampak tudi ljubitelj kave, zato ni bilo dvoma, da bo trgovina poleg kolesarskih izdelkov ponujala tudi odlično specialno kavo in odlično pecivo. Kavarna je lahko dostopna tudi s kolesom in ponuja izdelke, ki jih ne boste našli nikjer drugje v državi.

1027 Budimpešta, Horvát u. 2-12.

Delavnica za sploščenje velocipedov (odprtje v septembru)

Delavnica Velocipede Idomító, ki jo poznamo z ulice Napkelte v Nádorkertu, bo od septembra odprla novo lokacijo za ljubitelje kolesarjenja in kave. Velocipéd, ljubezenski otrok dveh koles in kofeina, se je odločil za domača kolesa: ob skodelici odlične pijače in prigrizku lahko poskusite najrazličnejše modele Csepel. Če jih boste obiskali ali se peljete mimo na kolesarski turi, spremljajte njihovo stran na Facebooku, kjer bodo kmalu objavili natančen datum ponovnega odprtja.

1117 Budimpešta, Bíró László József krt. 17.

+1 Druga soba

Budapest Bike Maffia, nevladna organizacija, ki so jo ustanovili predani kolesarji za pomoč pomoči potrebnim, je na ulici Tűzoltó odprla svojo kavarno z imenom Other Room. Kavarna ponuja kolesa, kavo in odlično hrano za potešitev lakote ter dogodke, ki spodbujajo razmišljanje, in programe pomoči. Poseben bonus je, da boste vsakič, ko se ustavite, pomagali dobremu namenu, saj se donacije, zbrane z naročili, vsak teden namenijo drugemu namenu.

1094 Budapest, Tűzoltó u. 22.