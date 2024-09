Zgodovinske znamenitosti kraljevega gradu Gödöllő bodo napolnjene s čarobno glasbo

Letošnji Lisztov festival bo potekal od 31. avgusta do 23. oktobra in bo ljubitelje klasične glasbe znova privabil na zgodovinske znamenitosti kraljevega gradu Gödöllő.

Lisztov festival v Gödöllőju je od svoje ustanovitve leta 2001 eden najbolj priljubljenih kulturnih dogodkov na madžarskem koncertnem koledarju. Glavni cilj njegovega umetniškega koncepta je na edinstven način in v celostni umetniški luči predstaviti širok vpliv velikega opusa Ferenca Liszta.

Edinstveno privlačnost festivala še povečuje dejstvo, da večina koncertov poteka v čudoviti slavnostni dvorani kraljeve palače Gödöllő, jahalni dvorani, baročnem gledališču, salonu Maria Valeria in na dvorišču. Zgodovinski prostori gradu že 22 let gostijo najboljše madžarske in tuje umetnike.

Poleg mednarodno priznanih umetnikov in ansamblov ter v skladu z Lisztijevo tradicijo program iz leta v leto bogatijo tudi talenti nastajajoče mlade generacije. Koncerti na sprehodu in otroška glasbena delavnica, ki so postali zaščitena blagovna znamka, ponujajo glasbeno doživetje za vso družino.

Otvoritveni program Lisztovega festivala leta 2024:

Kraljevi grad, jahalna šola, Gödöllő (31. avgust 2024)

Ali bi si mislili, da bo Lisztova klavirska skladba izvedena v okviru festivala Gödöllöllő v Gödöllőju, in sicer na večer v palači Gödöllő v Gödöllőju? Johann Strauss v galopu? Ali da bo orkester Johanna mlajšega na Dunaju igral Lisztovo premiero? In ali je naš Liszt prisoten pri obeh? Ali bi uganili, da je Josef Lanner na Dunaju ali družina Strauss več kot enkrat izvajala dela, napisana za Madžare, v Pest-Budi pred skoraj 4.000 ljudmi?

Na tem veličastnem gala večeru bodo oživeli Franz Liszt in njegov čas ter stoletno osvajanje madžarskega sloga. Izvedena bodo dela Ferenca Liszta, Ferenca Erkla, Josefa Lannerja, družine Strauss, Pabla de Sarasateja, Dávida Popperja, Ferenca Vécseya, Béle Kélera, Ferenca Lehárja in Franza Grotheja.

Podroben program in vstopnice: kiralyikastely.hu