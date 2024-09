Festivali v Budimpešti: 10 odličnih septembrskih festivalov v prestolnici za zabavo

Jesen v Budimpešti se začenja s poletnimi vibracijami, nebeškimi grižljaji in številnimi dogodki, ki bodo zapolnili vrzel. Izmed vseh možnosti smo izbrali naše najljubše in vam pokazali, kaj lahko pričakujete.

Belvárosi Festival piva v središču mesta (3.-9. september 2024)

Bi radi poskusili kozarec kakovostnega, osvežilnega piva na osvetljenem Trgu svobode? Od 3. do 9. septembra, šest dni, boste imeli to priložnost. Festival piva v središču mesta, ki že vrsto let žanje velik uspeh, bo trg Szabadság spremenil v oazo, kjer bodo obiskovalci lahko izbirali med najboljšimi madžarskimi pivovarnami in našli osvežitev po svojem okusu. Na voljo bodo tudi mednarodne specialitete, ljubitelji pijač pa bodo imeli tokrat prvič priložnost spoznati številne nove izdelke.

1054 Budimpešta, Szabadság tér

Festival šampanjca in vina Budafok (6.-8. september 2024)

Od 6. do 8. septembra bodo ulice in trge Budafoka napolnile nebeške vonjave in barvit vrvež. Festival penečega vina in šampanjca Budafok že več kot tri desetletja združuje ljubitelje kakovostnih žganih pijač, ki se letos nimajo razloga pritoževati nad spremljevalnimi programi. Če vas neizogibni obrtni sejem, interaktivni družinski programi in nepozabne kulinarične dobrote ne pritegnejo dovolj, vas bo zagotovo prepričal glasbeni spored. Na prireditvi bodo nastopili Random Trip, Los Orangutanes, Kerekes Band in Pély Barna Band.

Festival Wekerlei Garažni sejem (7. september 2024)

Mnogi med vami ste morda že bili na garažni razprodaji, toda ali ste že kdaj nakupovali v vzdušju uličnega plesa? Festival garažnih razprodaj Wekerlei bo 7. septembra v želji po zmanjšanju količine odpadkov na 55 dvoriščih prodajal predvsem otroške igrače in oblačila, kupili pa boste lahko tudi dragocen porcelan, knjige, kolesa in celo retro pohištvo. Med nakupovanjem vas bodo čakale pop-up stojnice s hrano in osvežilnimi pijačami, za obiskovalce pa bo poskrbljeno tudi z glasbenimi presenečenji.

1192 Budapest, 55 spot Wekerletelepen

Pozsonyi Piknik // Pozsonyi út (7. september 2024)

7. septembra bo na obrežju Újpesta potekal Pozsonyi Piknik, znan tudi kot dan kulturne vasi Újlipótváros, na katerem bodo potekale različne dejavnosti za vse starosti. Prvo septembrsko soboto bo poleg kulture v ospredju tudi glasba, poleg gledaliških predstav in koncertov na dveh odrih pa bodo obiskovalci lahko uživali tudi v obrtnem sejmu in gastronomskih dobrotah. Bratislavski piknik, eden največjih civilnih kulturnih dogodkov v okrožju in Budimpešti, je brezplačen.

Festival judovske kulture // več prizorišč (8.-18. september 2024)

Med 8. in 18. septembrom bo judovska tradicija, ki že stoletja bogati madžarsko kulturo, ponovno v središču pozornosti. Obiskovalci Festivala judovske kulture bodo lahko uživali v različnih kulturnih programih v intimnem vzdušju najlepših sinagog v prestolnici (ulice Dohány, Gyula Hegedűs, Frankel Leó in Rumbach). Eden najbolj pričakovanih dogodkov je nastop žive legende Rode Scott, ki se ji bodo pridružili ustvarjalec edinstvene ciganske fusion glasbe Roby Lakatos, mojster cimbala Jenő Lisztes in pevka Gigi Radics.

Festival piva Kraft (12.-15. september 2024)

Dürer Kert se od 12. do 15. septembra s kakovostnimi vrstami piva, DJ-ji in koncerti začenja v visoki prestavi. Na Kraftovem festivalu piva boste lahko srečali tuje razstavljavce, seveda pa bodo prisotni tudi znani igralci z domačega trga piva. Pivovarji in specializirane pivovarne bodo na voljo z veliko novostmi, tako da boste poleg običajnih priljubljenih okusov lahko poskusili tudi presenetljive nove okuse. Spremljevalne dejavnosti so brezplačne, vendar boste za degustacijo potrebovali festivalske kozarce in žetone. Na področju ulične hrane lahko izbirate med številnimi božanskimi jedmi.

1117 Budimpešta, Öböl utca 1.

Budimpeštanski festival vina (12.-15. september 2024)

Budimpeštanski festival vina je eden najbolj atmosferičnih madžarskih vinskih in gastronomskih dogodkov, ki vsako leto poteka na čudoviti lokaciji pred Budimpeštanskim gradom. Edinstvena zgodovinska lokacija je le začetek, saj impozantna stavba, izjemna panorama ter izbor vin in penečih vin prispevajo k nepozabnemu doživetju. Najljubši festival ljubiteljev vina, ki bo potekal od 12. do 15. septembra, bo vrsti priznanih lokalnih vinarjev dodal še zanimivosti iz Gruzije.

1014 Budimpešta, Szent György tér

INPUT Feszt // več prizorišč (13.-22. september 2024)

V petih okrožjih Budimpešte, na več kot 10 prizoriščih, lahko od 13. do 22. septembra uživate v prvih dogodkih INPUT FEST. Kar zadeva programe, jih lahko pričakujete več kot 40. Repertoar je zelo širok, od proznih iger do sodobnega plesa, novega cirkusa in skupnostnega gledališča. Podroben program in prizorišča si oglejte na spletni strani dogodka, kjer lahko za želene predstave kupite vstopnice prek spleta.

Fluctuations – festival Áramló (14. september 2024)

Po Lillu, Bruslju in Utrechtu se bo festival Fluctuations 14. septembra zasidral v Budimpešti. Ta mednarodna serija festivalov, ki „potujejo“ po rekah, želi z umetnostjo, glasbo in civilnimi programi ustvariti nadnacionalno skupnost ter spodbuditi bolj zavestno razmišljanje o prihodnosti. Prizorišče dogodka je v skladu s konceptom Spodnje nabrežje v Pešti, ki že samo po sebi zagotavlja edinstveno vzdušje. Brezplačni koncerti, pogovori in delavnice ter okusni prigrizki bodo potekali ob neprekosljivi panorami Donave.

1051 Budimpešta, nabrežje Jane Haining

Óbuda Underground kulturni mini festival (28. september 2024)

28. septembra bo na dežniku potekal enodnevni dogodek, ki bo združil glasbo in ustvarjalno umetnost s športnimi dvoboji prostega sloga in tekmovanjem v grafitiranju. Na kulturnem mini festivalu Óbuda Underground Cultural Mini-Festival bosta dva odra z znanimi umetniki in delavnice elektronske glasbe. Na grafitarskem zidu v Óbudi si boste lahko ogledali delo 15 umetnikov in v živo navijali za športnike Street Workout.

1033 Budimpešta, Grafitni zid