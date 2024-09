10 razburljivih kulturnih dogodkov v Budimpešti v septembru

Jesensko vreme je le eden od številnih razlogov, zakaj po vročem poletju obožujemo sezono, ki je pred nami. Ko se sezona glasbenih festivalov in sproščanja na obali bliža koncu, je končno čas za kulturno zabavo, mi pa smo za vas pripravili nekaj nepogrešljivih dogodkov, ki vam bodo pomagali pri tem.

Bratislavski Piknik // Bratislavska cesta (7. september 2024)

7. septembra bo na nabrežju v Újpestu potekal piknik Pozsonyi, znan tudi kot dan kulturne vasi Újlipótváros, z različnimi dejavnostmi za vse starosti. Prvo septembrsko soboto bo poleg kulture v ospredju tudi glasba, poleg gledaliških predstav in koncertov na dveh odrih pa bodo obiskovalci lahko uživali tudi v obrtnem sejmu in gastronomskih dobrotah. Bratislavski piknik, eden največjih civilnih kulturnih dogodkov v okrožju in Budimpešti, je brezplačen.

1137 Budimpešta, Újpest rakpart 5.

ÖrkényKert // Trg Madách in njegova okolica (7. september 2024)

V sezoni 2024/2025 bo gledališče Örkény István praznovalo 20. obletnico delovanja. Prva postaja praznovanja bo 7. septembra priljubljeni ÖrkényKert, ki tradicionalno odpre novo sezono s pestrim programom koncertov in predstav igralcev ter osebja gledališča.

1075 Budimpešta, trg Madách Imre in okolica

Judafest // Trg Madách (8. september 2024)

Praznujte največji praznik judovske skupnosti s festivalskim vzdušjem in vznemirljivimi koncerti 8. septembra na Trgu Madách. To nedeljo se bodo na trg v središču mesta preselili odri in vreče s fižolom, na katerih bodo med drugim nastopili Réka Farkasházi ter Tintanyúl in Mordái.

1075 Budimpešta, trg Madách Imre

Festival judovske kulture // več prizorišč (8.-18. september 2024)

Med 8. in 18. septembrom bo judovska tradicija, ki že stoletja bogati madžarsko kulturo, ponovno v središču pozornosti. Obiskovalci Festivala judovske kulture bodo lahko uživali v različnih kulturnih programih v intimnem vzdušju najlepših sinagog v prestolnici (ulice Dohány, Gyula Hegedűs, Frankel Leó in Rumbach). Eden najbolj pričakovanih dogodkov je nastop žive legende Rode Scott, ki se ji bodo pridružili ustvarjalec edinstvene ciganske fusion glasbe Roby Lakatos, mojster cimbala Jenő Lisztes in pevka Gigi Radics.

INPUT Fest // več prizorišč (13.-22. september 2024)

Festival INPUT Fest bo potekal v petih okrožjih Budimpešte na več kot 10 prizoriščih od 13. do 22. septembra. Kar zadeva programe, jih lahko pričakujete več kot 40. Repertoar je zelo širok, od proznih iger do sodobnega plesa, novega cirkusa in skupnostnega gledališča. Podroben program in prizorišča si oglejte na spletni strani dogodka, kjer lahko za želene predstave kupite vstopnice prek spleta.

Madžarski jazz festival // Madžarska hiša glasbe (14. september 2024)

Madžarska hiša glasbe bo 14. septembra v sodelovanju z Madžarskim jazzovskim združenjem gostila poseben enodnevni dogodek. Med dogodkom, imenovanim Madžarski praznik jazza, bodo potekali brezplačni koncerti na prostem za vse, ki jih zanima ta zvrst (na primer Bohém Ragtime Jazz Band), predstavitev knjige Gáborja Szántója T. in podelitev nagrad Madžarskega praznika jazza. Za večerne koncerte se splača kupiti vstopnice, saj bodo nastopili nekateri zelo posebni izvajalci (Róbert Szakcsi Lakatos Trio z Gáborjem Bollo, Tzumo Gypsy Dreams).

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.

XVIII. festival Ars Sacra // več prizorišč (14.-22. september 2024)

Od 14. do 22. septembra se vrača festival Ars Sacra! Na številnih prizoriščih po vsej državi vas čakajo brezplačni programi, ki vznemirjajo dušo. V devetih dneh festivala se bodo zvrstili klasični in jazzovski koncerti, razstave, gledališki in literarni večeri, programi za otroke, sprehodi in predstave.

Dnevi kulturne dediščine // več prizorišč (21.-22. september 2024)

Jesenski Dnevi kulturne dediščine bodo pokazali, da naši spomeniki niso mrtve, muzejske stavbe, temveč sestavni del našega življenja. Tema letošnjega dvodnevnega mednarodnega dogodka so ceste-povezave-mreže, kar je poleg predstavitve spomenikov, povezanih s prometom, odlična priložnost za raziskovanje naših verskih in kulturnih povezav.

PesText // dve prizorišči (26.-28. september 2024)

Mednarodni festival literature in kulture Pesekst bo od 26. do 28. septembra ponudil navdihujoče pogovore, branja, strokovne delavnice, koncerte in razstave. Dogodek, ki bo letos potekal že šestič, bo v prestolnico ponovno pripeljal nekatera najzanimivejša imena z mednarodnega literarnega prizorišča. Ljubitelji literature se lahko z gosti srečajo na dveh budimpeštanskih prizoriščih, in sicer v kulturnem centru Trije havbice in na trgu Marczibányi. Udeležba na programih je brezplačna, zato je ne zamudite!

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Enajsta jesen // Bartók Béla út (27. in 28. september 2024)

Tudi letos bo izjemno uspešen vsakoletni kulturni festival Enajst jeseni na bulvarju Bartók Béla poskrbel za pester program prireditev in edinstvenih postavitev, ki bodo ublažile stres vsakdanjega življenja in navdušile obiskovalce. Od 27. do 28. septembra boste imeli vse možnosti, da sprostite svojo ustvarjalno energijo s številnimi umetniškimi dogodki, razstavami, predstavami in zanimivimi pogovori na več prizoriščih vzdolž vedno živahne ulice Újbuda, od trga Szent Gellért prek trga Gárdonyi do jezera Feneketlen.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út