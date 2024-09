Do sredine septembra lahko čofotate v barvitem naravnem jezerskem zdravilišču v Budimpešti

Sezona plaž še vedno traja na Lupi, prehodu v ovinek Donave, kjer se ljubitelji naravne vode lahko sprostijo, sončijo in čofotajo, gredo na plažo z družino, aktivno počivajo ali se sprostijo ob koktajlu. Cene vstopnic se letos pri nas niso zvišale, ostali so lanski popusti, kot novost pa se je pojavila cenovno ugodna hrana na plaži.

Lanskoletne cene vstopnic niso zvišane in še vedno velja popust za mlade, cenejši vstop za starejše, vstopnico za »sončni zahod« po 16. uri pa lahko kupite tudi s 30-odstotnim popustom. In dobra novica je, da se je letos v pestri samopostrežni ponudbi pojavila tudi poceni hrana na plaži. Poleg tega obiskovalcem, mlajšim od 12 let, še vedno ni treba plačati – skozi celotno sezono.

Edinstvena izkušnja ob jezeru Lupa

Lupina edinstvena paleta doživetij je tudi letos mamljiva. Vidámpart je središče za starše z otroki, kjer plažo s plitvo vodo in med drugim vodni dodgem, trampolin in napihljivi grad dopolnjujejo doživetje na plaži. Lani so z velikim uspehom debitirali na Lupi, letos na novi lokaciji, a različna vozila Quadro Watersporta bodo z enakim zagonom dirkala in letela po Lupinih vodah: Flyboard, ki se dviga z vodnimi curki, ali podobno leteči nahrbtnik, Jetpack. Izberemo lahko tudi različne naprave, ki drsijo po vodi, kot so Giant Sleigh, Slider, Crazy Ufo ali orjaški Donut.

Seveda se lahko tisti, ki jim je vse to prehitro, prijavite na meditativno supanje, bolj drzni pa se lahko podate tudi na adrenalinski spust po toboganu velikanu. In na peščenih igriščih je na voljo nogomet na mivki, odbojka na mivki, rokomet na mivki, karkoli želite.

Poleg tega obstaja cenovno ugodnejša plaža v zalivu jezera Lupa za tiste, ki imajo raje zeleno travnato vzdušje ob jezeru.

Športni dogodki in športi na plaži

Najbolj kul plaža z naravno vodo na okljuku Donave ne obljublja le osvežitve v vročih poletnih dneh s kristalno čisto vodo in peščeno obalo. Lupa je že vrsto let dom različnih vidnih športnih dogodkov in amaterskih športov na mivki tako na vodi kot na obali.

CrossFit je neodvisen fitnes trend, ki ga opredeljuje lasten sistem, ki je na prelomu tisočletja začel osvajati ves svet. Lupa je že večkrat gostila ta priljubljeni šport, prvo madžarsko veliko CrossFit tekmovanje LuPalooza bo pri nas 7. septembra.

Plaža Lupa čaka do 15. septembra

Lupa obiskovalce sprejema tudi prva dva konca tedna v septembru, dogajanje velja spremljati na spletni strani.

Avtobus Lupa še naprej vozi med središčem mesta in Lupo ob dnevih odprtja, vozniki lahko med bivanjem parkirajo za fiksno ceno 1500 HUF, tiste, ki prispejo s HÉV, pa električni avtomobili odpeljejo od postajališča Budakalász do vhoda na plažo.