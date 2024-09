Poletno branje: 6 odličnih knjig za različne starosti

Prišel je konec poletja, ki nam vsem daje grenko-sladek občutek. Vendar ni razloga za žalost, saj se bliža indijsko poletje, v tem času pa še vedno lahko organizirate programe na prostem in berete na prostem. Zdaj priporočamo knjige za to!

Imre Cselenyák: S čistim srcem (avtobiografija Attile Józsefa 1.)

Življenjska pot ikoničnega pesnika oživi v tej fascinantni romaneskni biografiji. Osamljen, pošten fant se spopada z revščino, samim seboj in lastnim talentom. Kdo je bil József Attila zunaj svojih pesmi? Kaj o njem pravijo njegovi sodobniki, kaj o njem razkrivajo njegova lastna pisma? Kako genij zasije v samotni temi? Z obsežnim raziskovalnim delom napisan roman Imreja Cselenyáka bralcem približa velikana madžarske literature.

Sara Pennypacker: Pax

Pax in Peter sta nerazdružljiva, odkar je deček vzel osirotelo lisico. Toda nekega dne se zgodi nepredstavljivo: Petrov oče se prijavi v vojsko in prisili sina, da izpusti Paxa. Tristo milj od doma svojega dedka Peter spozna, da ne sodi tja – ampak k Paxu. Z vzdihom nad vedno bližajočo se fronto se obrne, da bi bil spet s prijateljem. Vodijo ga ljubezen, naklonjenost in grenkoba. Medtem se Pax, medtem ko potrpežljivo čaka na vrnitev svojega malega gospodarja, podaja v avanture in raziskuje svet. Srce parajoča zgodba o prijateljstvu, zvestobi in o tem, kako najdemo svoje mesto v svetu.

John Steinbeck: Vzhodno od raja

Eden Steinbeckovih največjih in najbolj znanih romanov Vzhodno od raja pripoveduje zgodbo družine od ameriške državljanske vojne do prve svetovne vojne. Delo je sodobna različica zgodbe Cain-Abel – prikazuje odnos dveh bratov (Aron in Cal) med seboj, z očetom ter z zlobno in nemoralno materjo. Roman raziskuje pravico in odgovornost človekove izbire v boju med dobrim in zlim. Skoraj neomejena panorama izhaja iz razvejanih in zlivajočih se ploskev: spektakularna freska Amerike na prelomu stoletja, polne zapletenih družbenih nasprotij. Na straneh romana se odvija zgodba dveh družin, usoda fantov Trask pa je tesno prepletena z usodo družine pisatelja Johna Steinbecka. Skozi roman se vijejo niti ljubezni: temna sila, ki prinaša težave, se uteleša v liku sramotno pokvarjene Kate, na koncu zgodbe pa zasije močan, resničen občutek, odrešilna, srečna obljuba dveh mladih življenj. . Kljub pogosto mračnemu nizu dogodkov je končni ton dela optimističen: položaj človeka, izgnanega iz raja, ni brezupen, saj je njegova volja svobodna, tako da lahko zmaga nad temnimi silami zunanjega sveta in lastne duša. Elia Kazan je leta 1955 po romanu posnel zelo uspešen film.

Matthew Perry: Prijatelji, ljubezen in grozno

Jóbarátok, sérlemek og te Retenet je surova, neusmiljena izpoved, za pisanje katere je bil potreben resen pogum. Kot se je izkazalo, je Matthew Perry zelo pogumen. Iskreno piše o svoji odvisnosti, svojih boleznih in grenki osamljenosti. V svojem življenju je Matthew nekako vedno znal predelati svojo bolečino na zabaven način za druge, vendar ima to svojo ceno, pravi. Vodi nas skozi svoj pekel, a se ne valja v samopomilovanju. Zvezek tako daje upanje za prihodnost. Če želite vedeti, kdo je Matthew Perry, ignorirajte umazane strani in preberite to knjigo! – Marta Kauffman, soustvarjalka sitcoma NBC Friends.

Sara Pennypacker: Pax na poti domov (Pax 2.)

Peter in njegov lisjak Pax se že dolgo nista srečala. Prej nerazdružljiva sopotnika zdaj živita povsem drugačno življenje. Pax in njegov partner Borzas imata otroke, ki jih morata zaščititi pred nevarnostmi sveta. Medtem Peter, deček, ki ga je vojna osirotela, pretresen s krivdo in osamljenostjo, zapusti svoj posvojeni dom in Volo, da bi se pridružil Vodnim bojevnikom, skupini, ki je odločena ozdraviti deželo ran vojne. Ko eden od Paxovih mladičev resno zboli, se lisica obrne na edino človeško bitje, za katerega zagotovo ve, da mu lahko zaupa. In ne glede na to, kako močno si Peter prizadeva zatrditi svoje srce, ljubezen vedno najde pot. Tako se deček in lisica znajdeta na novem potovanju: domov, ozdravitev in spet drug proti drugemu.

Imre Cselenyák: Na veji niča (avtobiografija Attile Józsefa 2.)

Drugi del biografije prinaša ganljivo izkušnjo, ki bralca vodi skozi radosti, težave in razočaranja zadnjih desetih let Attile Józsefa, za katerimi se skrivajo vse resnejše duševne težave. Tako kot v prvem zvezku tudi tu ne prikazuje le podrobne podobe pesnika, temveč predstavlja tiste osebe – predvsem tiste ženske, ki jih je včasih oboževal in včasih sovražil –, ki so imele ključno vlogo v razvoju njegovega življenja.