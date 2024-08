Najljubši vinski festival prestolnice letos vabi na grad z edinstvenim vzdušjem

Tokrat smo za vas pripravili izbor edinstvenih muzejev, v katerih so predmeti, kot so ključi, pipe,

Zbrali smo najboljše madžarske filme leta 2024. Med njimi so drame, komedije in animirani filmi

V začetku poletja so v madžarskem mestu Sátoraljaújhely slovesno odprli zelo odmevni Most narodne

Kot primeren zaključek zadnjega dne Festivala vin vas nedeljski brunch vabi na resnično razkošen zajtrk, kjer udeleženci lahko uživajo v treh redkih šampanjcih in neomejeni porabi vina, pijače in hrane.

Razširitev palete strokovnega programa, dolgočasne predstavitve, prepolne s strokovnimi termini, zamenjajo vznemirljive POP-UP degustacije in lahkotne razprave. Na trgu pred šotorom Interactive 18 priznanih vinarjev popelje vinskega znanja željno občinstvo. okusi in arome.

Že od nekdaj je navada, da Praznik vin med svojimi razstavljavci sprejme častnega gosta v osebi države ali vinorodnega okoliša. Gruzija, ki jo imenujejo tudi zibelka vinarstva, letos predstavlja svojo dediščino ohranjajočo kulturo, gastronomijo in starodavne postopke 8000 let starega vinarstva, pomešane z današnjo sodobno tehnologijo.

Letošnji 33. festival vin v Budimpešti čaka ljubitelje vina z obilico doživetij, čarobnosti, prefinjenih okusov in arom, novih favoritov in nepozabnega vzdušja med kulisami palače Budavári!

