Čudovite panoramske točke in slikovite pokrajine v Pilisu, kjer lahko uživate v zadnjih poletnih dneh

Končno je napočil težko pričakovani čas pohodništva, zato smo izbrali 5 slikovitih gorskih vrhov v Pilisu s panoramskim razgledom, kjer lahko uživate v poznopoletnem sončenju na prostem.

Družinski pohod na vrh Pilisa

Nezahtevna pohodniška pot vas popelje do najvišje točke Pilisa, 756 metrov visokega vrha, kjer lahko z razgledne točke, poimenovane po blaženi Elizabeti, občudujete osupljivo 360-stopinjsko panoramo. Čeprav je zeleno označena pot iz Kétbükkfa-nyereg speljana po lahkem terenu, se je vredno pripraviti na 4-urni pohod, ki obsega skoraj 15 kilometrov. Razdaljo lahko prehodite tudi z otroki, vendar je dobro predvideti 5-6 ur, vključno s postanki za počitek. Pot lahko prehodite s kolesom ali celo z otroškim vozičkom.

Pilis-tető, pohodništvo po Budimpešti, Pilis

Upočasnitev v Csobanki

Vrh Oszoly, ki se dviga nad Csobanko, je priljubljena pohodniška točka med pohodniki. To ni čudno, saj se je na goro lahko povzpeti, poti, ki vodijo do vrha, pa z več točk ponujajo čudovit razgled na okoliško pokrajino. Od prijetnega počivališča Oszoly se lahko odpravite po učni poti, kjer lahko upočasnite korak in z informativnih tabel izveste več o območju. Pohod je lahek, dolg le 4,3 km, in traja približno dve uri in pol, zato je odlična izbira za prijeten zgodnjejesenski sprehod.

Vrh Oszoly, pohodniški nasvet, Pilis

Krožna tura po Kesztölcu

Če načrtujete celodnevno spektakularno pohodništvo, se odpravite na Klastrompuszta v Kesztölchu. Od tu lahko uživate v raznoliki krožni turi, ki vključuje 2 jami, 3 razgledne točke in pavlinski spomenik iz 13. stoletja. Na gozdni poti lahko raziskujete temo jam Leány- in Legény- pod pečino Csévi, nato pa se povzpnete na pečino Klastrom in nato na pečino Kémény, kjer se lahko zazrete v valovito obzorje. Na razgledni točki nad goro Pilis lahko zagledate tudi mesto Esztergom.

Klifi Klastrom, Pilis, pohod

Sakralna doživetja na Pilisszántu

Mesto Pilisszántó, ki se nahaja na vratih v Pilis, je v zadnjih desetletjih postalo znano kot prava romarska destinacija, saj se ponaša z več sakralnimi znamenitostmi. Zvezdnato pot, ki vodi od meje vasi, obdajajo izrezljani leseni stebri, na katerih lahko prepoznamo velike osebnosti madžarske zgodovine. Vrhunec našega sprehoda predstavlja kapela Blažene Device, ki jo je zasnoval Imre Makovecz in katere dva stolpa se dvigata visoko nad očarljivo kotlino Pilisvörösvár. Ko se vzpenjamo naprej po gorski polici, najdemo Pilisov križ in kip Jezusa Kristusa, ki deli blagoslov, od koder lahko odkrijemo tudi Skalno gledališče globoko v katakombah kamnoloma.

Piliszántó, Kapela Marijinega vnebovzetja

Skrivna razgledna točka na Ziribarju

Med Csobánko in Pilisvörösvárom se dviga dvatisočak Ziribár, s katerega se pohodnikom odpira slikovita panorama. Vrh se nahaja na grebenski liniji hriba Hosszú in do njega ne vodi označena turistična pot, čeprav se je nanj mogoče zlahka povzpeti. Po državni modri poti s sedla Csobánkai pridemo do Mačje jame, od koder zavijemo levo po neoznačeni poti in nadaljujemo pustolovščino po grebenu Ziribár. Ko zapustimo jamo Ziribár, pridemo do veličastne razgledne točke, kjer nas zaslepi pogled na vrh Oszoly in gorovje Kevélye. Po panoramskem pikniku se spustimo z gore proti dolini Macska.