Najdaljši panoramski most v državi je dokončan, prečkate pa ga lahko na višini 80 metrov

Vinski dogodki in festivali v Budimpešti 3. festival vina in šampanjca Belvárossi (27. avgust – 1

Tokrat smo za vas pripravili izbor edinstvenih muzejev, v katerih so predmeti, kot so ključi, pipe,

Zbrali smo najboljše madžarske filme leta 2024. Med njimi so drame, komedije in animirani filmi

V naši skupini na Facebooku ”Najlepši kraji na Madžarskem” lahko najdete še več zanimivih krajev za obisk in čudovitih fotografij. Kliknite tukaj in se ji pridružite!

Odrasli lahko most prečkate za 5.000 HUF, domačini in otroci pa za 4.000 HUF med delovnim časom pustolovskega parka Zemplén.

Most narodne enotnosti, ki ga gradijo od leta 2021, v Sátoraljaújhely že privablja številne domače turiste, saj je najvišja točka te edinstvene atrakcije, 82 metrov nad tlemi, prekrita s posebnim steklenim pokrovom, ki bo nedvomno povečal to edinstveno panoramsko doživetje.

Novi 700 metrov dolg viseči most v Sátoraljaújhelyju povezuje hrib Vár in hrib Szár na višini 80 metrov. Nova turistična atrakcija, ki je del doživljajskega parka Zemplén, se razteza čez potok Május.

V začetku poletja so v madžarskem mestu Sátoraljaújhely slovesno odprli zelo odmevni Most narodne enotnosti, ki je s 700 metri postal najdaljši viseči most v državi.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool