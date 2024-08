Najboljši madžarski filmi leta 2024: 10 premier, ki si jih morate ogledati letos

Zbrali smo najboljše madžarske filme leta 2024. Med njimi so drame, komedije in animirani filmi. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza!

Gyula Bodrogi v filmu Ma este gyilkolunk

Lefkovičevi so v žalovanju (Netflix)

Mladenič se po materini smrti vrne domov na Madžarsko, da bi žaloval za svojim očetom, trmastim trenerjem boksa, s katerim je pred leti pretrgal vse vezi.

Modri pelikan (v kinematografih)

Leta 1988 si trije prijatelji, Ákos, Laci in Petya, želijo odpotovati v tujino, vendar nimajo denarja. Ko prejmejo ponarejeno vozovnico slabe kakovosti, se odločijo, da lahko naredijo kaj boljšega. Da bi ponaredili vozovnice, opazujejo delo blagajnikov in začnejo eksperimentirati v stanovanju v Budimpešti.

Skoraj nevesta

Življenje Marike, mladega in lepega podeželskega dekleta, in njene družine, ki vodi cvetočo trgovino s tekstilom Beli pav, se korenito spremeni, ko v njihovo rojstno mesto prispe železnica in s seboj prinese obljubo sodobnega sveta. Skupaj z vlakom v njeno življenje vstopita dva moška: racionalen, preračunljiv inženir, človek napredka, in romantičen, a poročen baron, ki je bolj iz preteklosti. Ko sodobni svet ogrozi preživetje njene družine, se mora Marika odločiti. Na koncu izbere pot, ki preseneti vse.

Árni

Ptiču podobni Árni dela kot vsestranski igralec v razpadajočem potujočem cirkusu, ki se vozi po podeželju. Družba je družina, v kateri je Árni edini tujec. Deček preživlja svoje dni v monotoni rutini in samostanski preprostosti, skrbi za cirkuške živali in opravlja naloge, ki mu jih naloži družina. Nekega dne v cirkus prispe nov piton. Žival vzbudi Arnijevo radovednost, in ko ga začne krotiti, ima ta proces nanj vse močnejši vpliv.

Neobdelani posnetki (v kinematografih)

Filmska ekipa prispe v odročno vas, da bi vodila umetniško delavnico za lokalno mladino, ki krepi skupnost. Filmski ustvarjalec in njegova ekipa hitro pridobijo zaupanje lokalnih prebivalcev. Ko se jim približajo, spoznajo, da se vas sooča z zatiranjem strašljivih razsežnosti. Sled pripelje do župana vasi, ki vodi tudi farmo kumaric, ki zagotavlja glavni vir preživetja.

Kalmanov dan (v kinematografih)

Kalmana in Olgo obiščeta Levente in Zita. Para v štiridesetih letih se pripravljata na praznovanje Kálmanovega imenitnega dne, toda ko se nazdravljanje zgosti, se hitro pojavijo težave v odnosu, ki jih je že tako težko skriti.

Moč

Dva srednjeevropska zunanja ministra se odpravita na lov v gozdove blizu meje. Eden od njiju, Berger, po nesreči smrtno rani mladega voznika. Ker je politik eden glavnih kandidatov za pomemben položaj v EU, se za primer takoj začne zanimati tisk. Tajna služba najame agenta Steinerja, da bi preprečil izbruh škandala.

Zdaj ali nikoli (20. avgust na TV)

Veliki zgodovinski pustolovski film je razdelil mnenja javnosti. Oglejte si film o marčni mladini na televiziji 20. avgusta in se sami odločite, ali je dober ali ne!

Madžarski filmi, ki jih lahko pričakujemo leta 2024:

Lepattanó (pričakovana premiera: 26. september 2024)

Za Kálmána nogomet na gumbe ni otroška igra, temveč prekleto resen šport. S svojo ekipo se pripravlja na evropsko prvenstvo. So obsedeni, sveti norci nogometa na gumbe, titani z zlatimi prsti „nogometa na kure“. Imeli bi resne možnosti za uvrstitev, vendar so bili v zadnji minuti kvalifikacij iz finančnih razlogov diskvalificirani. Njihovo življenje je v krizi, saj so izgubili najdragocenejšo stvar v svojem življenju. Toda nepričakovana rešitev pride, ko milijarder na njihov račun pomotoma nakaže 100 milijonov forintov.

Ma este gyilkolunk (predvidena premiera 31. oktobra 2024)

Umor v središču te zgodbe o preobratu, ki pretrese vsakdanje življenje v gledališkem domu Pirandello za starejše umetnike. Zanemarjeni ostareli igralec, ki je nekoč zaslovel z vlogo, podobno Poirotovi, začne preiskovati svojo lastno brado, vendar ga čaka veliko dela.