7 edinstvenih muzejev po vsej državi, ki obljubljajo edinstveno doživetje

Tokrat smo za vas pripravili izbor edinstvenih muzejev, v katerih so predmeti, kot so ključi, pipe, klobuki, svetilke in figurice iz marcipana, središče zbirateljske strasti in tema vsakega muzeja.

Muzej ključev, Bonnya

Sredi poletja leta 2024 je bila majhna somojska vasica obogatena z edinstveno znamenitostjo. V Muzeju ključev v Bonnyi je 65.000 ključev, ki so razvrščeni drug za drugim, edinstveno zbirko pa je priznalo madžarsko združenje rekordov. Muzej v Bonnyi je rezultat petletne zbirateljske strasti, v njem pa je na ogled tudi tematska razstava o ključavnicah in visečih ključavnicah.

7281 Bonnya, ulica Petőfi Sándor 62.

Muzej svetilk, Zsámbék

V kraju Zsámbék se nahaja res poseben muzej, rekorder GUINESS, ki sprejema obiskovalce od blizu in daleč. Zbirka Ferenca Borusa, ki je zrasla iz povsem drugačnega hobija, je z leti postala samostojen muzej. Muzej svetilk v kraju Zsámbék, ki je edinstven v državi, je za obiskovalce odprt od leta 1979 in omogoča ogled več kot tisoč svetilk.

2072 Zsámbék, Magyar u. 18.

Muzej klobukov in klobukov v Nagydorogu

Izlet v Paks mora vključevati tudi obisk Nagydoroga, kjer je na ogled impresivna zasebna zbirka. Muzej klobukov in klobukov v Nagydorogu – ki si ga lahko po predhodni najavi ogledate brezplačno – ponuja okus po najrazličnejših klobukih. Razstava vključuje tako domače kot tuje relikvije, zato si je vredno vzeti čas za majhen kulturni izlet s te perspektive.

7044 Nagydorog, Kossuth u. 51.

Pipamuseum, Ibafa

Pipamuseum v Ibafi bo odprt poleti 2023 z novo stavbo in sodobno interaktivno razstavo. V muzeju, ki se nahaja poleg cerkve, bo ob najrazličnejših pipah predstavljena kulturna zgodovina kajenja. Preddverje muzeja spominja na stare trafike, razstavne dvorane so napolnjene z najlepšimi obstoječimi pipami, z interaktivnimi elementi, filmi in glasbo pa boste odkrivali zaklade preteklosti, med drugim pipo ibafa iz sage o zvijanju jezika in pipo Ferenca Deáka.

7935 Ibafa, Arany János u. 2.

Muzej železniških svetilk, Fertőszéplak

Po toliko edinstvenih in posebnih muzejih ne smemo pozabiti na Fertőszéplak, kjer se nahaja edini muzej železniških svetilk v Srednji Evropi. Muzej železniških svetilk v Fertőszéplaku ima to srečo, da vas po predhodni najavi po njem vodi strasten zbiratelj sam. Muzej, ki je navdušil nešteto obiskovalcev, ponuja pokušino posebnega dela železniške zgodovine in ponazarja razvoj železniškega prometa z nič manj kot 300 zbirateljskimi predmeti.

9436 Fertőszéplak, Soproni u. 13.

Kopcsik Marcipánia, Eger

Eger ima tudi nekaj presenečenj, zlasti za tiste, ki jih zanimajo posebni muzejski eksponati. Kopcsik Marcipánia je nenavaden kraj, kjer so vsi eksponati narejeni iz marcipana. Muzej, ki ponuja vpogled v delo Lajosa Kopcsika, je fascinanten, še posebej baročna soba, kjer je vse, kar vidite, narejeno iz sladkega marcipana.

3300 Eger, Harangöntő u. 4.

Razstava vžigalic, Kazár

Na izletu v Kazár, zlasti po ogledu tufa Kazár riolit, se ne pozabite ustaviti na prav posebni razstavi v vasi. Zbirko Andrása Bagija najdete v Hiši spretnih rok, tema razstave pa so najrazličnejše vžigalice in pepelniki iz različnih materialov in v različnih oblikah.

3127 Kazár, Damjanich út 13.