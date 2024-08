Priljubljeni budimpeštanski sobi pobega Neverland je bila dodana odlična neapeljska picerija

Neverlandu, ki že skoraj šest let uživa neprekinjeno priljubljenost, ni tuje, da svoji izkušnji sobe pobega dodaja gastronomsko izkušnjo, zdaj pa je to prenesel na povsem novo raven.

Vzdušje Dolce vita na ulici Dohány

V Neverlandu Budimpešta sta soba pobega in gastronomija edinstvena, zato lahko tudi z veliko skupino uživate v celodnevnem oddihu.

Ko vstopite skozi ogromna steklena vrata nedavno odprte picerije, vas že takoj očarajo stenske poslikave, ki jih je naslikal scenograf operne hiše in spominjajo na prave Pompejce.

Vse naokoli čudovita umetniška dela, rastline in neonski napisi (la dolce vita) ustvarjajo prav posebno vzdušje in našemu bivanju dodajo italijanski pridih.

Nebesa neapeljskih pic

Skrbno pripravljene neapeljske pice, ki jih pečejo v ogromni peči, sta si zamislila izvršni kuhar David Pallag in kuhar Tamás Botos, vendar so svoje zamisli pri ustvarjanju pic prispevali tudi Neverlandovi kuharji.

Nekatere uporabljene sestavine, kot so parmezan, moka, sir pecorino in pistacije, prihajajo neposredno iz Italije od različnih proizvajalcev. V prihodnosti nameravajo vse sestavine dobavljati iz te sredozemske države.

Poleg sedmih večnih klasik so na meniju tudi edinstvene pice, kot je pica s tartufi, ki ji značilen okus tartufov doda salama spianata in gobe portobello.

Pica z raztrgano raco je prelita s kumkvatno karamelo in figovim čatnijem, pica burrata s pistacijo, pestom in rikoto bo všeč vegetarijancem, pica z mangalico pa bo navdušila ljubitelje madžarskih okusov.

Pice so narejene iz kvašenega testa, ki so ga razvili v podjetju, na voljo pa so tudi v različici z dvojnim kvašenim testom, zaradi česar so bolj okusne, bolj nasitne in nenazadnje lažje prebavljive.

Poleg odlične izbire pic je v restavraciji na voljo tudi tradicionalni meni z lahkimi predjedmi, resnejšimi glavnimi jedmi in sladicami. Če nas boste poslušali, morate poskusiti tudi zlato galusko s tonka fižolom in vanilijevo kremo, ki je pečena v peči in prav tako narejena iz kvašenega testa.

Signature koktajli: 7 glavnih grehov

Trenutno so na voljo koktajli signature, katerih tema je 7 glavnih grehov, tako da lahko, ne glede na to, katerega izberete, okusite okus ponosa, pohlepa, jeze, zavisti, poželenja, požrešnosti in lenobe, ki bodo na vašo mizo prišli v privlačnih preoblekah. Poleg vsega tega so na voljo tudi sezonski koktajli, posebna žganja in sezonske pijače.

Pomembno je poudariti, da je restavracija v pritličju še vedno odprta in lahko sprejme od 100 do 150 oseb, zato je idealen prostor za team buildinge in poslovne dogodke. Ne smemo pozabiti na 8 različnih tematskih sob za odmor, ki so na voljo v angleškem in madžarskem jeziku. Rezervirajte svojo mizo in/ali sobo še danes!