Edinstveno glasbeno in vizualno doživetje v MVM ZENERGIA ob koncu poletja

MVM že devetič organizira edinstven koncert MVM ZENERGIA. Na gala koncertu, na katerem se bodo združili dobrodelnost, vizualno doživetje in glasbeni žanri, bodo 31. avgusta v muzeju Müpa v Budimpešti zveneli svetovno znani filmski soundtracki.

Dobrodelni gala koncert MVM ZENERGIA bo ljubiteljem glasbe ponovno ponudil edinstveno glasbeno in vizualno doživetje. Na letošnjem dogodku bo v posebej ustvarjenih aranžmajih zazvenela klasična in popularna glasba iz kultnih filmov ter uspešnice Follow The Flow in Kati Kovács.

János Balázs, Follow The Flow, Kati Kovács, Márta Sebestyén, Petra Gubik, János Lackfi, Kristóf Baráti in László Fenyő bodo ustvarili čarobno vzdušje na koncertu, na katerem bo nastopil tudi samosvoj klavir Steinway Spirio. János Lackfi bo predstavil tudi kratke pesmi, ki jih je napisal posebej za to priložnost in jih je navdihnila izvedena dela.

Umetniški vodja in orkestrator MVM ZENERGIA je s Kossuthovo nagrado nagrajeni pianist János Balázs, voditelj večera pa je Ádám Bősze. Ambrus Törőcsik, vizualni direktor MVM ZENERGIA, je avtor edinstvenega vizualnega doživetja, zasnovanega za glasbeni program.

Vstopnice za sedeže na gala koncertu so bile tudi letos rekordno hitro razprodane, dogodek pa si bo mogoče ogledati tudi prek spleta, saj je v predprodaji na voljo neomejeno število spletnih podpornih vstopnic v vrednosti 2.000 HUF, in sicer do 31. avgusta do 16:00. Spletni prenos bo v času dogodka na voljo na spletni strani mvmzenergia.hu, kjer si ga bodo imetniki vstopnic lahko ogledali nazaj do 1. septembra do 18:00.

MVM vsako leto celoten izkupiček od prodaje vstopnic nameni v dobrodelne namene. Do 31. avgusta lahko zainteresirani s spletnim glasovanjem odločijo, katero od naslednjih organizacij bo MVM letos podprl: združenje InDaHouse Hungary, združenje za gradnjo skupnosti KacsaKő in javnokoristno fundacijo Snétberger Music Talent. Organizacija z največ glasovi bo razglašena na koncertu MVM ZENERGIA na odru Müpa Budapest.

Za več informacij in vstopnice: mvmzenergia.hu