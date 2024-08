20 čudovitih prireditev in vinskih festivalov v Budimpešti in po vsej državi

Vinski dogodki in festivali v Budimpešti

3. festival vina in šampanjca Belvárossi (27. avgust – 1. september 2024)

Na trgu Szabadság se bodo tudi letos za šest dni zbrale najboljše vinarne in proizvajalci penečega vina v državi. Vstop na dogodek je brezplačen, vendar morate za uživanje kupiti edinstven festivalski kozarec.

Festival šampanjca in vina Budafok (6.-8. september 2024)

Od 6. do 8. septembra bodo ulice in trge Budafoka napolnile nebeške vonjave in pisan vrvež. Festival penečega vina in šampanjca Budafok že več kot tri desetletja združuje ljubitelje kakovostnih žganih pijač, ki se letos nimajo razloga pritoževati nad spremljevalnimi programi. Če vas neizogibni obrtni sejem, interaktivni družinski programi in nepozabne kulinarične dobrote ne bodo dovolj pritegnili, vas bo zagotovo prepričala glasbena zasedba. Na prireditvi bodo nastopili Random Trip, Los Orangutanes, Kerekes Band in Pély Barna Band.

Degustacija – Dan madžarskega vina 2024 – flashmob in vinski sejem (7. september 2024)

Potopite se v svet madžarskega vina med ikoničnimi zidovi križnih hodnikov gradu Vajdahunyad, poskusite posebna vina neposredno od proizvajalcev in odkrijte okuse madžarskih in čezmejnih vinskih regij! Vina bodo spremljali okusni prigrizki in ročno izdelani prigrizki.

Festival vina v Budimpešti (12.-15. september 2024)

Med 12. in 15. septembrom bo budimpeštanski festival vina ponovno potekal med čudovitimi in mogočnimi zidovi Budimpeštanskega gradu s panoramskim razgledom na Donavo. Tudi letos bodo obiskovalci lahko občudovali bogato dediščino Madžarske in odkrivali vinske zaklade te države, medtem ko se bodo sprehajali po stavbah, ki ohranjajo njeno tradicijo.

Vinski vikend v Újpestu (13.-15. september 2024)

Vina, pesmi, dobra hrana – to lahko pričakujete od 13. do 15. septembra na vikendu vina v Újpestu. Glasba v živo, obrtni sejem in celodnevne dejavnosti za otroke v nedeljo bodo popestrili zgodnje jesenske dni, medtem ko se bo predstavila smetana madžarskih vinarjev in razkril zmagovalec mestnega vina Újpest za naslednje leto.

Vinski dogodki in prazniki trgatve po vsej državi

Teden žive glasbe III Páty in vinski teden Cellar Hill (5.-8. september 2024)

Tradicionalni III. teden žive glasbe in vina Páty Live Music and Pincehegy bo ponovno potekal od 5. do 8. septembra 2024. Vsak večer štiri dni, od četrtka do nedelje, boste lahko na različnih prizoriščih uživali v degustaciji vin in živi glasbi.

Balaton Gourmet & Wine, Veszprém (6.-8. september 2024)

Na festivalu Balaton Wine & Gourmet, ki bo potekal od 6. do 8. septembra, obiskovalce čakajo družinski programi, brezplačne degustacije, strokovne delavnice in ekskluzivne večerje kuharskih mojstrov z Michelinovo zvezdico, vse to na enem najlepših prizorišč v državi, v čudovitem gozdnem in naravnem okolju doline Veszprém. Na največjem gastronomskem prazniku v regiji se bodo poleg odličnih restavracij in vinarn ob Blatnem jezeru predstavile tudi kulinarične posebnosti Italije. Ne zamudite tridnevnega gastronomskega festivala, na katerem lahko odkrivate okuse Blatnega jezera in Italije!

Žetev v Badacsonyju (6.-8. september 2024)

Ste se vedno spraševali, kakšna je trgatev? Potem se med 6. in 8. septembrom odpravite v Badacsony in ga doživite na lastni koži! Za najmlajše je na voljo igralna hišica in otroška predstava, za odrasle pa ples, koncerti in vrhunec prireditve, najdaljša žetvena povorka v državi. Letos bodo v njej sodelovale gostujoče vinogradniške skupnosti, delegacije iz okoliških vasi, kočije s konjsko vprego, lokalne kleti in podjetni prebivalci. V sprevodu bodo sodelovale tudi skupine ljudskih plesov, kočije s konjsko vprego, nosilci zastav, sprehajalci na hoduljah, tradicionalna društva in številni drugi.

Matineja na gori svetega Jurija (7. september 2024)

V zadnjih letih je priljubljen mali brat gore svetega Jurija do zore, Matinej na gori svetega Jurija v začetku septembra je odličen kraj za potepanje od poldneva do sončnega zahoda, okušanje vrhunskih vin in prigrizkov, klepetanje in sproščanje v senci. Organizatorji se 7. septembra veselijo celodnevnega sproščenega dogajanja v stilu odprtih kleti za mlade in stare: pridite z družino, prijatelji ali samo v dvoje in raziščite skoraj 20 lokacij. Ni se vam treba prijaviti vnaprej, na katerem koli od prizorišč lahko za 3000 HUF dobite degustacijski kozarec, s katerim boste prav tako podprli dogodek.

Etyekov jesenski piknik (12.-13. oktober 2024)

Jesenski piknik Etyek bo potekal 12. in 13. oktobra v vinogradih Budimpešte, kjer bodo na voljo različna prizorišča in dejavnosti. Na sprehodu po odprtih kleteh se boste lahko izgubili v ponudbi posebnih vin, šampanjcev, malih proizvajalcev, rokodelskih izdelkov in vedno boljših prigrizkov. In ne bodite presenečeni, če se boste po kleteh sprehajali ob glasbeni zabavi, saj je glasba sestavni del letošnjega dogodka.

18. festival vina in dödölle Kanizsai (13.-14. september 2024)

V Nagykanizsi na trgu Erzsébet vas čakajo koncerti, vinska in kuharska tekmovanja, ljudski plesi, igralnica in obrtna tržnica.

Festival vina in gastronomije Hajdúszoboszló (13.-15. september 2024)

Na dogodku se bodo predstavile številne odlične lokalne kleti in restavracije z izjemno hrano, na katerem bosta gostovala mesto Tokaj in vinorodna dežela Tokaj, ki je na svetovni dediščini. Poleg kakovostnega vina in hrane bodo na voljo tudi koncerti, dražba vina in lutkovna gledališka predstava v parku Szent István.

Festival Kerekdomb, Tállya (13.-15. september 2024)

Cerkve, dvorišča, grajske dvorane, plemiški dvorci, dvorci in preproste kmečke hiše na Zemplénskem gričevju bodo za nekaj dni postali festivalska prizorišča v Tállyi.

Vinski piknik Polyák, Kunszállás (14. september 2024)

Ta dogodek ni le piknik, temveč čarobno potovanje v svet trgatve in vina, polno zanimivih programov in gastronomskih doživetij. Dan se bo začel s hladnimi melodijami DJ Zséja, ki so kot nalašč za ustvarjanje sproščenega, poletnega vzdušja, na Polyákovem Borbirtoku pa vas bo pričakala tudi živa glasba.

Žetev v dolini Szépasszony, Eger (14.-15. september 2024)

Jesenski program seveda ni popoln brez trgatve, zato lahko 14. in 15. septembra uživate dva nepozabna dneva v čudoviti vinski regiji Eger. Ta vikend ponuja odlična vina, številne gastronomske užitke, vodene oglede kleti, odprte kleti, degustacijo mošta, zanimive igre ob trgatvi, brezplačne koncerte in obrtni sejem. Med dogodkom bodo v parku Egri Bikavér potekale tudi brezplačne družinske in otroške dejavnosti za zabavo mladih in starih.

Ogled vinarstva Bordal – 1. dan evropskega festivala Bordal, Villány (20. september 2024)

Mednarodni nastopi, vinski koncerti in kakovostna vina na 6 lokacijah v mestu Villány.

II. Jazz-Vinsko-Gastronomski Piknik, Dunaföldvár (21. september 2024)

Društvo kleti Öreghegyi iz Dunaföldvára bo že drugič organiziralo jazz-vinsko-gastronomski piknik. Na dogodku bodo odprte kleti članov združenja, v katerih bodo obiskovalci lahko poskusili okusna vina. Za vzdušje bo poskrbela skupina Sofi & The Funktazi iz Veszprema. Slastnih prigrizkov ne bo manjkalo, saj bo večerja vključena v vstopnico.

Festival trgatve v Buzsáku (28. september 2024)

Sezona žetve se zaključi ob 13.00 s pisano parado in različnimi programi za mlade in stare na odru podeželske hiše.

I. Vinski Otok Szolnok (4.-5. oktober 2024)

V Szolnoku v Tisi-Ligetu ljubitelje vina čakajo tematski koncerti, kulinarika, slavni sommelierji in številni drugi dogodki.

Festival vina BorPont Októborfeszt, Győr (18. oktober 2024)

V olimpijskem športnem parku lahko na degustaciji na sprehodu spoznate več kot 40 vinarjev.