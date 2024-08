Dolce vita ob Blatnem jezeru: 6 odličnih restavracij, kjer vas čaka nebeška italijanska hrana

Odlične restavracije na Balatonu vas pričakujejo s sredozemskim načinom življenja in nebeško italijansko hrano. Oglejte si naš izbor, če si želite odličnih testenin, hrustljavih neapeljskih pic ali morda italijanskih sladic!

Mandilla, Köveskál

Kövskálova sredozemska škatla za nakit, Mandilla, obljublja popolno telesno in duševno pomladitev ter gastronomske dogodivščine. Hotel in restavracija, ki imata sredozemsko vzdušje znotraj in zunaj, obiskovalce sprejme ne le z družinskim vzdušjem, temveč tudi z južnoitalijanskimi okusi. Jedi, ki spominjajo na najboljše iz Italije, so poustvarjene z največjo skrbnostjo iz visokokakovostnih sestavin, kot so vitello tonnato, bogata goveja juha iz tortelonov, pa tudi domače testenine, sveže pečene pice in italijanske sladice, ki obljubljajo sladko doživetje. Seveda pa po italijanskih okusih ne gre brez vrednih pijač: odžejate se lahko z domačimi in italijanskimi vini, Aperol Spritz in Negroni.

8274 Kövskál, Városkút u. 2.

Pridih Neaplja, Siófok

Neapeljska picerija Egy csipet Nápoly v Siófoku upravičuje svoje ime in s svojimi picami po italijanskem receptu navdušuje goste, ki prihajajo na južno obalo Blatnega jezera z željo po sredozemskih okusih. Zračno, peresno lahko testo za pico iz kislega testa dopolnjujejo najboljše sestavine in prelivi. Poleg tradicionalnih pic se lahko znajdejo ljubitelji posebnih okusov, pa tudi tisti, ki bi se radi dobro pogovarjali ob sveže pečeni margeriti ali marinari. Ne pozabite, da si lahko poleg pic privoščite tudi italijanske brunch jedi od petka do nedelje v dopoldanskem času.

8600 Siófok, Vécsey Károly u. 23.

Testenine Siena, Veszprém

Pasta Siena, ki se nahaja v Veszprému, je oživela samo s potovanjem v Toskano, majhno, a toliko bolj pristno izkušnjo izdelovalca testenin v Sieni. In vonj nebeške paradižnikove omake obdaja prav tako majhnega izdelovalca testa iz Veszpréma, kot bi bil njegov navdih. Če si zaželite grižljaja Italije s pridihom dolce vite, se odpravite proti dvorišču Fortuna, kjer vas pričaka neponarejeno italijansko vzdušje. V Pasta Siena lahko izbirate med peščico testenin, odvisno od tega, ali želite preprosto, a še boljšo kombinacijo paradižnika in bazilike, ali morda prilogo, ki jo poveličujejo sveže pečeni škampi, tuna ali vrhunska šunka.

8200 Veszprém, dvorišče Fortuna

Porto Bello Ristorante, Balatonfüred

Porto Bello Ristorante sprejema svoje goste v enem najlepših pristanišč na severni obali s čudovitim razgledom, obmorskim vzdušjem ter izvirnimi italijanskimi in sredozemskimi jedmi. Restavracija, ki se nahaja neposredno na obali Blatnega jezera, s panoramskim pogledom na Tihany, ponuja najboljše iz pristne italijanske kuhinje, pa naj bo to toskanska paradižnikova juha, kremasta rižota s kraljevim rakom, popolno prilagojeni špageti Bolognese, ribja jed, ki navduši brbončice ali pa morda sladica za krono kosila ali večerje, ki je precej Odleti v Italijo. In če želite svoje tukajšnje doživetje še dodatno popestriti, se splača pobrskati po pijači in nazdraviti ob zadnjih sončnih žarkih.

8230 Balatonfüred, Tihany möút 1.

Moderna italijanska kuhinja Mandara, Siófok

Nahaja se v Mala Garden Design Hotelu v Siófoku, Mandara, ki predstavlja sodobno italijansko kuhinjo, pričakuje goste tik ob obali Blatnega jezera. Ko s terase uživate v Zlati obali Siófoka, lahko poskusite jedi restavracije, ki razveselijo tako oči kot brbončice. Zasluženo znano italijansko gastronomijo lahko okusite v jedeh, narejenih iz izbranih sestavin s pozornostjo do vsake podrobnosti, kot so Burrata Caprese, kraljevi rak, ocvrt v železnem loncu, ribja juha iz Livorna in nešteto različic domačih testenin, rižot in pic. Če nam prisluhnete, lahko sezonsko pecivo okusite tudi ob kosilu ali večerji!

8600 Siófok, Szent István stny. 1.

Restavracija Carpaccio, Alsóörs

Restavracija Carpaccio v kraju Alsóörs je leta 1992 odprla svoja vrata po navdihu Italije. Družinska gostilna idestova, ki je postala družinska hiša, obdana z vinsko trto in sadnim drevjem, ima 30-letno zgodovino, a njena predanost in strast do italijanskih okusov se skozi desetletja ni spremenila. Z vzdušjem italijanskih restavracij in nebeškimi jedmi je Carpacciov meni odprt za goste in lahko poljubno izbira med različnimi italijanskimi jedmi, pa naj gre za sredozemsko ribjo juho, morske jedi ali eno izmed odličnih izbir testenin, pic in italijanskih sladic.

8226 Alsóörs, Szent István utca 40.