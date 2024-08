13 zanimivosti in programov na južni obali Blatnega jezera, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Toliko čudovitih znamenitosti in odličnih programov vas čaka to poletje na južni obali Blatnega jezera. Od skritega razgledišča do najboljše sladoledarne na tem območju vam pokažemo naše priljubljene!

Razgledišče na ulici Kisfaludy, Szántód

Najdemo manj znano, a impresivno lokacijo na samem koncu ulice Kisfaludy utca v Száltódu. Tu je dvonadstropno razgledišče iz lesenih stebrov, ki je edinstveno ne samo za prebivalce ulice, ki živijo tukaj. Na pomolu, ki vodi do razgledne točke, lahko ves dan uživate v panorami Balatona, ki se končno konča na samem vrhu lesene konstrukcije. Lokacija, ki jo morate obiskati za tiste, ki obiščete bližnjo!

Mala železnica, Balatonfenyves

Lahka železnica Balatonfenyves je zelo priljubljena med turisti in domačini. Vlak vozi po voznem redu med Balatonfenyves-Központi Főmajor in Somogyszentpál.

Rožni vrt Siófok

Po štirih letih obnovitvenih del je bil prenovljen rožni vrt ob ladijski postaji Siófok. Vrt, ki so ga obogatili z 11.000 novimi rastlinami, močvirskimi cipresami in fontano, ponuja edinstveno doživetje z nič manj kot 70 sortami vrtnic.

Nagyberek, Fonyód

Nekdanji Blatni zaliv, Nagyberek v Somogyju, je pravi skriti zaklad, njegov divji, cikcakasti vodni svet in pokrajina vas takoj očarata. Ta naravni rezervat je vznemirljiva destinacija tudi zaradi raznolike populacije ptic. Močvirnat svet, poln gostega trstičja, pohodnike popelje v prav poseben svet, tisti pravi avanturisti pa se lahko udeležijo tudi vodenih izletov s čolnom.

Galerija opek Bugaszeg, Balatonboglár

Opečni imperij strica Jánosa Csereja najdete v Balatonboglárju. Vse na tri hektarje velikem posestvu hvali njegovo ročno delo, saj je sam zgradil in uredil večnadstropni muzej, spomenik, zvonik in zgodovinski spominski park. Poleg številnih zanimivosti v okolici živi tudi nešteto hišnih ljubljenčkov. Splača se prijaviti pred obiskom, če želite, da vas stric Jani razpelje!

8630 Balatonboglár, Zrínyi utca 72.

Kino Zamárdi Garden

Posodobljeno ozvočenje Dolby Digital 5.1 v kinu Zamárdi Garden Cinema zagotavlja zabavo vse poletje, s pestro ponudbo filmov, ki so jo pripravili tudi za to sezono. Kino je psom prijazno, brez ovir, ljubitelje filma pa čakajo prigrizki, potrebni za popolno kino izkušnjo.

8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14.

Center za obiskovalce pomorske zgodovine in razgledna točka, Balatonföldvár

Center za obiskovalce mornariške zgodovine in razgledišče v Balatonföldváru se izkaže za idealen družinski program tudi v deževnem vremenu. Prek interaktivnih razstav lahko udeleženci spoznajo preteklost in sedanjost ladijskega prometa, z razgledne ploščadi pa se ponuja čudovit razgled na Blatno jezero in njegovo fascinantno okolico.

8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50.

Panoramska promenada, Fonyód

Znamenitosti Fonyód, znane tudi kot promenada Szaplonczay, niso zaman poimenovali Panorámasétány, saj lahko ob sprehodu po cesti uživate v čudovitem razgledu na severno stran Blatnega jezera. Ob tem lahko občudujemo gorske verige Tánúhegy, modro vodo Blatnega jezera, vrsto patiniranih vil ob cesti in stoletna drevesa, ki med hojo mečejo sence. Vredno se je ustaviti za nekaj minut ali posedeti na klopcah na promenadi.

Razgledna točka in vzpetina, Balatonboglár

Najbolj znan simbol Balatonboglárja je očitno 165 metrov visok Gömbkilátó. Stavba je bila prvotno predstavljena kot simbol madžarske industrije aluminija, mestu pa je bila dodana šele kasneje. Posebna zanimivost privablja v kraj nešteto obiskovalcev, saj nas že s samega vrha pričaka čudovit razgled. Lansko leto so odprli najnovejšo turistično atrakcijo Balatona, Magasösvény, ki se nahaja poleg razgledne točke, po kateri se lahko sprehodite za samo 490 HUF. Promenada vodi obiskovalce 10 metrov visoko in 500 metrov v dolžino, razgled pa ponuja neponovljivo doživetje na samem vrhu.

Grad Fehérkő, Kereki

Iz naselja Kereki, ki ga obdajajo griči Somogy, se lahko peš približate ruševinam gradu Fehérkő. Okoli grajskih ruševin se lahko sprehodite po leseni promenadi, obrobljeni z ograjo, ki vključuje tudi razgledno teraso. Z razgledišča lahko uživate v ne zelo širokem, a posebnem razgledu na okoliško pokrajino in znamenitosti.

Razgledišče Kő-hegyi, Zamárdi

Na vrhu enega od vinogradov na južni obali je razgledna točka Kő-hegy, ki gleda na največje jezero pri nas. Panoramska točka Zamárdi je posebna v več pogledih. Pokrita razgledna točka je na mestu nekdanje benediktinske tiskarne in ponuja nepričakovan pogled ne samo na celotno dolžino Blatnega jezera, ampak tudi na polotok Tihany, ki sega v jezero.

Florida Ice Cream, Balatonmáriafürdő

V Florida Ice Creamu, ki se ponaša z več nagrajenimi sladoledi, uporabljajo le skrbno izbrane sestavine, kremne čudeže pa kuhajo na italijanski način, ki jih je na desetine na pultu. Sladoled lahko spustiš na cesto tudi med kolesarjenjem, saj se nahaja v neposredni bližini kolesarske poti južne obale. Vsak dan v tednu pripravijo nekaj posebnega, zato se splača vrniti in okusiti 1-2 merici!

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc utca 85.

Naravna pot jezer Töreki, Siófok

Ko obiščete območje Siófoka, se splača odpraviti na naravoslovno pot Töreki-tavak, kjer lahko s sprehodom med fascinantnimi naravnimi vrednotami spoznate divje živali tega območja. Pot si lahko vsak prikroji po svojih željah: skupna dolžina učne poti je 8,5 km, lahko pa se nanjo naveže tudi 14 km dolga planinska pot v okolici, možni pa so tudi krajši sprehodi. Dolina ob okrožju Törek je bila leta 1994 razglašena za zaščiteno, da bi ohranili omenjene naravne vrednote. In če imamo srečo, lahko z opazovanjem ptic vpogledamo tudi v vsakdan ptičjega sveta.