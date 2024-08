13 atrakcij, ki si jih morate ogledati na zahodni obali Blatnega jezera, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Ni še prepozno, da zgrabite nekaj dni balatskega poletja 2024 in se odpravite proti najzahodnejši obali madžarskega morja, kjer vas čakajo čudovite znamenitosti in pestri programi, od Vonyarcvashegyja do Keszthelyja do Balatonszentgyörgyja.

Rezijev grad

Grad Rezi je bil verjetno zgrajen v začetku leta 14. stoletja in je nekoč preživel turško obleganje. Danes lahko občudujemo le njegove ruševine v severozahodnem delu gorovja Keszthely. Nedaleč od ostankov živahne utrdbe pohodnike čaka prijetno gozdno počivališče, opremljeno z mizami in klopmi ter ognjišči. Da ne omenjam čudovite panorame s številnimi znamenitostmi za ogled.

Promenada László Tóvölgyi, Vonyarcvashegy

Na hribu Szent Mihály v Vonyarcvashegyju stoji edina nedotaknjena ribiška kapelica v državi, ki so jo po legendi zgradili preživeli v tradicijskem ribolovu, ki se je končal tragično. Vendar je bila stavba, obdana z borovci, morda prvotno stražni stolp, morda pa je ob poznejši predelavi postala kapela. Slikovita okolica in čudovit razgled sta vredna ogleda, do kapelice, ki stoji na 136 metrov visokem hribu, se povzpnete po promenadi Tóvölgyi László.

Kamnolom Gyenesdias

Gyenesdiás je bil nekoč dom več kamnolomov, ki ne delujejo več, in čeprav se je narava trudila povrniti zapuščena območja, niso izginila brez sledu. V belo »pobarvanih« rudniških jamah, žlebovih, kanjonih in številnih impresivnih oblikah. Odprta je za obiskovalce, občuduje jo lahko vsak. Vzhodno rudarsko dvorišče je mogoče doseči z nekaj minutami hoje od Nagymező v Gyenesdiásu.

Stupa miru, Zalaszántó

Najbolj znana znamenitost v Zalaszántóju je Stupa miru, ki simbolizira mir, srečo in razsvetljenje. Verski objekt na gori Világosvár, ki je tudi ena največjih budističnih objektov na celini, je bil dokončan v drugi polovici leta 1992 in ga je dalajlama posvetil leto kasneje. Poleg budističnih relikvij je nenavadno znamenitost vredno ogleda od znotraj tudi zaradi 24 metrov visokega drevesa življenja.

Grad Tátika, Zalaszántó

Na enem izmed bazaltnih vrhov planote Keszthely, visokega 413 metrov, najdemo ruševine srednjeveškega gradu. Prvi zasebni grad pri nas je bil zgrajen v času tatarskega vpada, nato IV. Béla ga je vzel od istoimenske družine in ga podaril vespremskemu škofu. Škof je dal zgraditi povsem nov grad na Grajskem hribu, katerega ostanki so vidni še danes.

Grad Festetics, Keszthely

Lani prerojeni grad Festetics v Keszthelyju to poletje obiskovalce pričakuje v čarobnem okolju s pestrim programom. Ob vstopu v skrinjico z dragulji zahodne obale, razširjene razstave, vrtna železnica in zgodovinska igralnica sprejmejo mlade in stare člane družine. Nova razstava z naslovom Meals of a Noble denimo bo obiskovalce v trenutku pometla z nog, saj ob vstopu v impresivno dvorano ogledal sijajno pogrnjena jedilna miza pričara edinstveno vzdušje nekdanje jedilnice družine Festetics.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Otok Kányavári, Kis-Balaton

Na otoku Kányavári nas sprejme divji, divji romaneskni svet, nato pa nas med tavanjem po nemotenem območju zaslepi slikovita panorama razglednih točk, ki segajo v nebo. Sprehod po naravni poti Búbos vòcsök s 15 postajami razkrije zavidanja vredno ptičje življenje na otoku.

Soba pobega v mestu Keszthely

V sobi pobega muzeja Balaton lahko udeleženci odpotujejo v preteklost v razburljiv zgodovinski trenutek. Po zgodbi je II. Smo v zadnjih dneh druge svetovne vojne, ko je grad Festetics izropan. Ko so sovjetske čete leta 1945 dosegle Keszthely, je mestni poveljnik Ilya Illarinovič Shevchenko zazidal krilo knjižnice skupaj s skritimi dragocenostmi, da bi preprečil ropanje. Naloga ekipe je najti skrivni prehod in rešiti zapuščino Festeticovih pred uničenjem, medtem ko se roparji lahko vrnejo kadar koli.

8360 Keszthely, Múzeum u. 2.

Jama Csodabogyós, Balatonederics

Jama Csodabogyós, imenovana po zimzelenem grmu narodnega parka Balaton Upland, pričakuje svoje obiskovalce v vseh letnih časih. Jama, ki ponuja manjše in večje izzive, a v zameno spektakularne razpoke, kapnike in formacije, ponuja posebno doživetje za tiste, ki iščejo avanturo.

Razgledišče Kő ora, kotlina Tapolcai

Vzpetina Tapolcai kotline, ki ponuja posebno spektakularno panoramo, je posebno imenovana razgledna točka Kő orra. Do razgledne točke, ki se razteza čez 400 metrov, pridete tako, da skrenete s trase National Blue Tour. Z vrha je neprimerljiv razgled na rahlo valovite gore prič.

Muzej Csillagvár, Balatonszentgyörgy

Nekdanji lovski grad Festeticovih se skriva v kraju Balatonszentgyörgy, na pobočju hriba, obdanem z gozdom. V skladu s svojim imenom panoptikum edinstvenega gradu v obliki zvezde ponuja okus preteklosti, medtem ko njegov huzarski muzej ponuja vpogled v okrašene kostume.

8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár 3.

Pot in listje lokvanjar, Hévíz

Toplo, zdravilno jezero Hévíz, ki ima edinstvene naravne vrednote, obiskovalce vabi v naravo s svojimi spektakularnimi atrakcijami. 2,5 kilometra dolga naravoslovna pot Tavirózsa zdraviliškega kraja Zala že tri leta čaka na pohodnike, ki je povezana s sprehajalno potjo, ki poteka na višini 15 metrov med listjem dreves in razgledno točko v krošnjah. . Tukaj lahko najdete tudi promenado, gozdno pot brez ovir in leseni most, tako da zanimivosti ne manjka.

Center za obiskovalce Kis-Balaton, Keszthely

Center za obiskovalce Kis-Balaton se skoraj zlije s pokrajino, ob vstopu v njegovo sprejemno stavbo pa vas čaka interaktivna razstava. Poleg tega iz centra za obiskovalce potekajo vodeni ogledi otoka Diás, spomenika Istvána Feketeja in koče Matula ter zelo zaščitenih območij Kis-Balaton.

8360 Keszthely, Tőzegtelep 5.