5 prijetnih knjigarn v prestolnici, kjer se lahko počutite kot doma

Če se ob obisku velikih knjigarn počutite izgubljeni v neskončni ponudbi bralnega gradiva, so vam manjše, prijetne knjigarne lahko v pravo olajšanje. Tukaj jih je le nekaj!

Knjižni otok Atlantis

Knjižni otok Atlantis je že več kot 30 let zaklad prestolnice, saj je bil odprt leta 1993 v pritličju nekdanje stavbe ELTE BTK. Šele leta 2008 je spremenil lokacijo in ne bi se mogel preseliti na boljše mesto, kot je vogal očarljivega ovinka Anker-köz. V Budimpešto je prinesla skrivnostno vzdušje londonske knjigarne, njena ponudba pa je neprekosljiva. V njej boste našli knjige s področja humanistike, pa tudi likovne umetnosti, fotografije, oblikovanja, gastronomije, arhitekture in urbane zgodovine v madžarskem in tujih jezikih.

1061 Budimpešta, Király u. 2.

Libertine

Ob vstopu v majhno draguljarno ob vznožju Margaretinega mostu v Budi lahko hkrati doživite svet Lepotice in zveri ter Bradavičarke, medtem ko lahko, sedeč na rumenem kavču Dobrih prijateljev, prebirate množico vedno boljših knjig. Na knjižni polici od stropa do stropa je pravljična polica, na kateri lahko mladi in stari, sodobni in klasični ljubitelji, najdejo branje, po katerem hrepeni njihovo srce. Seveda ne smete zamuditi niti knjig o Harryju Potterju, saj brez J. K. Rowling ne bi bilo knjigarne Ági Szabados.

1027 Budapest, Lipthay u. 12.

BookUp

Ulica Pozsonyi út, obdana s senčnimi drevesi, ni vredna obiska le zaradi gastronomskih užitkov, saj je tu svoj dom našla tudi knjigarna BookUp, prvotno pop-up knjigarna z več kot 1 000 knjigami. BookUp so zasnovale založbe 21st Century Publishing, Next 21 Publishing, Animus Books, Lampion Books, Central Books, HVG Books in HVG Books Junior. Tekmovalne založbe so ustvarile prostor, kjer se lahko vsakdo počuti kot doma med stranmi, polnimi zgodb. Pri BookUp ni treba sklepati kompromisov glede sloga ali žanra, saj je na voljo vse od leposlovja in sodobnih avtorjev do knjig o življenjskem slogu in mladinskih knjig.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 23.

Olvasók Boltja

Olvasók Boltja ponuja celotno paleto knjig založbe Typotex, najboljšo madžarsko in svetovno literaturo, knjige za otroke, številne knjige o znanosti in umetnosti ter knjige manjših založb, kot so Sonora, Chirimojó in Ampersand. To prijetno zatočišče v središču Novega mesta je resnično cenovno ugoden kraj, kjer lahko običajno dobite 15-25-odstotne popuste in sezonske popuste, knjige pa celo poberejo iz globin skladišča. Medtem se izbor nenehno spreminja, če imamo posebne želje, pa lahko še vedno računamo nanje, saj je v Olvasók Boltja na voljo tudi osebna prodaja knjig.

1136 Budimpešta, Pannónia u. 35.

Bestsellers

Bestsellers je kanaan tujejezičnih knjig v glavnem mestu in je že od leta 1992 varno zatočišče za tiste, ki se želijo potopiti v svet zgodb v jezikih, ki niso madžarski. Večinoma v angleščini, pa tudi v francoščini, nemščini, italijanščini, španščini in ruščini. Upoštevajo tudi okuse in potrebe svojih stalnih strank, a tudi če ste prvi obiskovalec, ni zanimanja, za katerega vam ne bi mogli priporočiti knjige. Pravzaprav se nanje lahko zanesete tudi, če želite v roke vzeti najnovejše naslove ali pregledati tuje revije in časopise.

1051 Budapest, Október 6. u. 11.