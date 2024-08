10 neokrnjenih razglednih točk na severni obali Blatnega jezera s čudovitimi panoramami

Poleti ni nič hladnejšega kot kopanje v Blatnem jezeru, čeprav se je včasih lepo umakniti od gneče na obali. Izbrali smo deset slikovitih krajev na severni obali madžarskega morja, ki bodo zagotovo ostali med najlepšimi spomini na Blatno jezero.

Razgledna točka Kőkapu, Badacsony

Obisk skritega razglednega stolpa v kraju Badacsony je obvezen na vašem seznamu. Na območju razgledne točke Kőkapu v Badacsonyju je bil nekoč rudnik bazalta, izza njene lesene pregrade pa lahko vidite kotlino Tapolca in njene visoke vrhove. Do panoramskega razgledišča razgledne točke Badacsony je enostavno dostopno z modre pohodniške poti.

Hrib Tóti

Hrib Tóti je s 346 metri višine in je zaradi svoje pravilne stožčaste oblike zlahka prepoznaven kot najnižji med hribi prič. Lahko bi ga imenovali tudi kukavičje jajce našega izbora, saj se pohod vije večinoma skozi gozd, na vrhu pa vas pozdravi 360-stopinjska panorama, s katere lahko občudujete vse gorske verige porečij Tapolca in Káli. Gora privablja pohodnike: pohod je enostaven, vendar je 180-metrska višinska razlika na koncu poti bolj priljubljena pri bolj izkušenih pohodnikih. Hoja do vrha je dolga 4,3 kilometra, za kar bolj izkušeni pohodniki potrebujejo približno 1 uro in 45 minut.

Csobánc

Če se odpravite iz središča Gyulakeszi, lahko sledite zeleni pohodniški oznaki do vrha Csobánc. Vzpenjate se skozi divjo pokrajino, vinograde in zapuščene vinske stiskalnice, teren pa postaja vedno bolj strm. Med potjo se lahko ustavite in občudujete hribe Badacsony, Szent György, Tóti, Gulács in Hegyestű. Ko boste dosegli vrh pustega hriba, bo doživetje popolno, ko boste stali ob ruševinah gradu Csobánc s panoramo Blatnega jezera, kotline Káli in okoliških gora.

Naravna pot Bazaltorgonák, Raposka

Območje okoli Blatnega jezera lahko raziskujete po številnih učnih poteh, med katerimi je ena najlepših pot Bazaltorgonák na gori svetega Jurija. Pot, ki je dolga skoraj 4 km, ima sedem postajališč in je v madžarskem in nemškem jeziku, vas vabi na lahkotno krožno turo, na kateri lahko spoznate geološko zgodovino, kamnine in divje živali gore in okolice, pri čemer ne smete pozabiti na istoimenske bazaltne orglice.

Gora Haláp

Gora Haláp s svojo edinstveno silhueto takoj izstopa med klasičnimi balatonskimi pričujočimi hribi. Njegova zanimiva oblika je posledica rudarskih dejavnosti v 20. stoletju, ki so goro takrat popolnoma zaprle za obiskovalce. Od leta 2019 je za obiskovalce odprta učna pot Haláp, ki končno ponuja priložnost za odkrivanje naravnih in geoloških čudes Halápa, vključno z njegovimi edinstvenimi bazaltnimi tvorbami.

Gora Kopasz, Mindszentkálla

Nad vasjo Mindszentkálla z nekaj sto prebivalci se dviga gora Kopasz s pomenljivim imenom. Med vsemi vrhovi, ki varujejo kotlino Káli z zahoda, je Kopasz s 302 metri najvišji. Podobno kot Chobanch se tudi s pustega vrha Kopasa razprostira čudovita panorama. Če ste radovedni in si želite ogledati razgled, lahko do vrha gore pridete po 3 km dolgi učni poti s štirimi postajami.

Dolina Nivegy

Dolina Nivegy, poseljena že v obdobju Árpád, je eno najlepših območij ob Blatnem jezeru. Dolina vključuje pet vasi, med njimi Tagyon, Szentantalfa, Szentjakabfa, Óbudavár in Balatoncsicsó. O stoletni preteklosti pričajo številne cerkvene ruševine. Krožna dolina ponuja pokušino miru podeželja, saj se ob poteh vrstijo hiše za stiskanje vina in žuboreči izviri. Med vinogradi na vzhodnih pobočjih doline je cerkev svetega Balázsa skoraj neopazna, z njenega vhoda pa lahko v senci figovcev opazujete osupljivo panoramo.

Kő orra, Várvölgy

Pohodniška pot iz Várvölgyja vas popelje skozi očarljivo pokrajino blagih pobočij, vinogradov, prešernovih hiš in divjih gozdnih poti do klopi Kő orra. Na 406 metrov visoki senčni klopi nam pri nogah ležijo pričujoči hribi Blatnega višavja, za njimi pa se blešči modro zrcalo Blatnega jezera. Na poti nazaj lahko zavijemo do Marijine kapelice, ki prav tako ponuja čudovit razgled.

Gora Csúcs, Sajkod

Od notranjega jezera v Tihanyju sledite zeleni oznaki do hriba Csúcs, ki ponuja čudovit razgled. Ob obisku mesta Tihany je hrib Csúcs poseben cilj na več načinov. Poleg razgleda z vrha Tihanyja, ki ga obdajata Notranje in Zunanje jezero, sta starodavni gozdiček in izvirska jama Csúcs Hill tudi odličen kraj za sprostitev.

Dolina Koloska

Dolina Koloska je ena izmed najbolj raznolikih dolin v Blatnem višavju z romantičnim gozdnim jezerom, impresivnim parkom divjih živali, parkom za nordijsko hojo in razburljivo učno potjo. Dolino je najbolje raziskati na 13-kilometrski zanki od tržnice v Füredu, kjer lahko odkrivate pravljično območje med jasami.

+1 nasvet Funzine: Uživajte v razgledu s pivom CsúcsSör

Ko prispete na panoramsko razgledno točko, zasluženo čokolado zamenjajte za osvežilno pivo CsúcsSör. Nova madžarska blagovna znamka piva, ki so si jo zamislili ljubitelji pohodništva in piva, je vrhunsko fermentirano obrtniško pivo, ki ga proizvaja večkrat nagrajeni pivovar Tamás Mátyus v pivovarni Unity Brewery & Beer Bar v središču Budimpešte. Zlato jantarno obarvano pivo Pale Ale je označeno z napisom, ki vam pove, kdaj in katero goro ste osvojili ali koliko metrov nad morjem ste ga popili, medtem ko ste občudovali lepoto pokrajine.

Češnja na torti ali bolje rečeno na pivu je, da lahko z nakupom pijače podprete dober namen, saj bo 100 % dobička od prodaje do 31. avgusta podarjenega v dobrodelne namene. Izkupiček prihodnjih periodičnih akcij bo prav tako podarjen organizaciji, ki opravlja izjemno delo na področju varstva otrok, živali in ohranjanja narave. Nenazadnje se lahko pridružite skupnosti Peak Beer pri organiziranih pohodih, sajenju dreves, pobiranju smeti in drugih družabnih dejavnostih. Na vrh!