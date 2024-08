Še nikoli videne osebne fotografije omogočajo vpogled v življenje Andréja Kertésza

V Narodnem muzeju so na Noč muzejev odprli drugi del serije razstav ob 130. rojstnem dnevu Andréja Kertésza z naslovom Kertész/Kopije.

Hlad, počasnost, hladna eleganca. V črno-beli sobi razstave Kertész/Kopiák so na ogled zgodnje fotografije svetovno znanega fotografa. Srečanje z mladeničem je naslov uvoda in res črno-bela podlaga poudarja monokromatske tone 110 let starih papirnatih kopij.

Vsaka od fotografij ima svojo zgodbo: niso bile namenjene razstavljanju, v času Kertészovega življenja so bile predvsem osebne in spominske, po njegovi smrti pa so postajale vse bolj dragoceni in dragoceni deli njegove zapuščine.

Klasični galerijski pogled prekineta dve instalaciji, ki nosita pomen: imitacija temnice, obsijana z rdečo svetlobo, v kateri lahko ugledamo čarobnost analogne fotografije, in simbolno rojstvo samega Kertésza, amaterskega fotografa, ki se je vedno bolj zavedal svojega dela.

V panju čebelarske instalacije, ki ga je mogoče odpreti in razstaviti v belem prostoru, pa tokrat ne vidimo zaposlenih čebel, temveč vizualni odtis tednov, ki jih je leta 1921 preživel z amatersko slikarko in čebelarko Ede Papszt. Med njimi so avtoportreti (včasih dvojni) Kertésza, ki dela ob panjih, in Kertészov portret med slikami Ede Papszt.

Kertész, ki se je pozneje spominjal tednov, ki jih je preživel s čebelarjenjem v Abonyju in ob reki Tisi, kot najlepšega obdobja svojega življenja, si je želel kaj drugega kot delo borznega uradnika.

Prva svetovna vojna ga je za nekaj časa odpeljala od doma in znanega okolja, svet pa se mu je odprl. Razstava prikazuje tudi spremembe njegovih interesov.

Fotografovi prvi modeli so bili člani njegove družine – zlasti mlajši brat Jenő – vendar že precej zgodaj ni fotografiral le družine, temveč je z njihovo pomočjo ustvarjal tudi kompozicije.

V dvajsetih letih 20. stoletja je mladi amaterski fotograf spoznaval vse več umetnikov in vse bolj skrbno izdeloval svoje kopije, tako da se je sredi dvajsetih let odločil, da bo fotografija njegov poklic.

V Parizu je Andor postal André, ki je po dolgi in produktivni starosti umrl kot klasik v zgodovini fotografije.

Kertész/Kopije je prva predstavitev doslej še ne videnega fotografskega gradiva. V Pulszkyjevi dvorani Narodnega muzeja eleganca črnega galerijskega prostora in vabljiva odprtost bele sobe vabita obiskovalca, da se potopi v vesolje analogne fotografije in digitalnih povezav.