Nova rezidenca družine Tisza vas pričakuje v edinstvenem okolju

Zanimivosti je vreden ponovno oživljeni dvorec Tisza v Geszti ter številne dragocene in zanimive skrivnosti preteklosti. Vredno je preživeti nekaj dni v raziskovanju tega obmejnega mesta s številnimi znamenitostmi in se sprostiti v 29-sobnem penzionu grajskega parka Geszti v bližini narave.

Gostišče Arany János, zgrajeno na meji grajskega vrta in parka, ponuja prijetno vzdušje in je dostopno iz glavne stavbe gradu po steklenem hodniku.

Napolnite baterije v pristnem okolju

Dvonadstropna hiša za goste ima v pritličju dvajset dvoposteljnih sob, v nadstropju pa osem triposteljnih sob in apartma za pet oseb. Novozgrajena hiša za goste Arany János je prav tako kraj, kjer se preprosta in čista arhitektura sreča z zgodovinskim okoljem.

Hiša za goste je pravi prostor skupnosti, kjer lahko prijeten prostor za sprostitev najdejo tako družine kot tudi študijske skupine in skupine prijateljev, saj je skupaj doživetje Tise v Geszti še bolj posebno.

Sobe so opremljene v čistem in prijetnem vzdušju, sodobna oprema in udobne postelje pa zagotavljajo sproščujoč spanec.

Doživetja v bližini narave

V restavraciji s 40 sedeži lahko uživate v zajtrku in večerji, saj avtentično okolje, izbrane sestavine in strokovna pozornost zagotavljajo visoko kakovost. Na jedilniku so jedi, pripravljene iz sestavin lokalnih proizvajalcev.

V parku poleg hiše za goste sta na voljo sodobno otroško igrišče in večnamenska športna igrišča. Šestnajst hektarjev velik park, ki obkroža grad in je bogat z rastlinjem, si lahko ogledate tudi s kolesom.

Sprehajalne poti vodijo pod stoletnimi senčnimi drevesi, s skritimi potmi in romantičnimi počivališči.