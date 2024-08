Tukaj so najboljši programi na obali Blatnega jezera 20. avgusta in pred njim

Vsak teden vas na obali Blatnega jezera čaka pester program, zdaj pa bo zaradi prazničnega podaljšanega vikenda še več dogodkov: koncertov, festivalov, predstav in ogledov, kjer se boste lahko sprostili in napolnili baterije. Tu so najboljši programi na Balatonu do 20. avgusta!

Najboljši programi 20. avgusta na obali Blatnega jezera:

V. Festival lonca Földvár (14.–20. avgust 2024)

Poleg lončenih jedi vas bodo na festivalu lonca V. Földvár čakale tudi ročno izdelane dobrote, klasične festivalske jedi, koncerti in DJ.

Praznik žetve Boglár (16.–20. avgust 2024)

Priljubljeni Boglár Vintage Festival praznuje 50. obletnico, ki bo letos potekal od 16. do 20. avgusta. med plažo Platán v Balatonboglárju. Boglársko občinstvo bodo to poletje zabavali priznani izvajalci, med njimi Viktor Király, Hooligans in G.w.M. Ne bo manjkalo vino, zabave in seveda Balaton!

Almadi Bormustra (16.–20. avgust 2024)

Degustacije vin, razprave, plesna dvorana, koncerti in otroški programi vas čakajo ob obisku Almadi Wine Showa.

Kraljevi dnevi svetega Štefana // Badacsony (16.–20. avgust 2024)

5-dnevni niz prazničnih dogodkov v Badacsonyju. V parku Badacsony vas čakajo razstavne kleti in glasbeni programi.

Festival vina in kruha // Siófok (16.-20. avgust 2024)

Na ladijski postaji v Siófoku vas čakajo obrtni sejem, tekmovanje v lokostrelstvu, ljudska igralnica, retro DJ in koncerti.

Vinska tura v Badacsony (12., 16., 19. avgust 2024)

Med ogledom, ob degustaciji 3 vrst vina v treh kleteh, kmet predstavi njihovo zgodovino, pokušene vrste ter ponudi vinske drsnice in prigrizke ob vinu. Med izletom vam vodnik pripoveduje in predstavlja zgodovino vinske regije, nastanek Badacsonyja, njegove posebnosti, legende in ljudi, ki tu živijo.

Večerna tura na goro Haláp (13. avgust 2024)

Po legendi je na tem območju živel velikan po imenu Balaton. Haláp je bila njegova hči, po kateri je gora v obliki krste dobila ime. Med ogledom vam bodo povedali njeno zgodovino, skupaj z mnogimi drugimi zanimivostmi, ki jih lahko izveste o tej gori in njeni okolici, medtem ko boste zvečer uživali v čudovitem razgledu na bazen Tapolcai.

Gledanje zvezd na obali Blatnega jezera // Révfülöp (13. avgust 2024)

Leta 2024 naj bi se meteorski dež Perzeidov zgodil od 11. do 13. avgusta. doseže svoj maksimum med Svetel meteorski dež je izjemen prizor na nočnem nebu. Če ne želite zamuditi, pojdite v Scruton Pelso in raziščite nebo s pomočjo strokovnjakov.

Vinska tura na Csobánc (14. avgust 2024)

Med ogledom, ob degustaciji 3 vrst vina v treh kleteh, kmet predstavi njihovo zgodovino, pokušene vrste ter ponudi vinske drsnice in prigrizke ob vinu. Med potjo vam bo vodnik povedal in predstavil zgodovino vinske regije, razvoj Csobánca, njegove posebnosti, legende in ljudi, ki tukaj živijo.

Györök JazzFiesta // Balatongyörök (15. avgust 2024)

Od 11. julija do 22. avgusta boste ob četrtkih zvečer od 20. do 23. ure deležni jazzovskih koncertov na enem najbolj atmosferičnih majhnih trgov v Balatongyöröku. Prijeten večerni zrak je napolnjen z zvoki glasbe, ki ustvarjajo pravo feštovno vzdušje na obali Balatona.

Balatonski koncerti v vodi // Balatonkenese (15.-18. avgust 2024)

Čez poletje zainteresirane čakajo brezplačni koncerti na 5 lokacijah, s 40+ nastopajočimi, dobesedno na Blatnem jezeru, na plavajočem odru. Serija potujočih koncertov se konča ta konec tedna v Balatonkenesu, kjer občinstvo zabavajo različni domači izvajalci – med njimi Péterfi Bori in Boggie.

Premakni se, Balaton! // Balatonfenyves (17. avgust 2024)

Mozdulj, Balaton letos organiziramo že 21. serija programov okoli jezera. V Balatonfenyvesu, tudi na plaži Fenyves-alsó, od 22. junija devet sobot, od 14. ure naprej, športni animator pričakuje ljubitelje aktivne rekreacije z brezplačno športno opremo in tekmovanji.

Joga in brunch // Dörgicsei Lavender Major (17. avgust 2024)

Ne glede na to, ali ste na počitnicah ali živite v bližini Blatnega jezera, se udeležite osvežujočega tečaja joge v čarobnem vrtu Levendula Major v Dörgicseiju. In potem preživite prijetno dopoldne v dobri družbi, z zdravim, hranljivim, »čistim« zajtrkom, ob katerem se napolnite ne le fizično, ampak tudi psihično!

Večerni ogled gradu Szigliget (17. avgust 2024)

Szigliget je dragulj panonske pokrajine! No, tudi v mraku in zgodaj zvečer, ko se prižgejo luči gradu in se okoliške vasi kopajo v svetlobi. Pogled z obzidja starega gradu je senzacionalen. Kakšen je bil sončni zahod v 16. stoletju? stoletja? O tem bo govora tudi na ogledu gradu, na katerem bodo razkrite skrivnosti skoraj 800 let stare trdnjave.

Kincsem – Cinema & Symphony // Keszthely (17. avgust 2024)

Kino in simfonija, številka ena na Madžarskem kinematografsko predvajanje glasbe v živo, je prišel. Oglejte si enega najuspešnejših madžarskih filmov z glasbo skladatelja Róberta Hrutke, ki jo v živo igra Donavski simfonični orkester r pod milim nebom. Pred projekcijo bo sledil pogovor z glavnim junakom filma Ervinom Nagyjem.

Koncert v baru Budapest // Balatonszárszó (17. avgust 2024)

Poletje, sonce, hladna pijača in fantastičen koncert. Neoblačena zabava, drama, ljubezen, razočaranje, veselje in radostna glasba v skoraj dveh urah. Vedno dobro in vedno drugače: Budapest Bar pripravlja veliko novih pesmi, a tudi stare priljubljene.

Vinska tura okoli gore Tóti (18. avgust 2024)

Lahko obiščete tri vinogradniške griče – Tóti, Sabar, Örsi-hegy – po skrivnih poteh, ki jih poznajo le domačini, in obiščete klet na vsakem griču.

OTL – On The Low // Viviera Beach, Keszthely (19. avgust 2024)

Novovalovna hip-hop, trap formacija ekipa je v zadnjih letih dobesedno osvojila celotno državo – v javno zavest so vgradili nov vodilni stil, ki ga srečaš le v izjemnih situacijah v nočnem življenju! 19. avgusta bodo v Keszthely prispeli največji asi, zato na plaži Viviera manjkate le vi!