Starfall 2024: Oglejte si avgustovske Preseide tukaj!

Morje zvezd – nočna sprostitvena tura // Galyatető, Mátra (9. avgust 2024.) Med nočnim potepanjem se boste lahko usedli na desko in se najprej ob sproščujoči glasbi, nato pa se v harmoniji tišine gozda in narave izgubili v pomirjujočih čudesih zvezdnatega neba.

Od tu boste lahko leta 2024 opazovali Perzeide z vseh koncev države: Teden pod zvezdami (9.-17. avgust 2024) Največji astronomski dogodek na Madžarskem, Teden pod zvezdami, bo že petič potekal od 9. do 17. avgusta 2024. Prihod meteorskega roja Perzeidov bodo po vsej državi spremljale predstavitve teleskopov, astronomska predavanja in predstave padajočih zvezd.

Ogled zvezd v Kistarcsu Že petič so pohodniki in zvezdogledi dobrodošli v petek na Trgu mladih, kjer se začne tura. Letos so bile na poti uvedene manjše spremembe, tako da sta razdalji spremenjeni na 7 km in 15 km.

Csömöri ogled zvezd (10. avgust 2024) Po 1-1,5-urnem pohodu, dolgem približno 6 km, vas bodo organizatorji ob prihodu pogostili z malico, nato pa boste lahko skupaj počakali na padanje zvezd. Na kraju samem vam bo amaterski astronom Bertalan Tőkés pripovedoval o zvezdah in zanimivostih neba. Gostitelj večera je tudi letos Mihály Kovács „Tücsi”, pisatelj znanstvene fantastike in znanstveni novinar.

SUP Budimpešta – ogled padajočih zvezd (10. avgust 2024) Pred mrakom, ob sončnem zahodu, se lahko odpravite na otok Einfás, kjer boste lahko zakurili ogenj, igrali na kitaro, pekli slanino in si veliko želeli.

Tukaj je seznam krajev, kjer lahko v Budimpešti in okolici leta 2024 opazujete padanje zvezd: Observatorij Svábhegyi (več dni) V observatoriju Svábhegyi lahko poglobite svoje znanje o izvoru meteorskega roja Perzeidov in si med raziskovanjem meteoritov ogledate sveže padle „padajoče zvezde”.

