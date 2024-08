Pohod v bližini Budimpešte: 5 senčnih gozdnih poti za vroče vreme

Tudi v avgustu lahko pričakujemo res vroče poletne dni, zato se splača zapustiti središče mesta in poiskati kul pohodniške točke v gozdu.

Učna pot Gyada, Vác

Naravoslovna pot Gyada, ki se začne pri Katalinpuszti v Szendehelyju, je čudovita v vsakem letnem času in je nedvomno ena najbolj raznolikih poti v državi, saj vodi skozi gozdove, travnike in močvirja. Glavna zanimivost pohodniške točke, imenovane biser Donave Bend, je očitno naš divje izmišljeni viseči most, ki ga lahko dosežemo v drugi polovici 5,2-kilometrske krožne poti.

Naravoslovna pot Jági, Pilisszentiván

Pilisszentivánov klin je prenovljena 4,3 km dolga naravoslovna pot Jági, h kateri se lahko približate s športnega igrišča v senci velikih hrastov. Naša pot nas bo vodila po majhni stezici in po kratkem času bomo prispeli do najbolj atmosferskega dela naše ture, jezera Jági, kjer mrgoli žab. Pokrajino zaobidemo potok Arany in nad njim lesen most, kjer ob prečkanju potoka počasi izstopimo na najvišji točki (290 m) naravoslovne poti. Pot se tu ne konča, pripelje nas v prijeten gozd, kjer na eni od postaj odkrijemo arheološko izkopanino dva tisoč let stare naselbine.

Učna pot Tata Fényes

18 postaj in 1350 metrov dolga holu, ki jo lahko obiščete vse leto, nas popelje na divje in romantično barje. Na urejeni cesti lahko spoznavamo svet barjanskih gozdov in kraških izvirov, o katerih lahko več izvemo s pomočjo interaktivnih informacijskih tabel. Zahvaljujoč zasnovi naravoslovne poti lahko od blizu opazujemo življenje želv in bobrov ter dobimo vpogled v floro barja. Skrivnostni gozd lahko občudujete tudi od zgoraj z vrha razglednega stolpa v Nagy-Égeresu, ljubitelji pustolovščin pa lahko prečkate tudi viseči most.

Naravoslovna pot doline Malom, Tardos

Dolina Malom, obdana z najvišjimi vrhovi Gerecse, se nahaja na meji očarljivega naselja Tardos, kjer je z zajezitvijo potoka Bikol nastalo jezero Malomvölgy, znano tudi kot biser tega območja. 1,5 kilometra dolga interaktivna učna pot z 8 postajami, ki predstavlja floro in favno jezera, obdaja priljubljeno družinam prijazno akumulacijo. Panoramsko pot zaključimo pri bifeju ob parkirišču, kjer lahko okusite odličen hek. Ko smo dovolj utrujeni na obali jezera, lahko na klopcah za počitek uživamo v očarljivi tišini doline.

Naravna pot Večni gozd, Budimpešta

Okolica Hűvösvölgyja je polna naravoslovnih poti in pohodniških poti različnih zahtevnosti in vrst, vendar je pot, ki povezuje večino znamenitosti, naravoslovna pot Örökerdő, najbolj priljubljena. Učna pot vodi od končne postaje tramvaja 61 pod starimi hrasti do Nagyréta, nato pa se pridruži učni poti brez ovir pri Nagyrétu. Kratka sprehajalna pot, posejana z gozdnimi sadeži, je dobro speljana, zato jo je enostavno opraviti z otroki ali celo vozičkom, ob poti pa je več kurišč in klopi, s katerih lahko uživate v miru gozda. malo tišje.