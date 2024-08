Čarobni Zalaegerszeg: 8 nepogrešljivih dejavnosti v zadnjih tednih poletja

Prihod v Zalaegerszeg je doživetje samo po sebi, saj ceste sledijo valovitim hribom pokrajine Dimbes, se dvigajo, spuščajo in vijejo skozi goste listnate gozdove. Poleg lepot narave vas čaka tudi veliko zanimivosti, zabave in stvari, ki jih lahko odkrijete!

1. Največji muzejski

Muzej vasi Göcseji, prvi etnografski muzej na prostem na Madžarskem, je čarobno potovanje v preteklost. Sprehod po njem razkriva edinstven svet regije in pojasnjuje, zakaj ji domačini pravijo otok miru. Če kupite kombinirano vstopnico, lahko obiščete tudi sosednji Madžarski muzej nafte in plina. V drugem največjem tehničnem muzeju v Evropi si poleg zgodovine rudarstva lahko ogledate tudi najmanjše steklo za potrpežljivost na svetu, manjše od kovanca za 100 forintov!

2. Za raziskovalce

Razstava Življenje naših prednikov v muzeju Göcseji ni le „vse za oko in nič za roko“, saj lahko s pomočjo humornih animacij in interaktivnih iger spoznate zgodovino mesta Zalaegerszeg skozi stoletja.

3. Postanite del zgodovine!

Spoznajte zapuščino Józsefa Mindszentyja in razmišljujoče teme težkega obdobja naše zgodovine 20. stoletja z obiskom Mindszentyneuma! Če pridete z družino, se preizkusite tudi v muzejski sobi pobega.

4. Odpravite se na vrh mesta!

Toda najprej se ustavimo v športnem in doživljajskem parku Lower Forest, kjer so plezalna stena, pustolovska proga in drugo. Od tu ni daleč televizijski stolp, s katerega se ponuja 360-stopinjska panorama mesta in gorovja Göcsee ter celo vrhov Alp. Nasvet: če se najvišji stavbi v mestu približujete peš, se odpravite v dolino azalej, znano tudi kot pravljični vrt!

5. Sončna stran mesta

Če ste razpoloženi za kopanje, se odpravite do jezera Gébárti, kjer boste našli vodni park s toboganom in jacuzzijem, pokrito termalno kopališče in ohlajevalno jezersko plažo. Vredno se je zadržati tudi ob romantičnem sončnem zahodu: po sprehodu okoli jezera se lahko sprostite ob štorih in se prepustite čudovitemu razgledu.

6. Vstopite v svet tradicije.

Odkrijte skrivnosti ljudskih obrti v hiši obrtnikov ob jezeru. Tu lahko celo potujete v preteklost: ponudbo eksponatov dopolnjuje neolitska nemška jurta, v katero lahko vstopite. Preteklost in sedanjost sta združeni tudi v točki znanja Göcseji v središču mesta – v galerijah delavnic se lahko celo preizkusite v izdelavi rokodelskih izdelkov!

7. Malo okusa

V Zalaegerszegu obvezno poskusite tradicionalne jedi Göcseji: dödöllé, prósza, bučni in makov štrudelj, na jedilniku pa je na voljo tudi dobra izbira sodobnih jedi. Ne glede na to, katero slaščičarno obiščete, prosite za kocko Zala! Za lokalne okuse in specialitete malih proizvajalcev se odpravite na trg Piac.

8. Gozd se seli v središče mesta

Od 6. do 8. septembra 2024 bo vse zeleno, vse Zala! Od 20/20/2024 bo potekal Festival divjačinskega golaža in vina – Zalai Teríték (Zalai Teríték), ki bo ponujal široko paleto okusnih divjačinskih jedi – glasbo in vino.

Z eno besedo, odpravite se v Zalaegerszeg, saj je tu res dobro biti gost! Za več informacij kliknite TUKAJ.