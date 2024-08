5 očarljivih zdravilišč ob jezeru v bližini Budimpešte, če ne prenesete poletne vročine v prestolnici

Če ste letos že obiskali Blatno jezero in morda celo Tisovo jezero, boste morda želeli razmisliti o možnostih v bližini Budimpešte za prijetno razvajanje.

Kopališča ob jezeru Gyömrő

Le 30 km od Budimpešte se nahajajo očarljive jezerske kopeli Gyömrő. Terme so zelo priljubljene, ne le med domačini, kar ni čudno, saj s svojo čisto vodo in slikovito okolico privabljajo obiskovalce. Jezero napajajo naravni izviri, njegove peščene obale pa so idealne za sončenje in družinsko sprostitev. Kopališče ponuja številne vsebine, kot so restavracije, okrepčevalnice in športna igrišča, zato je prijetno za vse starosti. Kopališče ob jezeru skozi vse leto gosti različne prireditve, ki popestrijo doživetje.

2230 Gyömrő, Munkás utca 18.

Jezero Rukkel, Taksonija

Jezero Rukkel, znano tudi pod imenom Aqua Land, je priljubljen park za prosti čas v kraju Dunavarsány nedaleč od Budimpešte. Jezero je s svojo čisto vodo in peščeno obalo idealen kraj za sprostitev in zabavo. Z različnimi tobogani, bazeni in vodnimi športi je Aqua Land vodni tematski park za vse starosti. Različne restavracije in okrepčevalnice v parku zagotavljajo energijo za celodnevno zabavo. Jezero Rukkel je z rednimi dogodki in dejavnostmi na kraju samem odličen kraj za preživljanje prijetnih poletnih dni.

2335 Taksony, Strand utca 1.

Plaža Délegyháza

Plaža Délegyháza se nahaja južno od Budimpešte, na območju jezer Délegyházi, in je priljubljena počitniška destinacija prebivalcev glavnega mesta. Ta slikovita plaža s čisto vodo in urejeno obalo je odličen kraj za sprostitev in oddih. Na plaži so obiskovalcem na voljo različne storitve, vključno z izposojo ležalnikov, okrepčevalnicami in športnimi napravami, kot so odbojka in vodna kolesa. Igrišča in plitve plaže zagotavljajo varno kopanje za otroke. Okolje plaže je s svojim bogatim rastlinskim in živalskim svetom privlačna destinacija tudi za ljubitelje narave. Na območju so številne pohodniške poti, po katerih se lahko odpravite peš ali s kolesom in ki poleg dejavnosti na plaži ponujajo tudi možnosti za aktivno rekreacijo.

2337 Délegyháza, plaža Nomád

D-Beach, Domonyvölgy

D-Beach je priljubljeno letovišče, ki se nahaja le nekaj kilometrov od Budimpešte, v kraju Domonyvölgy. Široka peščena plaža in čisto morje sta idealna za sončenje, plavanje in vodne športe za tiste, ki imajo radi aktivno rekreacijo. Plaža ponuja številne storitve, kot so najem senčnikov in ležalnikov, odbojka na mivki in vodna kolesa ter prigrizki v bifejih in restavracijah. Na voljo je tudi varno igrišče za otroke in plitva voda, zato je plaža D-Beach odlična izbira za družine. Plaža je neposredno povezana z okoliškimi naravnimi lepotami, zato lahko obiskovalci uživajo v možnostih za pohodništvo v bližnjih gozdovih in na travnikih.

2182 Domony, Akác utca 145.

Jezero Pázsit, Pócsmegyer

Jezero Pázsit se nahaja v kraju Pócsmegyer, v osrčju otoka Szentendrei, v slikovitem okolju. To majhno jezero je priljubljena destinacija domačinov in obiskovalcev, saj bližina narave in mirnost zagotavljata sprostitev. Jezero je obdano s pešpotmi, prostori za piknike in ribiškimi jezeri. Čistost vode in bogata divjina okoliških gozdov ustvarjata posebno vzdušje. Poleti se lahko sončite na obali jezera, pozimi pa drsate po zamrznjenem jezerskem ledu. Okolica jezera je privlačna in barvita vse leto, obiskovalcem pa v vsakem letnem času ponuja nova doživetja.

2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca