5 očarljivih tlakovanih ulic v prestolnici za romantične sprehode

Ozke, včasih vijugaste tlakovane ulice, v katerih se skriva toliko zakladov in zgodb, se skrivajo v prestolnici, sprehod po njih pa vas bo zagotovo prevzel z romantiko.

Revizcky ulica

Ko pridete iz vrtinca Kálvin tér in nato peljete skozi Szabó Ervin tér, je kot hoja v časovnem tunelu v 19. stoletje. proti 19. stoletju, ko so v tajkunski četrti Reviczky ulici ena za drugo gradili gosposke stavbe. Družini Wenckheim in Bánffy sta tu zgradili palačo in stanovanjsko hišo, a tudi rezidenca Károlyi-Csekonics je že več kot 100 let del senčne ulice. Mihály Babits je ulico, kjer je bil njegov dom, opisal z besedo „aristokratska”, kamor ga je obiskovala Adyjeva vdova Csinszka. Toda nekoč sta Lőrinc Szabó in Frigyes Karinthy rezala tudi tlakovce, ki nas danes vodijo vse do vrveža Mikszáth Kálmán tér.

Ulica Veres Pálné

Mediteranski občutek življenja nas lahko prevzame, ko hodimo po tlakovcih ulice Veres Pálné, saj nas čar ozkega mestnega javnega prostora popelje daleč stran. Če pa se za nekaj minut vrnemo v sedanjost, tudi realnost skriva nekaj zakladov za nas. Takoj na začetku ulice lahko naletite na kip Pálné Veres, začetnice madžarskega ženskega izobraževanja, najdete pa tudi spominski muzej v Adyjevem nekdanjem domu in stavbe srbske dediščine. Poleg tega si rajske prigrizke lahko privoščite med stenami Hearty Vegan Cakes, Deszka Budapest in Double Shot Coffee & Brunch.

Ulica Zrínyi

V spremstvu morda ene najlepših panoram prestolnice lahko križarimo po ulici Zrínyi, na enem koncu katere nas pričaka Verižni most z Donavo, na drugem pa se nahaja monumentalna bazilika svetega Štefana. Zato ni naključje, da jo je letos znana popotniška revija Condé Nast Traveler uvrstila na 13. mesto najlepših ulic na svetu po glasovanju bralcev. Toda poleg slikovitega razgleda smo tudi v kraju, bogatem z gastronomskimi zakladi: Kollázs Brasserie & Bar, Konyha, Nonloso Bistro čakajo, da vas pometejo z nog s svojimi božanskimi okusi.

Ulica Gül baba

Do leta 1915 se je današnja Gül baba utca imenovala Niedermayer utca po nekdanjem lastniku vinograda. je bilo ob koncu stoletja stalno naseljeno. Od takrat je tu živel izdelovalec stekla, restavrator in skladatelj György Ránki, keramičarka Lívia Gorka pa je tu začela svojo kariero. Zahvaljujoč zaprtim balkonom kraja je še danes mogoče odkriti turške in balkanske arhitekturne značilnosti. In ker govorimo o eni najbolj strmih ulic Budimpešte, se moramo tu posloviti od sprehajanja, a romantičnega vzdušja ulice Gül baba utca ne more zasenčiti niti sprehod, ki se rad vzpenja.

Ulica Szalag

Eden od skritih zakladov Vízivárosa je ozka, a toliko bolj očarljiva ulica Szalag, kjer si lahko napasemo oči ob prijetni kombinaciji sodobnih zgradb in tistih, ki so ostale iz preteklosti. Če se torej izognemo vrveči turistični gneči Budimskega gradu, se lahko podamo v preteklost nedaleč od gradu. Kajti na Szalag utca 20 nam lahko pade v oči hiša, zgrajena leta 1795, v slogu blagajne. Če gremo naprej, na Szalag utca 7 je hiša, prezidana v neobaročnem slogu, okrašena s secesijskimi elementi in zasnovana na srednjeveških temeljih. In če smo odkrili skrivnosti slikovitega kraja in nas je njegov romantični čar ovil okoli prstov, potem se splača sprehoditi tudi po prav tako prijetni soseski.